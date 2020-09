Arte y academia

Palabra, que ningún reportero se ha escapado de atender la llamada “Guardia Nocturna”, cenar y desayunar tortas, y cuidar, con gran esmero y muchísimo miedo; que no se nos vaya a escapar una inoportuna noticia de ocho columnas a partir de las tres o cuatro de la mañana, sólo porque a unos señorcitos desocupados se les ocurrió madrugar para extraer el dinero de un cajero, o de plano llevárselo cargando a su guarida, o cositas bonitas, como la información mañanera de un alto funcionario, anunciando con pompas, música y estruendos, el nombre completo del próximo presidente de la República Mexicana en turno. Situación, que resultará bien, si ya para entonces, nuestra salida a nuestros hogares la podremos efectuar entre las 12 y las 2 del otro día, pero no más, claro está.

No obstante, y al parecer, gozamos también de fueros espirituales por allá arribita; porque una de las veces que me tocóa uno de estos asuntitos periodísticos, ya los relojes marcaban algo así como las 2 de la mañana; y, sin saber cómo retornar a mi casa, me dirigí a la salida más cercana, tratando no sólo de disimular los bostezos de cansancio, sino de contar, además, con algún utensilio provisto con ruedas, cerca de mí. Así que adormecida como estaba, y tratando de olvidarme del sueño que me inundaba, me pareció una especie de espejismo, la presencia sea un agradable señor como de unos 70 años, vestido completamente de blanco y recargado en un flamante taxi igualmente, blanco. ¿Requiere usted de mis servicios? Me interrogó no sólo amabilísimo, sino dueño, además, de una sonrisa y unos ojos igualmente bondadosos.

“¡Es que resulta que no cuento con efectivo en este momento!”, le respondí a manera de disculpa…”¿Y quién le pide dinero?”…”¡Ande súbase!...y ya me pagará otro día…Yo ando siempre por aquí”…Me ordenó el caballero en cuestión. Así que lo abordé. Y juro que no miento. Pero el espacio interior era delicioso, pulcro, perfumado, acogedor, y con unos asientos tan suavecitos que casi en seguida me sentí gratamente arrullada, mimada.

La voz de aquel bello caballero blanco, y ataviado, además con una afelpada boina igualmente clara, me despertó de repente. “Hemos llegado. Qué bueno que descansó un rato y se relajó por un momento”, me dijo sin renunciar a su amabilísimo timbre de voz”. Incorporándome le respondí agradecida: “Muchísimas gracias señor”, a la vez que preparaba mis llaves.

“Más poco a poco fui reaccionando. El caballero blanco no me cobró. Su automóvil era precioso. Jamás le dije mi dirección. Llegué muy pronto a mi casa. Jamás sentí el movimiento del carro y nunca escuché que se alejara, mientras abría mi zaguán. ¡¡Oh Dios-Dios!. ¿Fue tan sólo un sueño?...¿Simple cansancio?...No lo sé. Pero por lo menos en aquella ocasión, preferí sentir la belleza y la ilusión de la gran magia universal y el maravilloso consuelo de comprobar que lo más probable, es que efectivamente, no estamos solos. Sino por el contrario: Cuidados, amados, acompañados, protegidos. Sí. Sí. ¡Un Ángel me condujo a casa! ¿Qué honor! ¡Qué experiencia tan inmerecida¡ “¡Gracias Dios!...” …”¡Gracias Àngel”…

En fin. Comento algo tan fuera de credibilidad. Quizá, porque adoro mi profesión y como mis compañeros me darán la razón al leer estas líneas, siempre existirá en nuestra máquina de escribir, dos noticias. Una la que entregamos a nuestros amables y siempre pacientes jefes de Redacción, y la otra un tanto personal y secreta, la que vivimos para nosotros mismos y que no tenemos más remedio que preservarla en nuestra memoria un tanto especial y solitaria, para no aparecer como una simple mitómana, o una inventora de historias más apegadas al cine, el teatro o la televisión, que para ser publicadas en nuestros amadas herramientas de papel periódico.

Un beso…Y hasta la próxima charla…