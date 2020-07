Arte y academia

Hablar del bien llamado y bien amado Poeta Mayor, Alí Chumacero, es una tarea para Sócrates, lo sé. No obstante cuando retiramos sus hermosas, intensas y amorosas poesías, por un momento, y recordamos al altísimo ser humano y al irrenunciable maestro que todos encontrábamos siempre en él, es cuando como -a mí me sucede-, sentirlo, como siempre, inolvidable. Porque don Alí será siempre así. Único. Insustituible. Recuerdo con agradecimiento, que en una Rueda de Prensa, en la que todos los reporteros de secciones culturales nos lo comíamos a preguntas en torno al concepto “Poesía”; Don Alí me escuchó comentarle a una compañera: “No he desayunado. Me muero de hambre”.

Don Alí me sonrió con su cariño de siempre y me aconsejó algo que yo siempre consideraré poesía pura: “Mira niña bonita, no midas la vida así: Por años, por comida, por dinero, por cosas que te compraste o, por trastos que lograste adquirir porque te consideres muy lista. No. Mira. Mide la vida por plenitudes. Por efectivas grandezas interiores. Por intensidades. Por encantamientos. Por voces, liras y violines de intérpretes angélicos. Por emociones superlativas. Por caricias de sol. Por las brisas frescas que te nutrieron. Por las pasiones que desbordaste. Por los romances que afrontaste. Por los libros que leíste. Por el cine, el teatro, la pintura, la danza y la música que aprisionaste. Por el amor que volcaste en cantidades generosas”, dijo finalmente el gran bardo para cerrar su concepto.

¿Y qué digo de mí? Que quizá en aquella oportunidad, no comprendí muy bien al Poeta. Yo no hubiese cambiado mi auto o mi casa, por la veloz conversación con un colibrí; la contemplación de un Santuario de Monarcas; o las constelaciones y el perfume que se citan en la luz auroral del primer beso de amor. La realidad era que Don Alí, me estaba obsequiando su excelso lenguaje sintético, propio de dioses, sabios y poetas. Y yo, como reportera siempre en búsqueda, siempre en aprendizaje, fui comprendiendo, lenta, muy lentamente, el mensaje. Y lo que entendí finalmente en esos encuentros, es que la sustancia está en el dar y no en el recibir. En besar la vida con todas las fuerzas del alma. En saborear los segundos sin prisa, a manera de bocado exquisito. En entregarse sin medida. En dar sonrisas, amistad y apretones de manos al mismo tiempo. En celebrar la tibieza del día, y los terciopelos con lentejuelas de la noche. En disfrutar la calidad y no la cantidad del espacio concedido en el tiempo.

Y bueno, entre sus frases cotidianas, había dos que los periodistas le festejábamos: La primera era: “Amigos, ni ustedes ni yo nos debemos hacer demasiadas ilusiones con mi oficio de escribano. No nos dejemos engañar. Porque cuando ustedes y yo escuchamos que me nombran, Poeta Mayor”; “se refieren a mi edad, no a mis dones” y dos: “Queridos amigos, cada fecha de cumpleaños me siento más que joven y más que confiado. Y ello se debe a que me avisaron de allá arriba, que voy a vivir 400 años. Así que imagínense. No voy ni a la cuarta parte de la edad prometida. Así que gracias, por recordarme cada año una noticia tan estupenda”.

Un beso… y hasta la próxima charla.