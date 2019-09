Argentina en crisis financiero-electoral

El pasado 11 de agosto fue la primera vuelta de las elecciones en Argentina donde se esperaba que el pueblo o bien reeligiera al actual mandatario Mauricio Macri o votara por algún otro candidato de la oposición. Pero lo que sí no esperábamos es que la mayoría la obtuviera el partido que tiene como candidata a la vicepresidencia nada más y nada menos que a Cristina Kirchner (CK). Sí, leyeron bien. A la ex presidenta que hoy enfrenta cargos por: corrupción, lavado, de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder, sobornos, entre otros, ha tenido el descaro político de volver a postularse para estar en el gobierno. No se postuló como presidenta como una estrategia política justamente por tener varios juicios en curso. Pero sí puso a su hombre de confianza como candidato a la presidencia, Alberto Fernández quien obtuvo el 47,78% de votos.

Tengamos presente que él fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y CK cuando ambos fueron presidentes. Sin embargo, en caso de ganar la segunda vuelta el 27 de octubre, sabremos de sobra, que ella será quien gobierne nuevamente al pueblo argentino. Los jueces no han podido meterla a la cárcel porque cuenta con fuero parlamentario ya que actualmente es senadora y seguiría con dicho fuero en caso de asumirse como vicepresidenta. La Constitución Nacional Argentina de 1994 considera el fuero, pero en el año 2000 se hizo una reforma para que a pesar de tener fuero, éste no fuera un impedimento para indagar, procesar y llevar a juicio al legislador. Y sólo en caso de que el Congreso otorgue el desafuero, podrá ser detenido(a). Y en el caso del fuero presidencial (aplicable al equipo del poder ejecutivo), sólo puede ser removido por la Cámara.

Por lo que ella sus abogados lo que quieren es hacer tiempo: i) inmediato para el juicio del 9 de septiembre para que esto no afecte los resultados electorales pero también ii) a largo plazo para que algunos delitos prescriban y si en un punto ya no cuenta con fuero, ella ya no pueda ser juzgada por algunos delitos específicos. La estrategia es ganar para prolongar su fuero al menos por los próximos cuatro años y luego buscar la reelección y así ganar ocho años de fuero.

Los hechos y los argumentos son:

1) Desde hace años Argentina ha estado teniendo una deuda pública muy grande por lo que cada año se ha endeudado más para poder cumplir con sus compromisos financieros. Pero hoy se ubica con 101,000 millones de dólares.

2) Las reservas internacionales están vacías, por lo que el gobierno ha pedido al Fondo Monetario Internacional que le inyecte 5,300 millones de dólares para detener la fuga de capitales y así evitar que el problema económico se agudice.

3) La inflación continúa en ascenso. Durante el año 2015, este país sudamericano tenía una tasa de 27.50% pero en lo que va del año 2019, ya se encuentra en 54.39%.

4) El tipo de cambio se ha visto sumamente golpeado. Mientras en los 90´s había una paridad del peso argentino frente al dólar de uno a uno, en este año ha rebasado los 60 pesos argentinos por un dólar.

5) La calificadora Standard & Poor´s acaba de dar el status de “default selectivo” a Argentina. Esto significa que el país no tiene la capacidad para cumplir con una o más obligaciones financieras al interior y/o al exterior.

6) El Foro Económico Mundial elabora el Índice de la Competitividad Global. En la última versión que es la 2018, Argentina se ubica en al posición 81 dentro de un total de 140 países; donde 1 es el más competitivo y el 140 el menos.

7) Transparencia Internacional cuenta con el Índice a la Percepción de la Corrupción donde se evalúan 180 países, 1 es el más transparente y 180 el más corrupto. Pues bien, Argentina está en el lugar 85 y esto es consecuencia a todos los casos de corrupción de los exfuncionarios de la ex presidenta CK y de ella misma.

Si bien es cierto que esto es al día de hoy también lo es que esto es el resultado de cómo se recibió al país hace 4 años después de ocho años de que la Sra. Kirchner gobernó y exprimió al país.

Por lo que la segunda vuelta de estas elecciones será en octubre próximo y habrá que ver qué resultados se tienen pues el equipo de CK aprovecha las consecuencias de su propio gobierno, haciéndolas ver como debilidades del actual gobierno para golpearlo políticamente.

Cabe destacar que Argentina cuenta con una deuda pública del 7.4% del PIB, lo cual lo hace el país más endeudado de toda América Latina. Para evitar la fuga de capitales, el gobierno ha establecido un decreto para imponer una autorización del banco central para la compra de dólares por parte de las personas y empresas.

Por lo que este factor financiero, se convierte en una cuestión electoral. Pero Argentina no saldrá de la crisis por los próximos 4 años.

Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales Universidad Iberoamericana Especialista en asuntos internacionales

aribel.contreras@ibero.mx

@Aribel007