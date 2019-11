Arte y Academia | Biografía cultural

Por: ANA MARIA LONGI

Rina Lazo, nacida en Guatemala, y considerada la única muralista-mujer, no sólo de México sino de todo el Continente, por lo menos dentro de los siglos XX y XXI.

Para no irnos más atrás y, ---mientras no se investigue, plenamente, un dato histórico y biográfico tan importante y que al parecer no tiene marcha atrás; llegó a México , ---a su partida, acaecida el viernes 1o. de noviembre de 2019 y a los 96 años de edad---; toda su obra mural y de caballete. Siendo una artista, que antes de obsequiarnos tan importante y abundante creatividad, la exhibió con enorme éxito, en países donde fue valorada plenamente, como: Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos, Guatemala y Corea entre otros.

Otro dato especial, es que la entonces casi adolescente Rina, no sólo aprendió todos los secretos pictóricos de su famoso Maestro"el grande con dos más, Orozco y Siqueiros", Diego Rivera; sino qué, con el tiempo, el muralista, premió el talento de su discípula, convirtiéndola en su ayudante número uno. De esta manera, los pinceles de Rina, caminaban esmeradamente en obras como "El agua, origen de la vida sobre la tierra" (1951); en Chapulte4pec; "La Universidad", "La familia mexicana", "La Paz y la juventud deportista", del estadio olímpico universitario en 1952; "El pueblo demandando salud dentro de la historia de la medicina en México" (1953), y que está ubicado en el hospital de La Raza, y tantos más como el tan visitado Museo Mural Diego Rivera, dentro de la Alameda Central.

Y así fue, como la nada común y corriente personalidad de la bella muralista, fue llamando la atención dentro de otros espacios de su vida. Uno de ellos, y que todos los "perios" de entonces y de hoy, le aplaudimos siempre, fue el haber contraído nupcias con el igualmente gran muralista mexicano, Arturo García Bustos. Unión a la que se sumó la hija de ambos, la arquitecta Rinita. Así Don Arturo, creador igualmente de una obra orgullosamente cultural e histórica, ya que con sus instrumentos pictóricos recorrió todos los acontecimientos de nuestras etapas prehispánicas, mestizaje, Revolución, Independencia y Carta Magna; se encontraba en su juventud, unificado a los famosos "Fridos", debido a la admiración ideológica que el Maestro García Bustos, demostró siempre hacia el arte y la personalidad de Frida Kahlo, esposa a y compañera a su vez del citado idealista Diego Rivera, quienes al igual que los artistas Lazo y García, eligieron para siempre, fundar sus hogares en el Barrio de Coyoacán.

Así que por estas razones y todas las que se quieran agregar, México, está llorando la ausencia de Rina Lazo. Una de nuestras creadoras más apasionadas de nuestros más altos valores de mexicanidad, y, a los que siempre, mediante sus obras, defendió valientemente. Empezando, porque se decidió intervenir primero en los de su propia patria, Guatemala, y que fue la razón por la cual, para evitar persecuciones políticas, se integró con toda lealtad, a la proyección sociológica que se estaba dando en México, mediante los gobiernos revolucionarios . Por lo tanto, todos sus admiradores y funcionarios como el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, y diversos representantes de las instituciones del INBAL, UNAM y SEP, lamentaron profundamente el fallecimiento de motivado por un fulminante paro cardiaco.

Aún cuando, en contraposición de tan lamentable noticia, tanto familiares, como alumnos de la clase de pintura que atendía la Maestra Rina Lazo, coincidieron en opinar, que la vida de la artista es tan ejemplar como admirable. Ya que su existencia y su carrera "es un panal de logros. En primera, expuso uno de sus estudiantes, "Pablo", vivió una longevidad de 96 años, y en ese trayecto, unió su vida a la del gran artista mexicano, Arturo García bustos, lo que también fue un gran acierto. Ya que ambos compartieron ideales artísticos y familiares internacionales, ya que sus obras son apreciadas en todo el mundo y ellos disfrutaron muchísimo los reconocimientos, los viajes, los homenajes, las premiaciones entregadas en el interior y exterior del país, y agréguele usted una hija como Rinita, quien a su vez compartió gran parte de su tiempo junto con su familia. Así que, a mi manera de pensar, concluyó Pablo, el paso de la Maestra Rina Lazo, por esta vida terrestre, constituyó todo un enorme éxito de proyectos y logros verdaderos. Y que para nosotros, los que estuvimos cerca de ella, la gran artista y maestra, representará para siempre un gran ejemplo.

Un beso... Y hasta la próxima charla...