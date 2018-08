Arte y academia | Artes gráficas que sorprenden

Por: Ana María Longi

LA TRADICIÓN DE LA MEJOR GRÁFICA MEXICANA, continúa alumbrándonos con luces de bengala, como es el caso de obras artísticas tan especiales,como las elaboradas por Adrián Herrera Madariaga, licenciado en Diseño Gráfico; quien con gran entrega, ha logrado madurar su carrera en estos primeros dieciocho años del Siglo XXI; alinteresar, a varias instituciones culturales de Munich, Barcelona y Bélgica, para exhibir, --en prolongada gira hasta el 2019--;numerosas creaciones de complicados espectros temáticos; planificados por el artista en técnicas de aguafuerte, bolígrafo, punta seca y acrílico, entre muchas otras.

Y al aceptar una entrevista para Arte y Academia, preguntamos al artista acerca de sus temáticas; de esas sus naturalezas ocultas, de mares,junglas y hasta de propuestas científicas, que suelen interesar muchísimo por sus peculiaridades técnicas en ensamblajes de tonos, matices, efectos, texturas y atmósferas. ¿Cómo los logra? Porque ninguno está hecho para "salir del paso".

"Para empezar desearía explicar, que mi obra es, efectivamente, el producto de una intensa emotividad interior. Ya que se trata de una búsqueda muy profunda que parte de las amalgamas más especiales de mi ser. Y en cuanto a su observación de que me gustan los temas especiales y hasta complicados; es verdad. Lo digo, porque empecé con un poco de cubismo, abstraccionismo, realismo, figurativismo y hasta surrealismo; para terminar compaginando un poco de todo. Puesto que lo fundamental es, que las imágenes que acuden a mi mente, logren ser compartidas a través de mi propio lenguaje. Y que la propuesta que se logre acoger, se realicen de manera integral. Ya que no puedo negar que me siento bien, cuando los colores se dan un perfecto abrazo con todo el proceso constructivo de la obra. Y que tanto el ideal estético como el virtualismo de tonos, gamas, contrastes, profundidades de color y demás, se transforme en un sólo contexto de fuerza, vitalidad y riqueza. Que para mí representa el más aproximado intento tanto de búsqueda como de armonía".

-- Adrián, la gráfica es muy tallerista, ya que cuando me acerco a artistas de su género, se encuentran casi siempre rodeados de metales, aparatos pesados, tintas, papelería. En fin, hábleme de su estudio.

"Es de lo más reducido --aseveró el joven artista--. Ya que lo único que requiero, es de un espacio para colocar la obra. Si es de pintura, un bastidor y demás. Mi idea es tener todo a la mano. Lo demás, está en la mente. No me gusta mezclar técnicas, pero sí experimentar con varias de ellas. Nunca me preocupo por el tiempo, pero si al final no queda como deseo, prefiero desechar y empezar de nuevo.

Y al cuestionarlo sobre sus viajes y artistas de otras latitudes, Adrián ópinó: "He conocido artista en muchas facetas. Con virtudes y errores. Pera siempre enriquecedores. Uno como creativo respeta siempre el trabajo del otro y hasta se retroalimenta con ello, porque quizá sin darnos cuenta, utilizamos detalles de colegas actuales o antiguos, que van dando forma a lo propio. Porque uno no inventa, sólo transforma. Ya que mis primeros trabajos, partieron evidentemente influenciados por Picasso, Chagall y Miró".

Un beso...Y hasta la próxima charla

anamarialongi@gmail.com