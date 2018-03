Arte y academia

Por: Ana María Longi

¡VIVA EL PERIODISMO NEURÓTICO!...¿Le suena rarito? ¡Pues sí...Pero mejor lo invitamos a discutir acerca de un tema que muchísimos agremiados lo tenemos ampliamente experimentado. Por lo tanto, subrayémoslo:¿Qué haríamos los neuróticos conocidos, sin la magnífica neurosis del Periodismo?...Sí, sí, reflexionémoslo juntos... El Periodismo, entre muchísimas otras coas, constituye la neurosis mayor. ¡Y qué bueno!... Un piloto aviador, finalmente y contemplando las nubes, se relaja.

Un cirujano plástico, si conoce perfectamente el aquí y el allá, será feliz, sobre todo, si la paga es buena...Un ingeniero, igual, y hasta un actor de cine o teatro, si domina su trabajo interpretativo no sólo logrará una temporada dichosa sino que al cerrarla, puede que hasta tome vacaciones...

En fin, tampoco quiero competir con otros criterios; porque lo más seguro es que profesionales de otras actividades me contradigan con un "discúlpame Ana María, pero mi profesión es más neurótica que la tuya...Y qué decir del lava-ventanas de un Rascacielos de Nueva York, quien me asegurará que la suya le gana a todas, porque es peligrosísima y, ---olvídense---, si el que protesta es un cosmonauta o un administrador general de la Coca Cola... ¡Uff... ni suponerlo!! Pero en fin. Yo sigo defendiendo mi posición: El periodismo es el rey de la neurosis profesional, y a las pruebas me remito...

¡INVENCIBLE!EL CONDENADO

¡Así es amigos! ... ¡Invencible el condenado!... Porque si este mes no pudo pagar su carísimo alquiler; o perdió la cartera llena de dinero y documentos, el Periodismo, se lo prometo, será siempre su mayor TERAPIA. No falla nunca. Éste, y hasta parece fundamento de merolicos, todo lo cura y hasta le ahorra lo del terapeuta. Al Periodismo como profesión neurótica, le quedan chiquitos, complejos tan repetidos, como el que señala que a usted le pegaban mucho cuando era chiquito ó, que su esposa lo abandonó con todo y sus tres hijos. Sí, sí, el Periodismo si usted lo practica con pasión o como una de sus más importantes aventuras, le hará funcionar todos sus circuitos cerebrales ---digamos neurotransmisores---, dejando definitivamente noqueadas, todas esas partes donde le taladran que su novia está besándose con otro, y que ya tiene usted más cornamentas que un alce de Walt Disney.

SE LE OLVIDARÁ TODO

Mire, créame. Dedíquese a esta profesión y se le olvidará todo. Hasta la suegra. Y cuando llegue a su casa, después de un neurótico y hermoso día periodístico, en el cual tuvo que luchar con el idioma para sacar adelante descripciones que tengan que ver con las realidades sociopolíticas, históricas, científicas, deportivas, de espectáculos o culturales del país;los detallitos esos de recibir una carta de indignación de uno de los políticos en turno...Soportar las frases embravecidas de su jefe inmediato... Escuchar una amenaza anónima por teléfono...Aguantar que le digan:"...el periodismo ha de ser rete divertido, ¿verdad joven?...Enterarnos que no podremos descansar sábados, domingos, navidades o días festivos...y docenas de cosuchas más por el estilo...¡Pues felicítese hombre! ¡Porque no tiene la menor importancia!...;y dé las Gracias a todos los Santos, por ser uno de esos valientes informadores, que no sólo se ahorran al psicoanalista, sino los infaltables quejumbres relacionados con todo tipo de enfermedades, propias de gente desocupada, ¡claro está! ...Y cómo no tenemos el referido tiempo para eso, pues nunca nos enfermamos...(je...jé)... En fin, gracias por su paciencia y que viva el terapéutico y neurótico Periodismo Nacional, porque aunque lo neguemos es la profesión más hermosa, absorbente y divertida del planeta Tierra y sus alrededores...¿O nos equivocamos?...

Un beso... y hasta la próxima charla

