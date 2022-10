Arte y academia | “Arturo Garcia Bustos, defendió con arte, talento y amor, nuestra mexicandad”: SECTUR-INBAL 

“Las personas con auténticos valores humanísticos y familiares, “no necesitan esforzarse mucho para demostrarlos”. Y esta verdad repetida muy a menudo por nuestros abuelos, reviste como anillo al dedo, la ejemplar personalidad de uno de nuestros artistas más representativos de los siglos XX y XX1: Don Arturo García Bustos: (18 de Agosto de 1926-7 de abril de 2017); cuyo talento, sensibilidad, cordialidad, y sobre todo, gran observador y analista de nuestros valores patrios; se ha tomado muy en cuenta por décadas, a 96 años de su nacimiento y 5 de su despedida física. Y todo ello, no sólo está reconocido por la Sectur, el Inbal, su hija, la arquitecta Rina García Lazo; su esposa y colega, la igualmente valiosa muralista Rina Lazo (qpd) sino, por supuesto, por sus cientos de admiradores. Espacio ocupado, igualmente, por reporteros; cuyas entrevistas, nos resultaron siempre tan positivas como interesantes y , hasta relajantes; gracias a su “buena vibra” qué, invariablemente, disfrutamos y que él logró proyectarnos a través de su disciplinada vida cultural, así como con esa, su tan especial, grata y sencilla -repetimos-, personalidad.

Y es que las frases desde su partida en 2017, a la edad de sus casi 91 años, resuenan y continúan resonando, entre el abundante público que acudió recientemente gustoso a su homenaje y en el cual, se explicó, que Don Arturo. Fue un grabador y muralista, artista de ideales. Y todo ello fue claro, se definió, porque el pintor figuró siempre en el más alto nivel como docente,

Al dar clases de artes plásticas, justamente en el Inal. Destacado artista plástico y grabador, dentro de corriente nacionalista, puesto que se reconoció que Don Arturo, fue una persona de ideales

y principios, que luchó por las causas populares, obreras y campesinas de México. Y es por todo ello, que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), recuerdan el 96 aniversario de su natalicio. Porque desde temprana edad, el Maestro ingresó al Taller de Gráfica Popular (TGP), en el cual trabajó en las actividades artísticas más importantes del país, al lado de Leopoldo Méndez, Pablo O, Higgins, Alfredo Zalce y otros maestros grabadores, sumándose que durante 11 años, fue discípulo de Frida Kahlo, así como ayudante de Diego Rivera en sus pinturas murales.

En síntesis, el Maestro, fue un luchador social incansable y combativo, que, desde su paso por el TGP dejó ver sus inquietudes revolucionarias y progresistas. Su ser, estuvo basado en un humanismo sustentado en la razón, la ciencia, la experiencia personal y el aprendizaje, siempre con un profundo anhelo de paz, de justicia social, de igualdad y de libertad. Arturo García Bustos, en palabras de su amada hija Rina García Lazo (Rinita):, “fue una persona atenta, amable, cariñosa, siempre dispuesto a ayudar. Un humanista y pacifista, pero sobre todo un genio de la pintura. Festejando, igualmente que fue muy afortunada de tener como padres a dos grandes artistas: Arturo García Bustos y Rina Lazo: “Ambos fueron maravillosos”, agregó la arquitecta Rina García Lazo, visiblemente emocionada y sincera.

Fue precisamente su compromiso con las luchas humanistas y las ideas libertarias de los pueblos latinoamericanos lo que le permitió dejar un invaluable legado a la disciplina del grabado, pues muchas de sus obras gráficas abordan estos temas. Entre los talleres que el maestro García Bustos creó se encuentran el Taller de Grabado, en Guatemala entre 1953 y 1954, donde realizó la serie Testimonios de Guatemala, que ha tenido gran repercusión en América Latina y por la cual recibió la Medalla de Oro del Movimiento Mundial por la Paz. Entre 1956 y 1957 fundó el taller de grabado en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, México.

Siendo pintor, grabador y muralista, también destacó como docente al dar clases de artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, así mismo, impartió conferencias y cursos en varios estados de la República mexicana, Guatemala, Estados Unidos e Italia (1999). En cuanto a su obra mural, García Bustos dio cuenta de un arte público comprometido; entre algunos de sus murales se encuentran: Pobladores de las siete regiones de Oaxaca, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México; Oaxaca en la historia y en el mito, en la escalera monumental del Palacio de Gobierno de Oaxaca; La Universidad en el umbral del siglo XXI, en la Estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, así como Realidad y sueño en el mundo maya. Mágico encuentro entre hombres y dioses, en el Hotel Casa Turquesa, Cancún, Quintana Roo.

“Yo estaba en la preparatoria y mi padre estaba pintando los murales del Palacio de Gobierno de Oaxaca, un día llegué y le dije -papá te quiero ayudar- y el gustoso me prestó el pincel y me dio oportunidad de pintar cualquier detallito del mural, sin embargo, no pude era tan difícil pintar con esa técnica que él había escogido, la técnica de la encáustica (que es cera de abeja, pigmento mineral y resina de copal) y que debe pintarse con una mano el pincel y con la otra el soplete, para que llegue caliente al muro y pueda deslizarse la pintura, pero para mí fue imposible lograrlo

Admiro a mi padre que escogió esa técnica milenaria tan complicada para pintar un mural tan enorme de 220 m². Yo veía a mi papá hacer los trazos de sus murales y bocetos con tanta facilidad que siempre pensé que mi padre nació para pintar”, comentó la arquitecta García Lazo. La obra del maestro García Bustos forma parte del acervo de importantes museos nacionales e internacionales, como el Museo Nacional de la Estampa (Munae) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que resguarda en su acervo más de un centenar de obras realizadas por el artista con diversas técnicas, como grabado en linóleo, xilografía, aguafuerte y aguatinta. Este recinto también exhibió la muestra Arturo García Bustos. La Imagen del México Post Revolucionario, así como parte de su obra gráfica en la exposición Estampa y lucha: Taller de Gráfica Popular. Han sido varias las muestras individuales y colectivas, así como las publicaciones dedicadas a su obra, entre las que se encuentran: Arturo García Bustos en el espacio mágico del muralismo mexicano (2014); Obra gráfica de Arturo García Bustos. Pasión creativa, arte militante (2018) e Hilvanado trozos de historia, el mural del Palacio de Gobierno de Oaxaca, publicado por el gobierno de Oaxaca y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en 2020.

Fue miembro del Consejo Mexicano por la Paz y Representante del Comité Internacional por la Paz; además de ser miembro de número de la Academia de Artes. También fue fundador del Salón de la Plástica Mexicana del Inbal y miembro honorario de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, AC. Debido a su trayectoria artística, se hizo acreedor a numerosos premios y distinciones: Medalla de Oro del Movimiento de la Paz (Guatemala, 1953); el Primer Premio y Medalla de Oro en el V Festival de la Juventud, Varsovia (Polonia, 1955); Medalla de Plata en los concursos internacionales de grabado (Moscú, 1957); Diploma de honor Maestro Rafael Ramírez en reconocimiento a la relevante obra educativa realizada durante 30 años en bien de la niñez y la juventud mexicana y la Medalla al Mérito Docente, otorgados por la Secretaría de Educación Pública (Ciudad de México, 1986).

De acuerdo con su hija, “Arturo García Bustos fue un hombre que escogió el camino humanista y puso su arte al servicio del pueblo de México, proyectándolo a nivel internacional. Hombre bondadoso y generoso que nació y vivió a plenitud reflejando siempre el amor al arte y al pueblo de México a través de su obra”. Mientras que yo, en total solidaridad, les envío un cariñoso beso.