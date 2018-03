Arte y academia

Ana María Longi

Admiro mucho al pueblo japonés. Me simpatizan abiertamente los ciudadanos de ese país.

He tenido el honor de tratarlos con cierta frecuencia y termino muy convencida de su valiosa conducta. Me encanta su seriedad. Su profunda manera de razonar.

¿Y qué más decir? Que hace muy poco, conocí, una vez más, a otro de esos ciudadanos. Y qué, lo que observé y concluí, cerró totalmente el citado círculo de admiración y empatía. Puesto que una alegre mañana, y poco antes de que se inaugurara una gigante escultura realizada en cristal, dentro de El Museo de Arte Moderno; me dirigí a entrevistar justamente al autor de la misma: Un artista japonés de apellido ITTO. Solo que al asistir, me encontré con un caos. La citada escultura; la tan especial obra del señor KATOSHI ITTO, se encontraba totalmente destruida dentro de una especie de nicho de dos metros, donde los curadores supusieron era el lugar perfecto, para mantenerla a salvo de la cercanía de un público que seguramente asistiría a admirarla. Pero no. La soberbia ex-obra de arte, estaba hecha añicos, debido a que una reportera que laboraba para el Departamento de Difusión del citado espacio, había derribado la portentosa creación, en el instante mismo de tropezarse y caer justamente encima de ella. "¡¡¡Ay señor ITTO, ay señor ITTO, que desastre. Qué dolor tan grande. Qué situación tan horrible. Parece una pesadilla!!!", lamentaba con desesperación la desafortunada compañera periodista, quien igualmente, mostraba algunas heridaspor fortuna-, no graves. Y aquel señor ITTO, que no sabía la menor palabra de español, preguntaba a su asistente y traductor, en qué consistía la evidente queja de aquella señorita. El traductor, compatriota del señor ITTO, al explicarle en su lengua original, que el llanto de aquella chica obedecía a un todo circunstancial; la determinante pronunciación lingü.stica japonesa, se expandió entre ambos durante unos 20 minutos, dentro de aquel tan peculiar ambiente abundante en cristales rotos y afligidas miradas por parte de todos los presentes, quienes sin jamás haberlo imaginado, nos encontrábamos también testificando los hechos. Así que luego de breve silencio, la respuesta del señor ITTO, hombre joven, de mediana estatura, y de esbelta, agradable y saludable presencia, definió ante su ayudante su inquebrantable posición: "Querida señorita. Lo que acaba de ocurrir es simplemente un lamentable accidente. Tenga la bondad de no sufrir más". Lo más importante ahora es que usted sea atendida médicamente. No se preocupe, ya que es probable, que el año entrante, por estas fechas, retornemos con una nueva obra artística, para inaugurarla con gran alegría de mi parte"... Y bueno, mientras aquella desesperada comunicadora estaba casi paralizada por la emoción que le produjo aquel hermosísimo gesto. Un artista japonés, el increíble señor ITTO, se alejaba del lugar, sin la menor queja, sin la más leve señal de adustez, enfado o molestia y, sobre todo, sin esas largas y sedosas alas de ángel luminoso, que todos consideramos muy justo colocarle imaginariamente.

¡Bravo señor ITTO. Muchísimas gracias. Qué Dios lo bendiga para siempre... Y, en verdad, ¡muchísimo gusto también en haberlo conocido!

Un beso... Y hasta la próxima charla

mail:

anamarialongi@gmail.com