Arte y Academia | Ángel de medianoche

Por: Ana María Longi

Mi primera etapa periodística que se prolongó por más de 22 años, en famoso diario bucarelense; contaba, como debe de ser, con un redactor de guardia nocturna; mismo que "imploraba al cielo", que durante su turno, no sucediera algo especialmente imprevisto, como aquel sonado asunto del envenenamiento de un Papa, dentro de El Vaticano, o¡ algo por el estilo.

Y bueno, aquella noche que fui elegida para cubrir la terrible ronda que terminaría hasta las tres de la mañana, yo también rezaba, aunque, afortunadamente, aquel compromiso, por ser rodante, no resultaba demasiado severo, ya que cuando mucho teníamos que atender aquella responsabilidad, una vez cada tres meses.

Así, les platico, que la noche que me tocó el para nada deseable honor, yo ya me encontraba solventando mi viudez, con tres hijos pequeños y acompañada de mi madre, dentro de una casa de la colonia Narvarte.

Y claro, la vida para mí no era nada fácil, aún cuando el correcto sueldo que me procuraba mi espacio de trabajo, me permitía resolver dignamente la formación educativa de mi amada prole.

Por lo tanto, y persignándome, porque ya eran más de las 3:30 de la madrugada, y sin saber cómo regresar a mi casa, me dirigí a la salida de Bucareli, tratando de disimular los bostezos de cansancio que me invadían.

Así qué, encontrándome ya en la puerta del histórico diario, y semiadormecida como estaba, me pareció una especie de espejismo, la presencia de un agradable señor como de 70 años, vestido completamente de blanco y recargado en un flamante taxi igualmente de color blanco. ¿Necesita de mis servicios?... Me preguntó amabilísimo y dueño, además, de una sonrisa y unos ojos igualmente bondadosos.

"¡Es que resulta que no traigo efectivo en este momento", me disculpé. "¿Y quién le pide dinero? ¡Ande, súbase, y ya me pagará otro día. Yo siempre ando por aquí". Así que lo abordé. Y juro que no miento, pero el espacio interior era más que delicioso, pulcro, perfumado, acogedor y con unos asientos tan suavecitos que casi en seguida me sentí gratamente arrullada, dormida, mimada.

La voz de aquel bello caballero blanco, ataviado, con alba y afelpada boina, me despertó: "¡Hemos llegado. Qué bueno que descansó por un ratito!". Incorporándome le respondí agradecida: "¡Muchísimas gracias señor...¡Qué amable es usted!", y preparé mis llaves.

Más poco a poco fui reaccionando. El caballero blanco aparte de que jamás apareció para cobrarme; el automóvil que manejaba era precioso. Jamás le di mi dirección. Llegué muy pronto a casa y nunca sentí el movimiento del carro y, cuando abrí el zaguán, tampoco escuché que se alejara. ¡Oh,, Dios, Dios! ¿Fue sólo un sueño? ¿Simple cansancio? ¡No lo sé!... Pero por lo menos, en aquella ocasión, preferí sentir el encanto de una envolvente magia universal, que me estaba invitando a comprobar que, efectivamente, no estamos solos. Sino, por el contrario: ¡Amados, cuidados, protegidos!...

Un beso....Y hasta la próxima charla.

