¡¡¡Arrancan!!!  

Luego de las elecciones celebradas el pasado domingo en el Estado de México y Coahuila, el día de hoy se lleva a cabo el Consejo Nacional de Morena, en afán de trazar la ruta con la que habrán de definir quién será su candidata o candidato presidencial. Al efecto, Mario Delgado anticipó la apertura del partido para conocer las propuestas que cada corcholata presente, aclarando que este instituto político también hará una sugerencia...

Ante lo anterior, cada figura que aspire a aparecer en la boleta del proceso del próximo año debe dejar su actual cargo, idea que meses atrás había sido considerada por el canciller, Marcelo Ebrard, y con la que otros contendientes no empatizaban; no obstante, adquirió mayor relevancia tras la reunión encabezada por Andrés Manuel López Obrador en el Restaurante El Mayor el lunes 5 por la noche, bajo pretexto de celebrar el triunfo de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, evento al que además de las cuatro “corcholatas” -aspirantes a la candidatura presidencial por Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal-, fueron invitados los gobernadores partidistas. y para la que convocó no sólo a las cuatro corcholatas reconocidas dentro de Morena.

Y así las cosas, el primero en presentar su renuncia y manifestar sus aspiraciones fue el propio titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien horas antes de la cena convocó a un acto para manifestar: “He resuelto solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador... Me entusiasma participar en este gran movimiento de Morena y de la 4T y actuar con congruencia, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos…”,

Por su parte, las otras tres “corcholatas” esperarán a que se realice el Consejo Nacional de Morena para pronunciarse y proceder a lo conducente: “no coman ansias”, dijo Claudia Sheibaum a los reporteros.

La moneda está en el aire y, ante los hechos, es claro que todo es posible en la elección interna de Morena; sin embargo, se trata de la elección de un solo hombre, el prejidente que posiblemente en esta ocasión y ante la trascendencia de la decisión, acceda a escuchar algunas otras opiniones y considere igualmente factores de poder.

La decisión de Marcelo rompe las formas e igualmente fuerza a los demás aspirantes a modificar procesos. Será interesante observar si ser el primero en dejar el cargo el 12 de junio lo debilita o lo fortalece; muy probablemente -por no decir seguro-, será mucho más competitivo desde la calle que encerrado en la cancillería.

En vista de lo anterior y para que nadie saque ventaja, Morena elegirá lo mismo para sus demás contendientes, en afán de que la balanza no se incline ni a favor ni en contra de ningún participante; quizá sea verdad que López Obrador sea equitativo, sin embargo, la imagen social del prejidente aporta, lo que complica la intención de no intervenir… veremos.

Lo cierto es que conviene no dividir, buscar la pronunciada unidad y acuerdos: el prejidente sabe y maneja muy bien esta situación, es menester conocer el entorno, la circunstancia y los apoyos, internos y externos: renunciar a sus cargos, debatir públicamente sus programas y dar a conocer su perfil social es trascendente. ¡Arranquen pues!!!

