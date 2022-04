Arte y Academia | Anecdotario del arte vestible al performance en voz de Martín Rentería (1ra parte)

Sin duda Martín Rentería es uno de los artistas contemporáneos más notables y que ha contribuido a transformar los lenguajes estéticos en México y América Latina, sin embargo su historia es casi desconocida para las nuevas generaciones.

Por ésta razón Arte y Academia dedicará su espacio a narrar parte de la trayectoria de éste creador desde su propia voz, algo necesario en estos tiempos post pandemia, cuando muchos vuelven su mirada nuevamente a las corrientes artísticas que desde el siglo XX han ayudado a fundar las corrientes expresivas del siglo XXI.

Señala Martín Rentería: “Siempre ha sido mi fascinación experimentar en el arte. A principios de los años noventa, diseñaba aparadores para una tienda de ropa de gala y, con los materiales sobrantes, construía estructuras escultóricas para el cuerpo. Quienes veían las fotos de dichas esculturas quedaban intrigados, fue entonces que comenzaron a invitarme a presentarlas en diversos eventos underground, que eran comunes en esos años”.

“Mi visión de estas estructuras o arte vestible fue una fusión de arte objeto, instalación, escultura, pintura, diseño, ensamble y todos los recursos que me permitieran crear construcciones en consonancia con el cuerpo humano y como extensiones del mismo. A mis herramientas fui sumando cada vez más posibilidades, como las de la mecánica, la plomería y la electricidad”.

“Poco tiempo después, fui convocado para realizar presentaciones de arte vestible con más producción. Empezaron a llegar constantes solicitudes de entrevistas para prensa, radio y televisión; entre ellas la de Rock 101, la estación de mayor influencia en la entonces nueva escena alternativa cultural en el centro del país; tras la cual fui invitado a producir un desfile de mi obra en Rock Stock, conocido como el lugar más 'hip' en el entonces Distrito Federal. Dicho desfile fue un gran éxito, como lo fueron muchos de los otros eventos que realicé en los lugares de más auge en el momento”.

“Grandes marcas transnacionales de productos de consumo me contrataban para sus lanzamientos. Eso me llevó a construir esculturas más sofisticadas que podían incluir lanzallamas, circuitos electrónicos, mecanismos hidráulicos o neumáticos. La creciente demanda ocasionó que, lo que comenzó como un mero juego artístico, se convirtiera en una empresa de espectáculos, lo que hizo que dividiera mi creatividad entre estas producciones y mis incipientes presentaciones de performance”.

“Durante varios años, participé en la Muestra Internacional de Performance del Museo Ex Teresa Arte Actual, el festival más importante de México y América Latina en esos tiempos. En una de sus ediciones conocí al director del Festival Internacional de Performance de Eslovaquia, Rokko Juhasz, al que le regalé varias fotografías de mi arte vestible. Semanas después, con gran sorpresa, recibí una llamada de dicho museo informando de una invitación con todos los gastos cubiertos para que me presentara en el TransArt Communication 3: 7th International Festival of Contemporary Arts en Nové Zámky, Eslovaquia. Fue así que, en 1995, comenzó mi carrera internacional como artista de performance”.

“Era la primera vez que salía del país e iba a uno de los festivales más importantes de Europa y del mundo, en el que participaban los más grandes nombres del arte del performance... eso lo descubrí al llegar allá. ¡Jamás lo hubiera imaginado! “

El trabajo que presenté en Eslovaquia cautivó a los espectadores y a los artistas participantes que, en su mayoría, también eran organizadores de festivales en sus respectivos países, por lo que comencé a recibir sus invitaciones desde ese día y durante varios años más. Hubo una muy significativa, en 2001, la del artista Roi Vaara, organizador del EXIT International Festival for Unusual Live Performances, en Helsinki, Finlandia. Hasta ese momento, era el festival de performance más grande que se había organizado en el mundo, con alrededor de 300 artistas de 34 países al que llamaron el Woodstock del arte del performance.

“En todo el mundo, cuando un artista recibe una invitación para presentar su trabajo en el extranjero, las instituciones culturales de su país lo apoyan con gastos de transportación y viáticos, como retribución y reconocimiento a su esfuerzo —además de que ello fortalece el derecho fundamental a la cultura—. Generalmente, los gobiernos apoyan con entusiasmo estás solicitudes, pues tienen claro que dicho artista es un embajador cultural. Sin embargo, en esta ocasión me fue negado el apoyo”.

“Durante los siguientes tres años, continúe recibiendo invitaciones para presentarme en cada una de las ediciones del festival OPEN en curso. Cada año solicité apoyo a las autoridades de diversas instituciones culturales de México y estás seguían sin mostrar interés”. (Continuará)