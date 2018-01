El famoso artista norteamericano-mexicano Philip Bragar, uno de los representantes más importantes de la calificada Pintura Expresionista de México y el mundo; quiso entregar su último suspiro a México; país, en el que radicó desde 1954, cuando ya brillaba como un artista plástico “y con un vivo y ardiente deseo de lo que quería”, explicaba el artista a los reporteros de su época, a quien solía repetirles varios años después: “Solo soy un gringo neoyorkino que me enamoré profundamente... y para siempre... de México y de una mexicana. Puesto que aquí me casé y conformé una familia a la que adoro”, recuerda su hijo Víctor Bragar, protector del maravilloso legado de su padre, fallecido en la Ciudad de México, el pasado sábado 16 de diciembre de 2017, a los 92 años de edad.

Así, que luego de ser recordado con gran aprecio y afecto por la directora general del INBA, Lidia Camacho, mediante su cuenta de Twitter; Arte y Academia, quiso unirse a todos los espacios de admiración, respeto y gratitud, que el querido artista cosechó dentro de todos los foros de la Sociedad Cultural de México, mediante la evocación de algunas anécdotas ocurridas en su natal Nueva York. Etapa, explicaba Philip Bragar, en la que “me decidí plasmar pictóricamente todo aquello que no es visto con mucha simpatía, por considerársele una especie de ‘sociología difícil’. Puesto que; como artista pintor de temas expresionistas; no solo me integré desde mi adolescencia, a la brava Bohemia de los suburbios del ‘Bronx’, sino que mi pintura, se ocupaba lo mismo de las apasionantes y extremas vivencias de los cantantes del Gran Jazz o del Gran Blus de los cincuenta; que de las adicciones de raros personajes semiocultos en bares, cafeterías o callejuelas, y muy evitados por las clases medias, por razones obvias”.

EL JOVEN BRAGAR

De esta manera, el muy joven Bragar junto con un grupo de artistas de su época; mostraban tanto su latente interés, como su rebeldía: al remojar sus pinceles en aceitosas pinturas, para interpretar lo mismo, rostros atrapados en la desesperanza; que personajes del arte, del box o de los deportes, sumidos en una popularidad espesa, irrenunciable y hasta insalvable. Así, nos comentaba Bragar, tanto mi pintura como la de mis colegas, se trasmutó en crónicas figurativas e intensas, conceptuadas dentro de una abierta intolerancia y denuncia social que despertaría al poco tiempo mucho interés en críticos y columnistas de Medios. Aspectos muy analizados aquí en México, por la muy respetable especialista en historia del Arte, y crítica en diversos medios informativos, la doctora Teresa del Conde.

MÉXICO, FUE OTRA COSA

No obstante le preguntamos en una ocasión: Bragar, OK, Nueva York, sí. ¿Pero qué ocurrió cuando llegó a radicar a México. ¿Qué tipo de sentimientos y pensamientos se le removieron al recorrer nuestro país?

Y con esa su inconfundible sonrisa siempre amigable, siempre sincera y feliz, se auto cuestionó: “Mira, cuando llegué a México, ya no busqué más. Simplemente me dije: ‘ya llegué a mi verdadera patria’. Así que empecé y empecé a observar el gran espectáculo de la mexicanidad. Un espectáculo que ha durado más de cinco décadas. ¿Y sabes qué fue lo primero que me conquistó? ¡La sonrisa del mexicano! Esa sonrisota franca e increíble que los originarios de este pueblo le saben brindar a todo mundo, de manera bella y espontánea. Sin embargo, lo que yo más deseaba -¡y lo encontré!-, fue observar todos los reversos de las monedas. No solo las que tuvieran aperturas vitales, sino de otras variantes, me dije. ¿Y las encontré! Recorrí los barrios más populares, Me subí a muchísimos colectivos. ¡Y logré lo que necesitaba! Los profundos, tristes, angustiados y adoloridos rostros, de los falluqueros que no lograron vender lo necesario; las facciones de la vendedora de tamales, a la que le retiraron su mercancía de la vía pública; la del taxista insatisfecho, por no haber “sacado la cuenta del dueño de la unidad”. El joven que con su cara, explica a todos que ya no podrá seguir estudiando porque embarazó a su novia, y es necesario ‘trabajar antes que seguirle a la estudiada’; la del anciano que no se atreve a pedirle ayuda a sus hijos, y prefiere llenar bolsas en un supermercado; y hasta los gestos del muchacho ‘roba-bolsas’, que va mostrando lo hurtado en una rota y sucia mochila a medio cerrar. Así que de todo esto y de mucho más está hecha mi temática. Una pasión a la que me fundo, me derrito y me transformo en pinturas, estructuras, pensamientos y sentimientos inexplicables”.

PHILIP Y SU EXPRESIONISMO

Y lo recuerdo explicando algo más: “Cuando reflexiono un tema, procuro captar en primer lugar, la realidad de mi entorno. Es decir, a veces me encuentro sitios ciento por ciento iluminados. O, por el contrario, retos ambientales como el estar rodeado de reflectores, luces intermitentes, lámparas con bajos voltajes, medias luces o de plano oscuridad. De cualquier manera, el uso directo de lápices y pinceles, empiezan a funcionar, al igual que las mezclas y las amalgamas. Y, en lo referente a la colección presentanda en espacios de la colonia San Pedro de los Pinos, fueron 80 obras de pinturas y esculturas, que parten de la serie Viento interior, cuya temática absorbe los más íntimos sentimientos de la gente”.

En 2015, el INBA, lo reconoción por el 90 aniversario de su nacimiento.

