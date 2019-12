Aprobación del T-MEC

Aprobación en la Cámara de los Representantes (CdR)

Al fin hoy se aprueba el T-MEC en la CdR de Estados Unidos (EU). Después de estar en el estire y afloje entre el gobierno de México y el de EU, y a la vez al interior de los Demócratas (Ds) y Republicanos (R´s), parece que todo avanza.





A pesar de haber sido firmado desde el 30 de noviembre del 2018 y de que fue aprobado por el Senado de México en junio pasado, la historia aún no había concluido. Se tuvieron negociaciones paralelas para avanzar en las peticiones de los Demócratas ya que debido a la politización de este tratado, México tejió quirúrgicamente el cabildeo necesario para avanzar y se percató de que era necesario renegociar los cinco temas siguientes para lograr el consenso entre D´s y R´s para que pasara a la aprobación. Por lo que yo los he bautizado como “mini-T-MECs” ya que si creíamos que con el texto final, estaba todo resuelto, ahora vimos que no fue así. Fueron necesarias negociaciones adicionales.





Mini T-MECs

Los cinco temas álgidos que se tuvieron en la agenda durante las últimas semanas fueron:

1) Inspecciones laborales: los cuales se transformaron en páneles arbitrales de 3 miembros con una duración máxima de medio año,

2) 70% del contenido regional del acero y del aluminio –fundido y vaciado- en la industria automotriz: quedó a partir del séptimo y décimo año, respectivamente, después de la entrada en vigor,

3) El tema biotecnológico: donde se consiguió que cada país decidirá el tema de las patentes en las medicinas biológicas, y

4) Medidas medioambientales: donde se establecieron siete convenciones internacionales en la materia para que los tres países los cumplan. Cabe mencionar que México es parte del Acuerdo de París mientras que ni Canadá ni EU lo son. (Fuente: https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-paris-la-convencion-marco-cambio-climatico)

5) Solución de controversias: donde EU pretendía que imponer que cualquier de las partes bloqueara al panel, finalmente eso no procedió y se logró fortalecer este mecanismo a través de la eliminación de dicho bloqueo.









Agregados laborales

Los últimos días fueron álgidos por la discrepancia de las funciones que harían los agregados laborales, tema que no es parte ni del texto del T-MEC ni del Protocolo Complementario. Sin embargo, este tema está considerado dentro de la Ley Complementaria (de 239 páginas) que acompañará hoy tanto al T-MEC como al Protocolo en la CdR por ser parte esencial para el proceso legislativo ya que debe estar presente ante cualquier acuerdo comercial para que el T-MEC sea implementado como ley, de lo contrario, no puede ser votado. Esta Ley detalla con gran minuciosidad todo lo que al interior de sus leyes internas deberán ajustar para que el T-MEC opere sin contradecir ninguna ley.





Las funciones acordadas y aclaradas entre el Subsecretario para América de Norte de la Cancillería de México y el Representante Comercial de los EU son las siguientes:

a) Monitoreo

b) Colaboración

c) Acompañamiento de los panelistas arbitrales en materia laboral

d) Informar a su gobierno sobre los avances de la implementación de la Reforma Laboral





¿Por qué EU lo está considerando?

1) Porque Nancy Pelosi quiere colgarse la medalla de que esta última negociación fue gracias a los Demócratas y así restarle capital político a Trump en un momento electoral clave para EU.

2) Veo que su objetivo será monitorear a las empresas de la industria automotriz.

3) Estarán con ojo vigilante sobre las compañías con capital chino en México para darle un golpe más a China.





¿Qué pasaría si violaran la ley mexicana e hicieran funciones que transgredieran soberanía?

Se les podría aplicar el Artículo 9 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas (1961) donde el Estado receptor puede declarar a un diplomático -de una misión (entiéndase por este término como Embajada)- como persona non grata y por lo tanto tendría que regresarse a su país de origen. Así que mecanismos hay para que esto no ocurra.





Reflexiones finales

EU debe entender que el enemigo comercial no está en la región, sino en Asia. Y hoy más que nunca necesita de sus aliados, vecinos y socios comerciales que son Canadá y México.

EU, Canadá y México son –de manera individual- menos competitivos que el año pasado. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su Índice de Competitividad Global 2019, EU pasó de la posición 1 a la 2, Canadá de estar en el lugar 12 bajó a la 14, y México de estar en la 46, se ubica en la 48. Es decir, que los tres países se necesitan ahora más que nunca para ser de América del Norte la región más competitiva.

A pesar de las pérdidas y las ganancias que se dieron en la negociación, el saldo global es favorable.

El tener un acuerdo comercial es mucho mejor que no tenerlo.









Coordinadora

Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales

Universidad Iberoamericana

aribel.contreras@ibero.mx

Twitter: @Aribel007