Arte y academia

Un libro que explica de manera directa, sencilla, práctica y sobre todo lógica, que los OVNIS, a los que suelen llamarse "objetos voladores no identificados"; en realidad, no son tales, porque sí están identificados; es una responsabilidad, que por lo pronto, se la ha echado a cuestas, el Maestro en Dirección de Tecnologías e Informática, e Investigador de Robótica ---entre otras muchas especialidades---: Víctor Alejandro Quezada Gómez.

Personaje, quien para ahorrarse "muchísimas explicaciones", decidió mejor, escribir un libro de edición especial, intitulado: ---"Tepoztllán, 10 Años de Investigación. Civilizaciones antiguas, Ovnis y Chamanes---. Y, con el cuál, de manera admirable, está sorprendiendo, por la gran acogida que ha logrado entre universitarios de medianas y actuales generaciones. Ya qué, el señalado producto, ---resultado de una seria y formal experiencia personal---, está convenciendo a sus cada vez más numerosos lectores: que en verdad el autor siente contradecir a los descreídos, pero que los humanos, no somos "las peras del olmo", del Universo, sino que en el llamado "Infinito", (aunque en última instancia no lo fuera), está integrado a miles y quizá millones de civilizaciones que desde siempre han mantenido con la Tierra y por supuesto, entre sí; una amistosa e imparable comunicación.

Mientras tanto, llama la atención que en su hoja curricular, se determina que el investigador Quezada Gómez, es Licenciado y Maestro en Administración de Negocios; Maestro en Dirección de Tecnologías e Informática; fundador de Conaipo, (Colegio Nacional de Investigación e inteligencia artificial); reconocido ecologista y como si todo ello fuese insuficiente, se ha interesado también por la cultura de la Numismática. Así que sumado todo ello, a su muy agradable trato, el especialista nos comenta con amenidad: "Como filosofía de vida ---y que he compartido con mis alumnos durante mis 30 años de docente---, es que uno debe de dedicarse realmente a lo que más nos agrade. Y no sólo eso, sino amarlo. Disfrutarlo. Por lo mismo, son múltiples los campos que llaman mi atención y más en esta época de globalización y de mucha información".

"Ahora bien. Tepoztlán, es un lugar de muchos misterios y energías mágicas. Y en estos diez años, creo que he empezado a aprender; ya que empecé buscando Ovnis en sus montañas y me ha dejado una lección de vida. Y lo digo así, porque a los Ovnis los encontré, los grabé, tuve la maravillosa oportunidad de interactuar con ellos, y todo para descubrir que terminan siendo una experiencia personal. ¿Y porqué personal?, pues simplemente, porque así se los pongas en las narices a la gente, seguirán dudando. Ese será tu problema. No creas nada. Investígalo. Cerciórate. Sufre la experiencia, vive la acción y entra al mundo de lo desconocido. Ésta podría ser simplemente mi respuesta.

"Porque este libro te presenta un panorama de los acontecimientos, ideas, historias y vivencias que he tenido la oportunidad de escuchar, creer y sobre todo disfrutar. Por todas estas simples razones, quizá, es que quiero compartir, para que en los siguientes años, mucha gente se una a esta investigación y no se guarde sus experiencias. Mismas, que se perderán con el tiempo. Así que hago una invitación a compartir lo que has vivido, a ponerte en contacto con este autor, a discutir cada una de las partes de este libro y a disfrutar de los secretos del valle sagrado de Tepoztlán, impreso en México por Printed in México.

