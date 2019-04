Arte y academia

El valioso recuerdo del escritor Lalo Moussong

Ana María Longi

De origen mexicano-húngaro, Lalo Moussong condujo a la Literatura Nacional, por los inexplorados y emocionantes senderos del llamado: "Humor Vampírico", falleció el pasado 24 de febrero de 2019, aquejado por problemas circulatorios y cardio-respiratorios.

Razón por la cual, su hijo Aurés Moussong -quien cuidó al gran personaje dentro de la mayor entrega, discreción e intimidad, dentro del proceso hospitalario-, lo comunicó a esta reportera con profundo dolor. Noticia, que por supuesto se ha venido esparciendo dentro de los exclusivos foros intelectuales de colegas, editores y amigos a los que el apreciado escritor y periodista perteneció de manera muy especial, desde hace más de 50 años.

Al momento, lo llevamos en la memoria, con declaraciones polémicas como ésta: "Sobre Castillos en la letra, Yenko Kanev, investigador búlgaro de literatura hispanoamericana y profesor en la Soborna, en un extenso ensayo que escribió sobre ese libro, declaró y explicó por qué le fue imposible clasificar mis textos, explicación que tampoco entendí yo (así que quedamos a mano). Siguió Tórrido Quehacer, dividido en dos partes: cuentos y ensayos. El tercero, realmente muy breve, fue una teoría del Universo, en la que contradigo -no científica sino imaginativamente-, una tesis fundamental del gran investigador Hubble, y el cuarto Extrañas Sustancias, cuyos textos organizo en temas de mi invención".

Así que para los medios informativos que tanto lo tratamos y admiramos, el recordarlo, nos ha resultado muy triste claro está; pera también hermoso y evocador. Porque Lazlo, como decíamos, se colocó desde antes de los años 80, en la solitaria pero muy exitosa contraesquina del calificado "humor vampírico, con libros tan fuera de serie como Castillos en la Letra, publicado por la Universidad Veracruzana; y extrañamente, porque se ha sabido que no hacen reediciones, propusieron, sin embargo, una segunda, que también se agotó. Después abrió con unos cinco cuentos de Mi tío Tibor, el Vampiro, en el cual hay muchos juegos de humor o pensamiento satírico de una lógica ilógica. Ningún lector olvida tampoco Tórrido Quehacer, editado por Siglo XXI; Una Teoría del Universo, apoyado por Plaza y Valdez y entre los más recientes, el devorado: Extrañas sustancias, editado por Colofón. Y cuando le preguntábamos: Lazlo: ¿Tú viniste de Hungría? hacía gala de su sentido del Humo:"En realidad, nací en Alvarado, Veracruz, pero me trajeron al DF de un año de edad, así que soy chilango. Pero mis orígenes han sido tajantemente bipolares: Fíjate: Mi abuelo era, en el Imperio Astrohúngaro, director de una escuela exclusiva para militares y aristócratas, y mi tío mayor, Miklos, fue un general que ganó una batalla importante en un lugar llamado Tomosy. Puesto que el protocolo no permitía dar títulos nobiliarios a quienes no tuvieran apellido alemán, austriaco o húngaro, el emperador Francisco José decidió imponer a mi tío el apellido Tomosy, y pudo darle ese título nobiliario. Mi apellido es franco-húngaro". Gracias Lazlo por compartir esos interesantes aspectos de tu vida.