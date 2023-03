Arcoíris en el mar 

Crisalejandra Rivera Pérez (Cibnor)





Las conchas de moluscos son una característica distintiva de este grupo de animales marinos, y su color es uno de los rasgos más notables. Existen tres clases pigmentos más comunes que han sido identificados en estos organismos: la melanina, los carotenoides y los tetrapirroles. Aunque la mayoría de las personas pueden pensar que el color de la concha es simplemente un detalle estético, en realidad, está influenciado por muchos factores diferentes que incluyen la genética, el ambiente y la evolución.

Uno de los elementos más importantes que determinan el color de la concha es la genética.

Los moluscos tienen una gran variedad de genes que controlan la producción de pigmentos en sus cubiertas, y estos genes pueden ser heredados de los padres. Por lo tanto, es común que los miembros de una misma especie tengan conchas de colores similares.

Sin embargo, el ambiente también puede afectar el color de las conchas de los moluscos.

Por ejemplo, la cantidad de luz que reciben los moluscos puede influir en el desarrollo de pigmentos. Los individuos que viven en aguas poco profundas y brillantes pueden desarrollar conchas más oscuras para protegerse de la luz intensa del sol. Por otro lado, los organismos que viven en aguas más profundas pueden desarrollar conchas más claras, lo que les ayuda a camuflarse en el fondo del mar.

Además, algunos moluscos pueden cambiar el color de sus conchas a lo largo de su vida.

Por ejemplo, algunos caracoles pueden oscurecer sus conchas con la edad a través de la producción de melanina para evitar ser depredados; otros, pueden cambiar el color de sus conchas en respuesta a modificaciones en el ambiente, como la temperatura del agua o la presencia de depredadores.

La evolución también ha desempeñado un papel destacado en la diversidad de colores de las conchas de los moluscos.

La selección natural favorece a aquellos individuos que tienen características que les permiten sobrevivir y reproducirse con éxito en su entorno. Por ejemplo, algunas conchas brillantes pueden servir como señales de advertencia a los depredadores indicando que el molusco en cuestión es venenoso o tóxico. Otros organismos pueden utilizar su coloración brillante para atraer a posibles parejas o para establecer jerarquías sociales dentro de sus grupos. Por lo tanto, los moluscos con conchas de colores que les permiten camuflarse o evitar a los depredadores tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y transmitir sus genes a la siguiente generación.

En conclusión, la diversidad de colores de las conchas de los moluscos es el resultado de una interacción compleja entre la genética, el ambiente y la evolución. Si bien el color de la concha puede parecer un detalle superficial, en realidad es un rasgo relevante que puede influir en la supervivencia y el éxito reproductivo de estos organismos. Por lo tanto, es importante seguir investigando cómo y por qué los moluscos desarrollan diferentes colores de conchas con el fin de comprender mejor la biología y la ecología de estos animales marinos fascinantes.





Referencia

Autora

La doctora Crisalejandra Rivera es Investigador Titular A nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra adscrita al Programa de Ecología Pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor); sus líneas de investigación son bioquímica y biología molecular, biotecnología marina y fisiología.

