Arte y academia

"LA VOZ DE LA CALLE", LA PRIMERA EXPERIENCIA.- Mientras transcurrían mis universitarios estudios de Letras, corrí a curiosear aquella oportunidad periodística que estaba brindando a aspirantes: "La Voz de la Calle".Empezando porque el creador de aquel proyecto era el general César Cervantes, un idealistas a quien se le ocurrióplanificar un "Diario de denuncias sociales, basado en entrevistas populares", situado el número 9 de Reforma, exactamente enfrente del Periódico Excélsior, en el que posteriormente esta reportera transcurriría una ininterrumpida labor de 22 años.

Así qué, aquella mañana, mi hermosa madre me lo dijo bien claro: "Mira hijita, en este lugar necesitan periodistas con o sin experiencia".Y como el "sin", me llamó poderosamente la atención, me plantee muy de madrugada ante aquella especie, (me alertaron), de "hombre de hierro de muy recia personalidad", DON CÉSAR,y al que yo me enfrentaría; puesto que llegando-llegando me advirtió contundente: "Niña: ¿Te puedes quedar desde este momento? ¡Contesta rápidosi sí o sí, porque aspirantes chambones me sobran. Así que respóndeme con seguridad!"...Y bueno, ante el "amable" trato yoportunidadque aquel caballero me estaba ofreciendo, mi respuesta resultó tan nerviosa como firme: "¡Sí señor, sí señor, claro que sí. Incluso vine preparada con mi lonche". ¡Y así fue como empecé aquella aventura de aprendizaje múltiple.

Y digo múltiple, porque también, llegando, llegando, a las siete en punto de la mañana;mis primeras obligaciones consistían en lavar toda la loza, además de una gran cafetera eléctrica, mediante la cual debería de aparecer diariamente el clásico brebaje sobre el escritorio de mi jefe, afamado también como "hombre de pocas pulgas", y que tenía que ser"ni muy concentrado, ni tampoco muy ligero". El acto número dos, atender con mucho cuidado, los generosos tirajes de "voces de la calle", para repartírselos por partes iguales a los voceadores que se formaban por decenas hasta llegar a la banqueta.

Circunstancia, que me hacía sentir importantísima, ya que después de entregar las dotaciones matutinas y decirles con mi más cadencioso tono de voz: "Por favor señorcitos fórmense y permanezcan calladitos".... Los "señorcitos", cooperadores como son siempre los componentes de este lindo gremio;me ayudaban mucho para que todo resultase perfecto.

A REPORTEAR SE HA DICHO

Y bueno, la tercera parte, era la mejor, CLARO. Ya que tenía que reportarme ante uno de mis jefes, el reconocido y muy ingenioso Artista de la Caricatura: Don Eduardo Gómez; para que una vez recibida mi orden de trabajo, escrita siempre sobre una tirita de papel; pasara a recibir las instrucciones de periodistas tan talentosos como Don Carlos Samayoa Lizárraga, quién nos aconsejaban cómoentrevistar, ilustrándonos con frases tan convincentes como ésta: "Jóvenes: Jamás olviden que somos voceros de la gente más necesitada del país, y que por lo tanto debemos trabajar muy bien". Labor quepor muchas causas, no cristalizó; pero que en todos nosotros vivirá por siempre, como la más valiosa y digna experiencia profesional jamás olvidada.

