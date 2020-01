Arte y academia

ANA MARIA LONGI

"El AÑO NUEVO 2020 para la Vida Artística de México, constituirá ---como siempre ocurre--- todo un reto", señaló con conocimiento de causa, el pintor y escultor Leonardo Nierman, quién al planificar una exposición en el Museo de San Carlos, para muy próxima fecha; reflexiona a continuación en exclusiva entrevista para "El Sol de México", que "los movimientos estéticos en nuestro país, son muy responsabilizados; empezando porque la demanda que se nos abrió hace más de dos siglos con nuestras tradiciones y nuestras artesanías; movió desde entonces la aceptación de todas las sociedades del mundo latinoamericano y europeo. Todo ello sumado, desde luego, a la bien llamada "fidelidad turística"; que desde siempre, y hasta la fecha nos ha apoyado", enfatizó el artista y prosiguió:

"Así que todos los idealistas que a diario realizan objetos sensibles, enfrentan un desafío muy especial: Superar en un ciento por ciento, sus propuestas. Y esto es fundamental. Empezando porque nuestro estatus en este campo, ha alcanzado el más alto nivel. Es decir; nos encontramos colocados desde hace más de 2 siglos, dentro del Primer Mundo, en materia de elaboración original de productos bellos. Yo mismo, en los últimos seis meses de este año 2019, que está a punto de cambiar de número; logré estilizar mi pintura hacia lenguajes emocionales de alta dificultad. ¿Y por qué lo determiné de esta manera? Porque los busqué, los viví y los encontré.

"Hace unos meses fui testigo de un curioso diálogo entre una pareja que se encontraba tristísima porque ---así me lo dieron a entender---, estaban diciéndose "adiós", para dar por terminado su romance. Y; mientras el joven amante, suplicaba con palabras y gesticulaciones dolorosas, que la situación que ambos estaban viviendo, no era tan complicada para solucionarla así; su bella amada, expresaba con frases cuidadosas y sumamente analíticas, que él estaba en un error y que la separación tenía que efectuarse sin pérdida de tiempo. ¿Y yo, mientras tanto, en qué estaba pensando? ¡Me apena un poco confesarlo! Porque mi pensamiento viajó con rumbo a mi Estudio relleno de pinceles y colores. Claro. No lo tenía aún resuelto. Pero aquel lenguaje absolutamente opuesto, me movía. Me empujaba. Ya que los códigos de aquella conversación me estaban indicando, concretamente, dos extremos especiales de matices expresivos. Él era todo amor. Toda entrega. Toda súplica. ¡Un todo total... "de por favor. Te lo ruego. No me dejes. No me abandones. Te amo. Te necesito!"...

"Mientras que ella, con su actitud práctica; mostraba una definitiva y total oposición de aquellos sentimientos: "Separémonos. Démonos un descanso. Un "break". No te preocupes. Tú me caes muy bien. Te aprecio muchísimo. Eres especial para mí. Pero por ahora no puedo resolver mi vida a tu lado. Separémonos". Y bueno, cómo tú sabes. Los críticos resolvieron denominarme "Pintor Abstracto". Así qué llegando a mi estudio; nacieron una serie de cuadros llamados justamente así: "La Separación". Y todo ello, lo definí con pinceles y amalgamas de colores. Recursos, con los que tuve que demostrar que el alma, la mente y especialmente las emociones, pueden ser, si un entusiasta así lo decide, herramientas para elaborar una especie de crónica, mediante artefactos de madera y cerdas que lo mismo eligen un azul dramático que un amarillo luminoso". Sí, claro --interrumpimos--, pero ¿y sus esculturas...qué nos proponen?...Nierman sonrió: "¡Lo de siempre!. A ellas simplemente les pido que sean obedientes. Y que continúen señalándonos, lo más positivo de la existencia. Ya que mientras mis pinturas buscan capturar todas las pasiones atrapadas en la Tierra; las esculturas, insisten, en defender con sus reflejantes superficies de acero inoxidable acabado espejo, que la Vida es bella. Una esperanza. Una alegre sonrisa!!!".

Un beso...Y hasta la próxima charla