Arte y academia

ANA MARIA LONGI

Rachid Bernal, quien cumplió 24 años el pasado martes y es ganador del Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaya, incentivó al crítico de música de origen británico, Matías Brysson, para opinar, que "Rachid, exhibe mediante su generosa, excelente y entusiasta manera de colocar sus manos sobre el piano; todos los lenguajes, todos los secretos, todas las herramientas, todas las esplendideces del consentido instrumento, agotándole ---agregó con sonrisa divertida---, todos sus secretos. Es decir: Obliga al piano a hablar, cantar, reir, jugar, y hasta a bailar. Y todo ello es posible, por la pasión que le imprime el joven músico a sus actuaciones ante el público", aseveró el especialista el pasado domingo 23 de junio, a las 11:30 horas, cuando el distinguido intérprete, extrajo para sus numerosos escuchas del Museo Nacional de Arte (Munal): Cuadros para una exposición de Modest Mussorgsky y Sonata en si menor de Franz Liszt...Un éxito total.

Y al entrevistarlo, con todos estos motivos, Rachid, nos explicó con sincera sonrisa: "Yo mismo estoy sorprendido de este resultado comunicante; porque, efectivamente, las dos obras seleccionadas son intensas y demandantes. Razón por la cual ambas se sumaron al trabajo de diplomado que cursé con el maestro Joaquín Achúcarro en la Southern Methodist University, en Estados Unidos", explicó el pianista, cuyos datos curriculares, aclaran que es egresado con mención honorífica de la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli y que también ha tomado cursos de perfeccionamiento en Viena. Agregando que para interpretar a Mussorgsky, le interesó, al mismo tiempo, conocer cómo el compositor se inspiró en 10 pinturas y dibujos de su gran amigo el artista Víktor Hartmann, a quien se le rindió homenaje con una exposición póstuma.

Y cuando le preguntamos por Franz Liszt, que fue tan premiada con aplausos, indicó que aparte de ser uno de sus compositores favoritos, y que trasladarlo al piano, amerita comprender muy bien que de principio a fin, List reúne movimientos muy complejos que se ejecutan de manera continua; señaló así mismo con su amabilidad tan característica; que regresará a Estados Unidos en agosto, para continuar su preparación. "Por ahora trato de relajarme porque es mucha la carga de estudios que tengo que afrontar, aunque también agradezco que estas presentaciones me mantuvieran tan activo, puesto que daré más recitales dentro de la República Mexicana, que me permitirán proseguir mi contacto con el público con el que disfruto muchísimo compartir la música que tanto me gusta. Al avizorar que permanecerá dos años más en EU para cursar una maestría y preparar un nuevo repertorio con el que concursará en abril de 2020 en España y a finales de este año en Panamá.

Y luego de enterarnos que su debut como solista lo celebró a los ¡16 años! con la Filarmónica de Querétaro y que ha estados en las presentaciones más especiales del PBA, Salas Nezahualcóyotl y Cenart, de Minnesota, de la Universidad de Illinois, sinfónicas de Xalapa, Aguascalientes, IPN, de la UAEH Juvenil Eduardo Mata de la UNAM, Irving Simphony y Filarmónica de la CMex, nos sorprende también que suma clases magistrales con Jorge Federico Osorio, Anatoly Zatin, Józef Olechowski, Alessio Bax, Enrique Bátiz, Horacio Nuguid e Ian Hobson. Así como ganador del Piano Competition en el Young Artist World Piano Festival, en Minesota; tercer lugar del VIII Concurso Nacional Angélica Morales-Yamaha, y segundo en la IX Bienal Internacional de Piano-Música Clásica Formal, en Mexicali. La interpretación de Cuadros de Mussorgsky, fue para el pianista "algo así como dibujar con la música, o crear imágenes con el teclado".

Un beso... y hasta la próxima charla