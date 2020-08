Arte y academia

La vida periodística nos resulta, a los involucrados en ella, un amor eterno; y, por lo tanto, igualmente, los recuerdos nos resultan imperecederos. Especialmente, los relacionados con los primeros intentos. Es decir, con la llamada “primera vez”. Y la mía, se inició así nada más y de repente, en un `Diario de denuncia llamado La voz de la Calle, propiedad del general, César Cervantes, situado entonces en el número 9 de Reforma, como una llamada del destino que me indicaría que mi meta, al cabo de muchos años de aprendizaje sería el periódico Excélsior situado justamente enfrente del referido; o sea en el número 18 y por un inolvidable espacio de 22 años, antes de cursar mi feliz actualidad en éste mi amado El Sol de México.

Y bueno, mi hermosa madre que aparte de todo demostraba ser muy comprensiva con mis afanes periodísticos, me avisó una mañana: “Mira hija, en este lugar, necesitan una reportera, con o sin experiencia. Así que como el “sin” me llamó poderosamente la atención, me planté muy de madrugada ante aquella especie de llamado “hombre de hierro” o calificado también como de “muy recia personalidad”, y quien llegando-llegando me advirtió: “Dime niña, ¿te puedes quedar ya desde este momento?... ¡Porque aspirantes chambones me sobran¡… Y bueno, ante la elocuente pregunta de aquel caballero, respondí de la misma manera: “Sí señor… Sí señor…! Claro que sí. Incluso vine preparada con mi lonche”…Y claro, no se diga más… Porque así más o menos, fue como comenzó aquella aventura de aprendizaje múltiple y, cuya meta, en materia de conocimientos jamás se logran verdaderamente.

Y, si lo recuerdo como múltiple, fue, porque llegando-llegando, a las 7 en punto de la mañana, mis primeras obligaciones consistían en lavar toda la loza, además de una gran cafetera eléctrica, dentro de la cual tendría que aparecer diariamente el clásico brebaje y al gusto de aquel tan especial y enérgico jefe en turno. Mientras que en el acto número dos, mi tarea consistía en registrar con mucho cuidado, los generosos tirajes de La voz de la Calle, para repartirlas como tarea número tres y por partes iguales a los voceadores que acudían por decenas a recibir sus respectivas dotaciones.

Circunstancia que hacía sentirme importantísima, ya que después de indicarles con mi más cadencioso timbre de voz: “¡Por favor “señorcitos” fórmense y permanezcan calladitos para que los pueda atender como se merecen”, mi labor se convirtió en algo plenamente disfrutable, porque se produjo entre ellos y yo, un afecto verdadero, ya que los empecé a amar con todo mi corazón, cando razoné que aún cuando el reparto noticioso se ha transformado en algo inevitablemente cambiante; siempre, pero siempre-siempre, las voces callejeras de este inolvidable gremio -quienes por años gritaron muy a su manera las informaciones de la primera plana-, constituirán para nuestro país, una auténtica e inolvidable joya histórica, del Periodismo Nacional.

Y bueno, el segundo tiempo de aquellos dinámicos amaneceres, consistía en dirigirme con el ingenioso caricaturista Eduardo Gómez, entonces jefe de redacción, y pedirle mi orden de trabajo periodístico, analizando siempre, que de éste debería involucrarse siempre, con las problemáticas sociales de los sectores más vulnerables de nuestra Ciudad. De esta manera, aprendí a comprender la importancia de las preguntas elaboradas con interés humanístico, verdadero y a escuchar esas respuestas que conducen a los informadores, a concretar tareas sociales urgentes mediante una sincera intercomunicación a partir del intercambio ideológico entre dos o más personas. Tarea que si logramos aplicarla con un desarrollo correcto, digno y eficiente dentro de todos los sectores de nuestro esforzado progreso político, económico, educativo, social y cultural, entre tantos otros, nuestra realidad cotidiana mejorará, segura estoy ostensiblemente. Y bueno, por lo pronto dejo hasta aquí, mi querido y "voceador” recuerdo.

Un beso…Y hasta la próxima charla.