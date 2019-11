Apostarle al desarrollo sostenible

Por: Alejandra Zenzes

Hablar de ¨medio ambiente¨ es hablar de la vida. La agenda ambiental es muy compleja y cruza de manera transversal todos los sectores del desarrollo del país, sin embargo, para poder atender todos los aspectos que la integran, se divide en tres grandes bloques: la agenda verde (abarca todo lo relativo a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los suelos etc), la agenda gris (calidad del aire, salud humana, desarrollo sustentable etc) y la agenda azul (agua, mares y océanos); pero todos estos aspectos se engloban genéricamente en el concepto de medio ambiente.

Así, podríamos afirmar, de manera general, que el medio ambiente tiene que ver con todo; sin embargo, esta realidad enfrenta una problemática innegable, y es que los recursos naturales son finitos, es decir, NO son inagotables. Por lo tanto, lo que hagamos hoy va a tener un impacto decisivo sobre el tipo de desarrollo del mañana.

El siglo XX ha sido la época en la que se ha dado la mayor alternación ambiental, provocada por los modelos de desarrollo industrial imperantes, en algunos casos sí se pueden señalar como modelos fallidos en relación con los ecosistemas, sin embargo, esta no es una condición exclusiva de México. A nivel internacional se ha vivido, en términos generales, el mismo problema: se ha perdido una gran cantidad de bosques y selvas, lo que se ha traducido en afectaciones directas sobre la vida silvestre, la degradación de los suelos, la contaminación de las cuencas hidrográficas y la pérdida de ecosistemas, dado que todo esta interconectado. México ha desempeñado un rol muy importante en la comunidad internacional al posicionar los diferentes temas de la agenda ambiental ya que como país hemos participado prácticamente en todas las grandes convenciones asumiendo compromisos nacionales.

El desarrollo industrial, el crecimiento poblacional y la expansión de la mancha urbana, han sido los principales factores en provocar este deterioro ambiental. De allí que todos los humanos seamos corresponsables de la problemática que hoy enfrentamos como humanidad en la tierra. Y la situación de los mares y océanos no es diferente; la sobre explotación de pesquerías, la existencia de minería submarina, la exploración y extracción de petróleo, por señalar sólo algunas actividades económicas, han contribuido con este deterioro.

Si bien México ha figurado como una de las naciones más comprometidas en atender y remediar los problemas ambientales globales, no podemos perder ese liderazgo. Me refiero a el cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, al adelgazamiento de la capa de ozono y a la acidificación de los mares y océanos, por citar algunas de las convenciones internacionales mundiales ó regionales. Estas, reúnen a los líderes de cada país para tomar medidas de prevención, acción y compromisos en el tiempo, según sea el caso, pero en términos generales están orientadas a frenar las afectaciones que hoy padece la tierra.

El concepto de desarrollo sustentable aparece inicialmente en el informe final de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, conocido como “Nuestro futuro común”, y es el tipo de desarrollo que se ocupa de garantizar que lo que hoy se lleva a cabo para satisfacer las necesidades presentes, no afectará a las generaciones futuras, tomando en cuenta los grandes pilares del desarrollo: el económico, el ambiental y el social. En otras palabras, pretende garantizar que el uso de los recursos naturales no comprometa la capacidad que tiene la naturaleza de recuperarse. En otras palabras, alude a la responsabilidad de garantizar que la actividad económica para satisfacer la demanda social se realice en armonía con el entorno natural y no sobrepasando la capacidad de la naturaleza de soportar esa carga inducida.

Hoy, cuando hablamos de desarrollo sostenible, y nos rigen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que desde el 2015 han establecido una nueva agenda de desarrollo, y para alcanzar las metas planteadas en cada objetivo, todos debemos asumir nuestra parte: Gobierno, sector privado, sector público, academia, sociedad civil, etc. TODOS tenemos una responsabilidad con el futuro que estamos construyendo hoy, de otra manera, en diez años será muy tarde. No tenemos un planeta B.

Por todo lo anterior, vale la pena implementar una campaña nacional de educación ambiental y apostarle al desarrollo sostenible. Este nuevo paradigma de desarrollo necesita del compromiso de todos los ciudadanos, no es solo un tema sectorial, sino que todos y todas debemos de contribuir desde nuestra respectiva trinchera para que México pueda alcanzar sus metas. Sí vale la pena apostarle al Desarrollo Sostenible..

Alexandra Z.C.