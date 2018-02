Arte y academia

ANA MARIA LONGI





CARLOS FUENTES Y LA PERIODISTA PERRO.-En este naciente 2018, que estamos a poco más de cien días de extrañar por sexto año consecutivo la presencia física del escritor, intelectual y diplomático mexicano CARLOS FUENTES (Panamá 1928--México, Mayo 15 de 2012); nos viene a la memoria, un suceso acaecido en 1975, cuando en el Colegio Nacional, el internacional autor, presentó su extensa y magnífica novela: TERRA NOSTRA, la cual, como se sabe, obtuvo nada menos que el Premio Rómulo Gallegos, en 1977.

Por lo tanto, cuando esta servidora, al igual que todos mis colegas nos encontrábamos apilados en las casi siempre incómodas bocinas con las que trabajamos siempre, nos dimos cuenta que iba a resultar todo un sueño guajiro, entrevistar al susodicho personaje, además de tratar de abrirnos paso entre los cientos de fans, que luchaban por alcanzar por lo menos una firmita del autor, en medio de los ensordecedores gritos de entusiasmo que lo rodeaban.

No obstante, la orden de mi jefe de El Sol de México, era contundente: "Anita: Trate de entrevistarlo, aunque sea con un par de preguntitas". Mientras que yo viviendo aquella realidad tan contraria a mis objetivos, empecé a notar que el escritor se iba preparando para la huída, acompañado de su esposa, la guapa comunicadora Silvia Lemus. Así qué,tal y como todos lo temíamos, el Maestro Fuentes se fue poniendo a salvo hasta alcanzar su automóvil, que para mi fortuna, estaba provisto de un escalón exterior bastante visible, al cual y en forma desesperada, yo me trepé.

AUTÉNTICA MÍSTICA LITERARIA

Pero abramos un paréntesis. Creo que toda la comunidad doctoral universitaria se encontraba ahí casi en pleno. Media Facultad de Filosofía y Letras, se instaló puntualmente en el histórico espacio abundante en intelectuales de alto rango. Ya para entonces, Fuentes, consabidamente, había recorrido con su escritura un marcado experimentalismo influido quizá por Joyce o Dos Pasos. Así que escritores, embajadores, literatos y lectores se arremolinaban en las butacas y en los pasillos de aquel histórico Colegio Nacional, que resultaba insuficiente para sostenerlos adecuadamente. No había duda. Eran tiempos místicos: ¿Ya te leíste los últimos de Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, Monterroso, Arreola, Rulfo, García Márquez o Augusto Roa Bastos? Era la pregunta obligada de los seguidores del inmortal "Boom".

Y alargando el entre-guión diré, que aún cuando Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Mariano Azuela, continuaban perfumando la narrativa hispanoamericana, junto con Juan Carlos Onetti, Leopoldo Lugones, Mario Benedetti, Octavio Paz, Alcide Arguedas u Oswaldo Guayasamín;la pasión por los libros en toda Latinoamérica, llenaban los estantes y las vitrinas con obrasigualmente merecidas, de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Ramón López Velarde, José Gorostiza, José Antonio Ramos Sucre, Manuel Gutiérrez Nájera, José Emilio Pacheco, José Lezama Lima, Pablo Neruda, César Vallejo, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, sólo por nombrar algunos enormes de la Poesía Hispanoamericana.

LA PERIODISTA PERRO

Así que retomando el tema de aquella hecatombe, y trepándome al compasivo escalón del lujoso auto que sostenía mi delgada figura, y, sin soltar mi grabadorcita de carrete, le pregunté: Maestro: ¿En qué medida "Terra Nostra" resulta una novela imaginaria... y hasta qué punto se perfila estructuralmente como un relato histórico?

Carlos Fuentes, soltó una sonora pero a la vez terrible carcajada:"Señorita, ---me dijo, poniéndome por delante sus intensos y atractivos ojos oscuros---, ¿Acaso es usted una de esas temibles PERIODISTAS-PERRO, que no sueltan a sus víctimas?" "Señor: ---le rebatí---, es que si no lo entrevisto, me despedirán de mi periódico"....Instante en el que el famoso personaje me sorprendió; ya que abandonando con admirable velocidadaquella su tan irónica sonrisa, se intercomunicó conmigo a través de un comprensivo gesto que denotaba no sólo nobleza, sino incluso preocupación por solventarme una respuesta no sólo improvisada y trascendente, sino incluso suficiente, para que me sirviera. De esta manera, la celebridad empezó a hablar y hablar, de manera rápida, admirable y sintética a pesar de que su chofer se abría paso con dificultad entre una multitud, que tan necesitada como yo, le exigía, a su vez, una solución concreta.

Y... Tan Tán...Porqueaquel esfuerzo "PERRUNO" en torno a Carlos Fuentes, tuvo su recompensa. Lanota íntegra, se publicó entre hurras de mis jefes, a la mañana siguiente.Mientras que, la gran figura del "Boom", dejó demostrado, la imparable relación humana que existe yexistirá siempre, entre un artista del Lenguaje Escrito y Hablado, conla de un cotidiano representante de la literatura periodística, quien, de manera espontánea y un tanto aventurada, continúa practicando gustosa y con muy poco descanso, esa su tan imparable adicción.

