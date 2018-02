Arte y academia

POR ANA MARIA LONGI







"EL LABERINTO DE LOS SUEÑOS", libro estructurado con opiniones de críticos especializados de México, Estados Unidos y Europa, así como con hermosas fotografías DE PINTURAS Y ESCULTURASa todo color, "ha sido adquirido por 5 mil personas", razón por la cual, dos personajes se encuentran en estos momentos muy gratamente sorprendidos: El primero es, el Presidente de la Asociación de Bibliófilos y Amigos del Arte, institución que acaba de investigar la citada cifra editorial de venta al público, el abogado Antonio Artemio Moreno Campos; y, ¡por supuesto! el autor del producto cultural, el pintor y escultor mexicano, LEONARDO NIERMAN, con quien tuvimos el honor de conversar hace unas horas.

"Imposible ocultar mi asombro, señaló el artista, entrevistado en su Casa-Estudio de San Angel; y lo digo, por varias razones. Una de ellas, innegable, es que los libros que hablan de temas artísticos, no son artículos que inciten a la gente a poseerlos. Acaso a hojearlos u ojearlos, sin "hache", pero nada más. Así que estoy viviendo algo demasiado especial y fuera de lógica. Pero la verdad es que me siento feliz. Porque si una edición como "El Laberinto de los Sueños" o"El Sonido del Color", llamó la atención de todos esos ciudadanos de México, quiere decir, que logré por esta ocasión quitarle los clientes a los fabricantes de celulares, calzado, ropa, comida rápida, e chocolates, tamales o demuchísimas otras cosas más por el estilo. Y esto, me tranquiliza, porque lo más probable es que se trata de auténticos aficionados al arte. Y este acercamiento de lectores y artistas, me resulta seductor en verdad".

NIERMAN NO ABANDONARÁ LAS GALERÍAS

Por otra parte, el artista defendió un aspecto que a su concepto, se está descuidando: "La tradición verdadera del arte: Las galerías callejeras. Si algo me encanta, es que los galeristas coloquen obras mías de pintura abstracta y de esculturas realizadas en acero inoxidable con acabado espejo, en su aparadores. ¡Es delicioso. Y más aún, cuando adultos, adolescentes y niños, detienen un momento su prisa para observarlas!. Creo que todo proseguirá para este año nuevo 2018, y ya tengo apartadas unas 120 piezas para distribuirlas adecuadamente. Ya que casi siempre trato de ingresarlas a galerías que muestran escaparates de madera y cristal, para que todo vuelva a ser como en otras épocas, disfrutar, así nomás a la pasadita, cuadros de Orozco, Rivera, Siqueiros, Botero, José Luis Cuevas, el Doctor Atl, Tamayo, O'Gorman, Anguiano, Remedios Varo, Kahlo, Andy Warhol y todo un mundo de creatividad infinita. ¡Me fascina pensar que trato de recobrar aunque sea en forma muy mínima, este tipo de maravillas del Siglo XX.

Maestro: Y cuando observamos obras suyas reconocidas internacionalmente como "Ave del Paraíso", "Dinámica Espacial", "O5toño", "Buque Fantasma" o "Hechicería", o simplemente una escultura como "Vuelo Nocturno", ¿De qué manera vence todo ese cúmulo de dificultades intelectuales?Y la respuesta no pudo ser más sorprendente.

EL ARTE, JUEGO NIERMANO

"Ana María, lo que voy a decirte te parecerá increíble; pero ninguno de estos adjetivos van conmigo. El arte para mí es una especie de juego. Una alegría. Un placer ilimitado. Porque cuando estoy imaginando el contenido de un cuadro, simplemente me relajo y me dejo ir. Me transformo en una especie de navegante del aire, tal y como ocurre con una hoja al viento. Y es que el arte debe ser un juego. Y si es así, pues estás ante una persona que ha tenido el privilegio de no trabajar ni un solo día de su vida, a pesar de no ser hijo de padre rico. En inglés, por ejemplo se dice "to play music", que significa jugar con música. Ahora bien. La temática puede ser un asunto de temperamento, como explicaba el gran Samuel Ramos. Porque si el gusto de un pintor le dicta explicar una lucha obrero-patronal, o el resultado de una Tortura, se trata, a mi parecer, de una manera en la que el autor liberó su temperamento".

Un beso... Y hasta la próxima charla

