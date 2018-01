Por Ana María Longi

EL ESCRITOR LAZLO MOUSSONG, quien en los ochenta se colocó en la solitaria pero muy exitosa contra esquina del calificado "Humor Vampírico", que generó una nueva ola de lectores, acostumbrados por décadas a leer y releer a los tan eficientes grupos del "Boom Latinoamericano" y en los que México continúa compareciendo... fue invitado una vez más por "Arte y Academia, para disipar dudas relacionadas no sólo con el citado género calificado como amargo-alegre; sino incluso con el misterioso origen húngaro del autor, y que tantas preguntas han sumado a la tan larga y valiosa trayectoria literaria del reconocido novelista, cuentista y narrador.

De esta manera, Lazlo Moussong, empezó por aclararnos las etapas poco conocidas que antecedieron a libros tan famosos como: Castillos en la letra, Tórrido quehacer, Una Teoría del Universo, o Extrañas sustancias. Y; cómo ya hemos disfrutado mucho a su tan peculiar personaje llamado simplemente "mi tío Tibor"; bueno, pues también nos enteramos que ya viene, que ya se acerca y que muy pronto nos será entregado, un libro completo de cuentos, con el ingenioso y mítico vampiro que en vez de morder hace reir.

Y Lazlo, con su gentileza habitual nos va aclarando puntos: "Mira Ana, debido a mi nombre húngaro me bromeaban mucho con la cuestión vampírica, y puesto que una de mis arterias creativas más relevantes ha sido la sátira, me propuse escribir cuentos sobre la vida en muerte de un tío mío -Tibor- como vampiro y, así, desolemnizar el tema. Al personaje le di vida en los años ochenta, cuando muy, muy escasamente alguien tocaba este tema con humor (me refiero a humor literario, humor con calidad, no chistes ni ocurrencias) y empecé a publicarlos en una columna titulada "Tachas", de un importante diario de México.

"Para esto aproveché que mi padre fue parte directa de una familia de la nobleza austro-húngara y muchos otros elementos, pero esa familia, con l derrot en la Primera Guerra Mundial, se dispersó casi completamente y quedaron en Hungría muy pocos que ahora la han vuelto a acrecentar, pero ya con una dignidad propia y no con "dignidades" de los títulos nobiliarios

LAZLO Y SU ORIGEN HÚNGARO

Y cuando le preguntamos: Lazlo: ¿Tu viniste de Hungría? el escritor hace gala de su sentido del humor: "Sí, pero fue un viaje muy pesado... ¡Imagínate! venir volando a lo largo del Atlántico y desde el centro de Europa! En realidad nací en Alvarado, Veracruz, pero me trajeron al DF de un año de edad, así que soy chilango. Pero mis orígenes han sido tajantemente bipolares: Fíjate: Mi abuelo era, en el Imperio austrohúngaro, director de una escuela exclusiva para militares y aristócratas (este tipo de escuelas imperiales aparece durante y para el Imperio y se muestran muy bien en ese excelente film Coronel Readl y mi tío mayor, Miklos, fue un general que ganó una batalla importante en un lugar llamado Tomosy. Puesto que el protocolo no permitía dar títulos nobiliarios a quienes no tuvieran apellido alemán, austriaco o húngaro, el emperador Francisco José decidió imponer a mi tío el apellido Tomosy, y así pudo darle ese título nobiliario. Mi apellido es franco-húngaro.

HISTORIA FAMILIAR

Pero por otro lado, Lazlo Moussong, hace referencia a su segundo apellido: Placencia. "Abundante en Villa de Ayala, cerca de Cuautla. Y mi abuela materna vivió, nada menos que con Eufemio Zafata en plena Revolución; no sé si esto fue antes o después de la muerte de su esposa. Mi abuela era íntima amiga de la maestra Josefa, esposa de Emiliano. Todos los domingos se iba a Anenecuilco con las tres hijas de Eufemio y mi mamá. Has de saber que un día tuve una increíble sorpresa: Entré a conocer el museo de la Revolución Mexicana, que está abajo del Monumento a la Revolución, y en una pared estaba una foto como de 60 x 40, con un montón de generales de La Convención y una dama distinguida y muy bien vestida (la única mujer entre todos) entre Eulalio Gutiérrez y Eufemio en su característica posición y actitud fanfarrona. La identificación dice: "Grupo de delegados convencionistas saliendo de una sesión". De ahí viene mi bipolaridad de identificación en mi ser interior, mis actitudes ante la vida y en mi literatura que se considera original. ¡Claro! Con esos orígenes nunca supe si yo era yo o mi otro yo. Y encima, échale que soy de signo Piscis: el signo de las contradicciones.

LIBROS PUBLICADOS

Finalmente, el Maestro Lazlo explicó su literatura así: "El primer título fu Castillos en la letra ue publicó la Universidad Veracruzana. Extrañamente, porque he sabido que no hacen reediciones, me propusieron una segunda, también ya agotada. Lo abrí con unos cinco cuentos de mi tío Tibor, el vampiro. En el libro hay cuentos y hay muchos juegos de humor o pensamiento satírico o de una lógica ilógica, o acerca de actitudes de la mujer (prohibido a feministas radicales; a disposición de feministas inteligentes). El segundo, Tórrido quehacer, en Siglo XXI editores. El tercero; Una teoría del Universo en Plaza y Valdez, y el cuarto, Extrañas sustancias, en la editorial Colofón.

"Sobre Castillos en la letra, Venko Kanev, investigador búlgaro de literatura hispanoamericana y profesor en la Sorbona, en un extenso ensayo que escribió sobre ese libro, declaró y explicó por qué le fue imposible clasificar mis textos, explicación que tampoco entendí yo (así que quedamos a mano). Siguió Tórrido quehacer dividido en dos partes: cuentos y ensayos. El tercero, realmente muy breve, fue Una teoría del Universo, en la que contradigo ---no científica sino imaginativamente---, una tesis fundamental del gran investigador Hubble, y el cuarto Extrañas Sustancias, cuyos textos organizo en temas de mi invención. Finalmente, estoy preparando ya el libro completo de los cuentos de mi tío Tibor, el vampiro".

Un beso... y hasta la próxima charla