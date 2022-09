Arte y Academia | Carlos Monsiváis tuvo un largo affaire con el cine

Para Carlos Monsiváis el cine representaba una de las expresiones más profundas de la identidad de los pueblos y en ocasiones de la naturaleza humana, de ahí su preocupación durante muchas décadas por reunir, rescatar y difundir a través de sus escritos las joyas de esa cinematografía nacional a la que consideraba un andamiaje vital para comprender nuestra idiosincrasia.

El escritor llegó a reunir más de 6 mil películas en todos los formatos y actualmente este acervo se encuentra resguardado en la Cineteca Nacional.

Como amiga que fui de Monsi, conocí su preocupación de que los jóvenes se interesaran al mínimo por el cine mexicano y que la taquilla nacional estuviera en un noventa por ciento invadida por películas norteamericanas.

De ahí que a través de sus escritos intentara desentrañar los símbolos, los arquetipos y el universo que a través del cine mexicano iluminaba los estamentos más profundos de nuestra cultura.

Entre las películas consentidas de Monsiváis y que figuran en comentarios y escritos se encuentran Pueblerina, Nosotros los pobres, Rosauro Castro así como las filmografías de directores como Emilio “El Indio” Fernández, Ismael Rodríguez y sobre todo a Roberto Gavaldón, director al que fue revalorando con el paso de los años.

Como cinéfilo y como crítico, Monsiváis realizó una de sus primeras apariciones públicas en la revista Nuevo Cine, aparecida a principios de los años 60 y donde incluso en su primer número firma el Manifiesto Grupo Nuevo Cine, junto con Salvador Elizondo, Emilio García Riera, José de la Colina y Rafael Corkidi.

Sin embargo, el entonces joven y entusiasta crítico universitario ya tenía varios meses colaborando en un espacio radiofónico en Radio Unam llamado El cine y la crítica, que mantuvo hasta llegada la década de los 70.

En este espacio Monsiváis encontró tierra fértil para hablar de todo lo que envolvía al universo cinematográfico, sus directores, guionistas, actores, actrices, vestuaristas, directores de fotografía, sonidistas, iluminadores. Fue en realidad el primero en mostrar la calidad de cada una de las disciplinas que formaban parte de una buena peles directores veinteañeros Jean-esa de donde estaban surgiendo nombres nuevos como los entonces directores veinteañeros Jean Lucícula en un proceso colaborativo.

Pero aunado a estas actividades, el escritor también ocupaba tiempo en redactar críticas para el folletín universitario La Semana en el Cine, que se repartía de mano en mano entre los estudiantes, pero también los fines de semana se escapaba a los auditorios de ciudad universitaria por donde itineraba el cineclub Cine Debate Popular, para ofrecer las charlas después de cada cinta.

Sin embargo, contrario a lo que muchos imaginarían, Monsiváis no se ceñía a la línea de alabar las grandes producciones, sino que en esos cineclubs daba espacio a las producciones que en su opinión, necesitaban revalorizarse por contener elementos valiosos de nuestra identidad.

Fue así como dedicó en la universidad un ciclo entero a difundir las películas de Juan Orol, director al que más allá del humor involuntario de muchas de sus producciones, consideraba una joya única en el universo cinematográfico tanto nacional como internacional.

A cargo del Cine Club Estudiantil Universitario solía urgar en las bóvedas de la filmoteca para encontrar joyas para ser exhibidas como Los misterios del hampa o Zonga, el ángel diabólico, del mencionado Juan Orol, sino también clásicos como El automóvil gris, La mujer del puerto o María Candelaria, cintas a las que dedicaba debates que se alargaban hasta más de la duración de la película proyectada.

Con el paso de los años, Monsiváis centró sus textos en mostrar la evolución del cine mexicano y la manera como éste había influido en el modo de hablar, las costumbres, las creencias e incluso en las tradiciones urbanas de México, realizando a menudo con su memoria prodigiosa, comparativos entre los diálogos de algún personaje y las formas de hablar de moda de los mexicanos, así como escenas arquetípcas que mostraba como paralelos de acontecimientos sociales de la vida nacional.

Para el fallecido director y también querido amigo Juan López Moctezuma, existía en Carlos Monsiváis también un actor nato que había sido desaprovechado, aunque había aparecido en pequeños cameos en varias producciones independientes de los años 60, incluyendo una de sus actuaciones más notorias en la famosa cinta Los Caifanes, donde interpreta a un Santaclos teporocho que escandaliza a Enrique Álvarez Félix al gritar: “Dejádlos que brinden por mi madre… mi madre es lo único que vale”. Y más adelante: Me quemaron la peluca, pero no me quemaron el ánimo”

Aquí les dejo la liga para que disfruten a Monsi Actor. Hasta la próxima:

https://www.youtube.com/watch?v=jbeyYwSwE0g