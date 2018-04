Arte y academia

POR ANA MARIA LONGI







REGAÑO A DON OCTAVIO.- Dentro de las celebraciones, que se han suscitado con motivo del 104 aniversario del Nacimiento de OCTAVIO PAZ;recordamos una anécdota que hasta ahora ---aunque no precisamente en su momento---, no podemos evitar recordarla con respetuosa, aunque también inevitable y divertida sonrisa.

En la Fundación Octavio Paz, en pleno corazón de Coyoacán, no cabía un alfiler. Todos amontonados dentro de un auditorio de limitadas proporciones, los reporteros tratábamos de ganar un cachito de bocina, para escuchar nada menos que al consagrado poeta y ensayista mexicano OCTAVIO PAZ. Así que aquel grupo responsable de la fuente cultural de nuestros respectivos medios, estábamos nerviosos en grado superlativo; pues sabíamos que si se nos iba la nota, nos daban "cuello".

En aquel tiempo, el resultado de tan importante cobertura, iría a parar ---nada menos---quea las manos de mi querido pero muy enérgico jefe Eduardo Camacho Suárez, coordinador de la Sección Cultural de Excélsior, y cuya generación, ya habíamos padecido juntos y de manera solidaria, los numerosos cambios directivos, sindicales y profesionales de nuestra amada organización.El problema en ese momento era serio. Porque Don Octavio, con su profundo, exacto y especializado lenguaje, expresaba a un auditorio magnetizado ante su presencia, las contradicciones sociológicas entre un México "luminoso" y un México "oscuro". Más de repente, aquella maravilla de señor, empezó a alejarse del magnavoz para precisar conceptos estrictamente personales a sus acompañantes de Mesa. Circunstancia, que ocasionó que su voz se tornase cada vez más difícil de captar y absorber con las grabadoras.

SOLUCIÓN DESESPERADA

Desesperados, los reporteros empezamos a mirarnos los unos a los otros, sin saber cómo remediar tan peliagudo asunto. ¿Y para qué me extiendo más? ¡Yo me lancé! Pedí un micrófono y lo regañé de la manera más fina, educada, cuidadosa y rebuscada que Dios me dio a entender:"Maestro Octavio---le grité interrumpiéndolo---. Los reporteros nos encontramos muy preocupados porque su voz se ha tornado imperceptible, y no desearíamos que por esta causa, perdiéramos la información que necesitamos conducir a nuestros medios. Por lo tanto, le rogamos acercar sus labios al aparato que sostiene en su diestra, para lograr asegurar nuestras respectivas labores informativas".

En la penumbra, OCTAVIO PAZ, con una cara muy seria, trataba de ubicar ---dentro de la oscuridad de aquel espacio---, a la sangrona reportera que había osadollamarle la atención de una manera tan inusual, inesperada ¡¡¡Y en público!!!.Sin embargo, y para mi buena suerte, el Poeta reaccionó magistralmente, y tomandoel micrófono con firmeza, continuó ---con toda la claridad auditiva necesaria---, aquella charla tan importante, que me fue premiada por mis colegas con el clásico pulgar hacia arriba. No obstante, omití lo más fundamental: ¡¡Muchas gracias Maestro Octavio Paz!!.

Un beso... Y hasta la próxima charla

anamarialongi@gmail.com