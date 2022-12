Arreglos institucionales  

Ninguna obra se puede considerar terminada cuando se trata de la construcción de una sociedad más participativa. Mejorar el sentido de lo colectivo, frente a lo individual, es un trabajo que siempre va a requerir adaptaciones y actualizaciones.

Se entiende que para un segmento de la población estos cambios entre en contradicción con el abuso que se cometió durante varias décadas al modificar diversos ordenamientos, empezando por los derechos y garantías que establece la Carta Magna; pero estamos en momentos distintos y el contexto civil sobre lo que ocurre es muy diferente.

Hemos podido atestiguar los riesgos que tiene un diseño mal planteado de equilibrio de poderes y las consecuencias que sí trae para la democracia como la conocemos el que se apliquen con base en intereses alejados del bienestar general. No iré muy lejos, hay testimonio público de lo que ocurrió en Brasil y el saldo que trajo no contar con un andamiaje que contemplara las condiciones necesarias para que esa balanza no se dislocara y se abriera la puerta a una propuesta basada en la intolerancia.

Ir hacia los extremos es la verdadera amenaza de un sistema democrático; eso no implica que las instituciones deben quedarse estáticas o ignorar los cambios de una sociedad que también evoluciona y demanda otros satisfactores de parte de éstas y de las autoridades que las representan.

La lectura, por un lado, de que hay amenazas a la democracia nacional, olvida que la legitimidad de los procesos electorales surge de las y los ciudadanos, independiente de lo establecido en el marco jurídico como atribuciones de quienes los organizan. Es decir, ya vivimos dudas graves sobre la fiabilidad del aparato electoral como lo conocemos ahora, que no se han disipado solo por el hecho de que la opción votada por la mayoría accedió al poder. Son dos asuntos distintos.

En ese sentido, la actualización de las instituciones es un deber de cualquier sociedad y de los Poderes que la representan. Es evidente que los extremos se han tocado, uno por la inmovilidad y otro por incluir prebendas a futuro, que han sido identificadas por el propio Titular del Ejecutivo al grado de advertir sobre la posibilidad de veto.

Si algún poder está siendo erosionado por ese extremismo es el Legislativo, el cual a los ojos de la ciudadanía no arregla, se arregla con intereses que poco tienen que ver con los de la gente.

Podremos argumentar que a la mayoría le tiene sin cuidado el tema, pero ese podría ser otro error: hay una percepción clara de que podemos mejorar mucho el costo de los procedimientos de votación y afinar estructuras y procesos.

Y ello no significa que se está desconfiando o se destruye una estructura respaldada por millones; al contrario, las suspicacias que levanta la desinformación acerca de este tema hacen que se apoye la tesis de que se defienden condiciones institucionales que benefician a un segmento de la población y, de nuevo, olvidan al resto.

Recordemos por qué se dio un cambio de rumbo y se registró una votación histórica en una dirección distinta a lo que nos había dicho que siempre sería la ruta correcta, a pesar de que era evidente el desgaste de un modelo en el que privaron los intereses creados, el “cuatismo” y los abusos con el presupuesto público.

Arreglar algo, lo que sea, tiene el propósito de que las cosas mejoren a largo plazo y se adapten a los requerimientos sociales en lo inmediato y a medio camino de lograr la meta. Hacer arreglos para que se modifiquen algunos aspectos para que después todo siga igual es engañar, y de paso engañarnos, sobre la democracia que merecemos y la que es posible dejarles a las próximas generaciones.