Arte y academia

Por Ana María Longi

El escritor que logró realizar una de las más amplias amalgamas de géneros literarios alcanzando siempre y sin treguas, la admiración total de sus adictos; ha sido y continúa siendo Gonzalo Martré.

Empezando porque Martré, cumplió el año pasado 50 años de quehacer literario, agregando: "No tuve propiamente dicho, etapas literarias, sino mezclas. Mezclas de cuento con novela, con reportaje, historieta al ensayo y con ensayo (muy poco); a la historieta Fantomas me dediqué durante la década de los 70, no por intención literaria sino porque era un trabajo bien remunerado, pero que me apartó de la literatura propiamente dicha".

Y el escritor quien sin pseudónimo se llama Mario Trejo González, explica que si puede hacerse una división en su obra, no es por etapas, sino por géneros, comenzando, señala, con cuento, seguido de novela corta, novela larga, historieta, entreverando ensayos y reportajes y terminando con novela semigráfica.

MARTRÉ: DOS LIBROS RECIENTES

"Mis dos últimos libros, nos aclara, fueron La película perdida, novela corta con siete ilustraciones y con la cual celebré mis 50 años de escritor y La justicia de fantomas, novela semigráfica con 180 ilustraciones. y no más. No fui poeta porque no se me daba, sin embargo, y ya para cerrar por completo mi vida literaria, he escrito una plaqueta titulada Viñetas rimadas dedicada a aquellos de los cuales sufrí agresiones y daños, distribuida gratuitamente. Otra plaqueta fue Los 7 magníficos vendepatrias la cual aparecerá en febrero. A poeta no llego, soy rimador malo, pero como soy eminentemente satírico las dos plaquetas son de sátiras.

Finalmente, el escritor, en su hogar, muestra sonriente su gran sentido del humor: "Si hay un denominador común en mi obra ese es la sátira. Esto es, porque la sátira siempre se me dio muy bien. Hay dos libros míos que considero lo máximo de mi sátira: El címbalo de oro y La justicia de fantomas. Seré inmodesto: No existió en la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste, otro satírico como yo".

Aportándonos además, que el encumbrado escritor y periodista, nació en Metztitlán en 1928. Habiéndose iniciado en la literatura en 1967 y en el periodismo en 1976. Fue editorialista de Excélsior durante 20 años. Fue también socio fundador y segundo presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía (1996-1998). Fundador de la cofradía de lectores La tinta indeleble. Fue argumentista por nueve años de Fantomas, La amenaza elegante, historieta publicada por Editorial Novaro. Actualmente historieta de culto. Subdirector de la revista virtual satírica Literaria La rana roja. En el mes de marzo de 2012 recibió el Premio al Mérito Artístico del Estado de Hidalgo 2012.

Un beso...Y hasta la próxima charla