Por: Ana María Longi

Salvador Novo: Humanista del más alto rango .-Fue calificado así por sus críticos, simplemente porque lo merecía ycontinúa mereciéndolo. Puesto que, cuando los mexicanos nos encontrábamos a años luz de aceptar nuestras diversidades socio-políticas-económicas-culturales,sexuales, étnicas, intelectuales, físicas, de opinión y de tanta más;el teatro escolar del Maestro Salvador Novo, (recordado por Arte y Academia dentro del 114 aniversario de su nacimientocelebrado en 1904);su labor escénica, cinematográfica, poética, literaria; sus crónicas, sus ensayos, sus aportaciones institucionales y demás; estuvieron encausados (de causa y cauce), a comprender que nuestras diferencias, no deben ser motivo de separaciones, dolor, rencores, descalificación, desconfianza, duda o desprecio.

Por todas estas razones, cuando analizamos argumentos teatrales tan profundos como "Ha vuelto Ulises, La Culta Dama u Ocho Columnas; oese mensaje de apertura emocional tan amplio que nos obsequia en su poesía "Nuevo Amor", nos hace comprender, sin mayores preámbulos, que SALVADOR NOVO, abrió,desde antes de la primera mitad del siglo XX, y en pleno nacimiento del polémicol Grupo de Los Contemporáneos;una importante fuente brotante de temáticas humanísticas que combatieron los tanlimitados conceptos que se vivían. Compareciendo así, como gran imprescindible, de la Sociedad Cultural de México, no sólo por su innato talento, sino por su pensar libre, ético, honesto y soberano.

NOVO Y SU EJEMPLAR SENTIDO DEL PERDÓN

La ocasión en que un actorregañadopor NOVO dentro de un ensayo teatral; y "se le subió a las barbas", como suele decirse, mediante la hiriente frase de:"pinche maricón";el emblemático intelectual ---según comentaron con admiración algunos allegados---, no mostró la menor incomodidad; sino que por el contrario, sonriendo con suavidad y sin abandonar ni por un momento su tan natural y característica elegancia y aristocrático porte, invitó al iracundo intérprete, no sólo a tranquilizarse sino incluso a acompañarlo a comer a su casa:localizada dentro del hermoso, histórico y muy agradable predio conocido nacionalmente como "La Capilla de Coyoacán" y, en el cual el intelectual, una vez instalados cómodamente en la mesa del comedor, comunicó al histrión la siguiente y sorprendente aclaración:

"Amigo, siento mucho que te alterara la reprimenda que te apliqué hace unos momentos; pero mira, te ruego me permitas aclarártelo:lo de "maricón" te lo perdono, porque yo no tengo la culpa de eso. Así nací...Empero, lo que SÍ no te puedo perdonar y hasta te lo puedo discutir, es que me hayas gritado "PINCHE", porque en verdad en verdad, y a las pruebas me remito, que YO SOY UN EXCELENTE COCINERO, y para demostrártelo, te preparé con mis propias manos unas viandas que te van a dejar con la boca abierta. Así que ten la bondad de disfrutarlas, porque ya todas están listas para ser servidas"...

LECCIÓNINOLVIDABLE

¿Y para qué agregar más? La lección de nobleza de aquel intelectual tan especial en la vida de México,dejó no sólo arrobado sino incluso avergonzado, al joven artista. Y yo, que sólo me ocupode aprender y aprender, me encantaba marcar el número telefónico de La Capilla, no sólo para darle lata sino también para escuchar sus magníficos regaños:"No, Ana María, Coyoacán, no debe acentuarse; tampoco Culiacán,Atizapán, Teotihuacán, Acatlán y más por el estilo, porque pertenecen a la Lengua Mexica;y es un error de pronunciación y escritura. Y mi consejo, es que te pongas más lista en todo lo ortográfico para que aprendas más pronto". Y efectivamente, aquella quinceañera ---desde entonces---, ha continuado preguntando, con el afán de lograr algún día "aprender un poco", mediante la consulta aplicada a personas de tan altísimo rango cultural y humano, como nuestro inolvidable Caballero, Don Salvador Novo.

Un beso...Y hasta la próxima charla...

anamarialongi@gmail.com