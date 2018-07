Ana María Longi

La prodigiosa creación de Carolina Viñamata

La sensibilidad de Carolina Viñamata es en verdad sorprendente. Ya que con semejante herramienta acumulada en un cerebro prodigioso, la artista ha podido crear al mismo tiempo, dentro de la más alta calidad: Pinturas, esculturas y grabados.

Su exposición que ya anda girando por la República mexicana: Carolina Viñamata, y las artes descriptivas de los sentimientos humanos, ya está conquistando a cenetanares de observadores. Así, que por todas estas importantes razones, tuvimos la suerte de recibir en Arte y academia, a tan positiva artista, en la que poco a poco fuimos descubriendo las referidas inquietudes creativas que ella tan empeñosamente ha logrado desarrollar con admirable generosidad. Ya que cuando miramos sus obras al óleo, descubrimos que a pesar de que se encuentran en planos abstractos, nos muestran un mundo descodificado, pero absolutamente profundo, misterioso e intenso. Puesto que cuando un visitante ingresa a cualquiera de sus muestras, el espectador descubre no solamente la tristeza humana, sino incluso el enamoramiento. La poesía conformada en todos y cada uno de nosotros; los anhelos inconfesables; la alegría de vivir; la esperanza; la fe; la necesidad de gritar o expresarse abiertamente; las lágrimas; y, lo que es más sorprendente, esa necesidad tan íntima y única que todos experimentamos, cuando buscamos dentro de los confines del Universo a ese Ser Especial al que solemos llamar simplemente "Padre", "Señor nuestro" o "Dios".

Y ahora bien: ¿Qué hay del grabado? ¡Algo muy especial! El grabado de Carolina Viñamata, es para ella, toda una fiesta. Una alegría sin límites. Incluso podría decirse, una travesura, un ingenio indescriptible conformado no sólo en su inteligencia sino incluso en su corazón. El grabado entonces para esta artista, resulta finalmente lo que expresamos antes. Una enorme fiesta del cuerpo, del alma, de su propia música emocional y de la fuerza luminosa que ha estado atrapada desde siempre, pero que de repente ¡se abre... se manifiesta...

Y hasta se libera, a manera de esos soberbios conciertos orquestales que disfrutamos a manera de elegante regalo.

Carolina y la libertad

La gran Carol, nacida en la Ciudad de México en 1964, nos explica: "Desde pequeña, he estado implícita en el mundo del arte. Lo que me condujo a estudiar Artes Visuales. A través de 22 años de desarrollo profesional, he tenido encuentros y desencuentros con los tres caminos artísticos que has mencionado. Por un lado, la sutileza del ácido que quema un metal; la suavidad del óleo que crea profundidades y la madera que llora al penetrar en ella, la aspereza del cincel. Por esta razón creo en el arte, cómo la fórmula perfecta para expresar todos los colores, los valores y la fuerza infinita del concepto libertad. Ya que para mí, lo más importante, es que las personas sean exactamente como son; y no lo que los demás exigen que sean. Un beso... Y hasta la próxima charla.