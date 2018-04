Arte y academia

Por: Ana María Longi

LA REVISTA DEL AMOR.-Quiero contarles que hubo una época en la que trabajé en la Oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que se encontraba ubicada hasta donde el aire da vuelta. Y como es natural, yo extrañaba el auténtico mundo del periodismo, aún cuando los servicios que desempeñaba en aquella institución, eran, a pesar de todo, ordenados e interesantes, pues, la tendencia, consistía en unificar vivienda urbana y naturaleza. Es decir, vivir en habitaciones planificadas para proteger el medio ambiente, con proyectos ecológicos muy consolidados. Y bueno, no obstante que aquella labor era sostenida conjuntivamente a base de empeñosas investigaciones que de inmediato eran difundidas en todos los medios, no pude evitar ---¡¡¡guauuu!!!---, enamorarme sin remedio de:"La Revista del Amor".

¡Imagínense! Un día, recibí la alegre llamada de un colega quien me expuso una especie de panacea de la siguiente manera:"Ana María, estoy editando una Revista para un señor norteamericano radicado en México. ¡Ven con nosotros, porque nos están pagando en DÓLARES y te puedo transformar en editora de la Sección de Ecología. Además, el ambiente de trabajo es fantástico, el director es una excelente persona, nos obsequia mensualmente una canasta básica, trabajarías en un cubículo privado con teléfono propio y, ¡asómbrate! cuando cerramos las planas tarde, nos pagan horas extras!!...

Pues ¡¡¡guauuuu, otra vez!!!... ¿Usted hubiera rechazado el ofertón?¡Yo tampoco! ¡Así que viví uno de los seis meses más maravillosos de mi vida! ¡Aquello era un sueño dorado!--- ¡Mucho más de lo que esperaba!Porque además, a las muy jóvenes mujeres editoras nos encantaba el famoso jefe norteamericano, que era una mezcla entre Brad Pit y Hugh Bryant, con desplantes de Arnold Swarzenegher yBruce Willis.

¿Perdón? ¿Pero por qué nada más seis meses, si todos la estábamos pasando de lujo en aquella Revista del Amor? ¡Ay no me pregunten, porque recordar no quiero¡... Pues sucedió, (¡sniff!), que una terrorífica mañana, irrumpieron a nuestro espacio, seis representantes de la Secretaría de Gobernación; dos de Relaciones Exteriores y siete escoltas "fuertototes", sólo para indicarnos de manera repentina e impresionante, que "todos -estábamos- detenidos, por estar trabajando un periodismo clandestino, ilegaleindebidamente justificado dentro del Territorio Nacional". Para abreviar, diré solamente, que nuestro muy joven y bello jefe,afrontándolo todo, explicóque nosotros los reporteros, no teníamos "la más mínima injerencia en tan escabroso asunto y que él, y sólo él, enfrentaríalas consecuencias de aquella acusación".

LÁGRIMAS INEVITABLES

Laslágrimas escaparoninevitables. Ya que nuestra aflicción por aquel caballero al que sólo conocimos superficialmente, resultaron realmente sinceras... Y bueno, pese a que no revelaré mayores datos;sí agregaré,que afortunadamente, algunas altas autoridades de EU y México, intervinieron a favor de aquel jefe efímero, y que su deportación resultó ---a fin de cuentas---, tan discreta como tranquila.Mientras que el pequeño grupo integrado a aquella"Revista del Amor" (que por supuesto no se llamaba así), sólo nos quedóel recuerdo de habernos enrolado en una especie de aventura de suspenso tipo"Los Ángeles de Charlie", o algo por el estilo.Y, que finalmente, aún cuando se trató de una lamentable fallaen materia de permisos, ordenamientos, papelería yotras legalidades;nosotros, simplemente yalo olvidamos;porque, si los caballeros aseguran no tener memoria en materia de damas;las damas, igualmente, se lo aseguramos, no la tenemos en asuntos de caballeros.

Un beso... Y hasta la próxima charla:

