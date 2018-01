ANA MARIA LONGI

LA PLENITUD DE ALÍ

el inolvidable poeta nayarita Alí Chumacero, ---evocado por la Sociedad Cultural de México, cada 22 de marzo a partir del 2010; y, celebrado cada 9 de julio, desde 1918, por su amada tierra que lo vio nacer: Acaponeta, Nayarit---; es recordado también en esta Sección de Arte y Academia, no sólo como Gloria de la Tierra que lo acunó; sino como el auténtico Poeta Mayor de nuestro país, que siempre demostró ser ante nosotros y ante el mundo. Por mi parte, cuando tenía el honor de entrevistarlo, me heredaba siempre enseñanzas especiales. Entre ella, el concepto de "Plenitud".

Así, el autor de tesoros poéticos, como "Páramo de sueños", publicado en 1944, me animó a buscarlo imparablemente, en poemas como "Realidad y sueño", "Vencidos", "Muerte del hombre", "Jardín de ceniza", "Debate del cuerpo", "De tiempo a espacio", Desvelado amo", "Diálogo con un retrato", "Mi amante", "El sueño de Adán", entre otros igualmente deliciosos, y que fueron leídos ---con antelación a su Octavo Aniversario Luctuoso---, por el Presidente de la Asociación de Bibliófilos y Amigos del Arte (ABAA), Antonio Artemio Moreno Campos, en Coyoacán.

Empero, en lo que respecta a la herencia que me produjo su valiosa amistad, continúa grabada en mi memoria. "No midas ---me aconsejaba en aquellos jóvenes días---, la vida por años. Por cosas que te compraste o por trastos que lograste conseguir porque te consideres muy lista. No. Mira. Mide la vida, por plenitudes. Por efectivas grandezas interiores. Por intensidades. Por encantamientos. Por voces, liras y violines, de intérpretes angélicos. Por emociones superlativas. Por caricias de sol. Por las brisas frescas que te nutrieron. Por las pasiones que desbordaste. Por los romances que afrontaste. Por los libros que leíste. Por el cine, el teatro, la pintura, la danza y la música que aprisionaste. Por el amor que volcaste en cantidades generosas".

Y bueno, aceptémoslo. Quizá en aquella oportunidad, no comprendí muy bien al poeta. Porque yo no hubiese cambiado, quizá, mi auto o mi casa, por la veloz conversación con un colibrí; la contemplación de un Santuario de Monarcas; o las constelaciones y el perfume que se citan en la luz auroral del primer beso de amor.

ALI Y SU LENGUAJE DE DIOSES

¿Y qué más recuerdos dulces tengo del dueño absoluta de la más hermosa, dichosa y eterna sonrisa? Que el gran Maestro, simplemente me obsequiaba su excelso lenguaje sintético, propio de dioses, sabios y poetas. Y yo, como reportera siempre en búsqueda, siempre en aprendizaje, fui comprendiendo lenta, muy lentamente, el mensaje. Y lo que entendí quizá en esos encuentros, es que la sustancia está en el dar y no en el recibir. En besar la vida con todas las fuerzas del alma. En saborear los segundos sin prisa, a manera de bocado exquisito. En entregarse sin medida. En dar sonrisas, amistad y apretones de manos al mismo tiempo. En celebrar la tibieza del día, y los terciopelos con lentejuelas de la noche. En disfrutar la calidad y no la cantidad del espacio concedido en el tiempo.

En fin. ¡Gracias Don Alí. Gracias por estos valores que trato de practicar sin mediocridades ni limitaciones. Gracias por sus frases exactas, flechadoras y adictivas. Gracias por ser siempre mi amigo, mi maestro y uno de los más deliciosos, alegres en imprescindibles sabios de mi inquebrantable libertad existencial!

Y bueno, entre sus frases cotidianas había dos que a los "perios", nos encantaba escucharle: La primera era: "Amigos, ni ustedes ni yo nos debemos hacer demasiadas ilusiones con mi oficio de escribano. No nos dejemos engañar. Porque cuando ustedes y yo escuchamos que me nombran, "Poeta mayor". Se refieren a mi edad. no a mis dones". Y dos: "Queridos amigos, cada fecha de cumpleaños (9 de julio desde 1918), me siento más que joven y más que confiado. Y ello se debe a que me avisaron de allá arriba, que voy a vivir 400 años. Así que imagínense. No voy ni a la cuarta parte de la edad prometida. Así que gracias, por recordarme cada año una noticia tan estupenda".

TAUTOLOGIA Y SOLIPSISMO

Según estudiosos de su obra, en su segundo libro publicado: Imágenes desterradas, Chumacero crea una concepción nihilista del mundo que conduce a imágenes hacia la nada. De este libro se desprenden los poemas "A solas", "Narciso herido", "Pureza en el tiempo", "Recuerda", "Amor entre ruinas" y "Poema donde amor dice". Su último volumen fue palabras en reposo publicado en 1956, donde según José Emilio Pacheco, Chumacero eligió callarse porque el camino de extremo rigor y máxima dificultad que se había impuesto sólo iba a conducirlo en caso de persistir, a la tautología y al solipsismo.

Aa lo largo de su trayectoria fue becario de El Colegio de México y del Centro Mexicano de Escritores: y en 1964, ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Su fallecimiento, ( 22 de octubre de 2010, fue a causa de una fuerte neumonía. Su vida, desde los 19 años, fue muy activa, ya que con José Luis Martínez, Leopoldo Zea y Jorge González Durán, fundó Tierra Nueva, revista que codirigió hasta 1942. En ella publicó su Poema de Amorosa Raíz, que más tarde formaría parte de Páramo de Sueños, señala la biografía que de él difunde la Coordinación Nacional de Literatura. Asimismo, fue un reseñista y director ocasional de Letras de México, y de El Hijo Pródigo (1943-1946); participando en la creación de la Fundación de México en la Cultura en 1949, suplemento de Novedades, dirigido por Fernando Benítez hasta 1961. Su obra poética consta de 75 poemas reunidos en tres libros. Con Páramo de sueños, inicia nueva época en las Letras Mexicanas, marcando el camino por donde seguiría la literatura del país en la segunda mitad del siglo pasado.

Un beso... Y hasta la próxima charla

