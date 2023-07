Arte y Academia | Claudio Alberto Yolkin Ruz, opinó sobre el ibro de su padre, el arqueólogo franco-cubano-mexicano: Alberto Ruz Lhuillier

Existen muchas cosas que se han quedado al aire sobre una obra de arqueología tan importante y completa como es la investigada y legada por el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier, nacido en Francia, con sangre cubana y francesa, y naturalizado mexicano.

Se trata de un libro histórico, y cuyo autor, arriba mencionado, simple y llanamente, se propuso ---mediante un plan especial, decirlo todo de una vez, absolutamente todo, acerca de la temática elegida e intitulada: “El pueblo maya… Ayer y hoy”, joya cultural literaria que tuvo tal relevancia, que incluso fue necesario y hasta fundamental para la escolaridad y los admiradores de la historia mexicana, que el producto de una gran investigación, fuese ordenado como básico en la educación, y así no se quedara atorado desde el punto de vista antropológico, cultural, literario e incluso editorial.

De esta manera, nos dio gusto, porque la obra, ya está aquí. Ya se encuentre en los espacios editoriales y libreros, se le puede localizar y señalémoslo una vez más, bajo el nombre de: “El pueblo maya… Ayer y hoy”, de Alberto Ruz Lhuillier.

Por lo tanto, y de acuerdo con el trascendente tratado, que ya todos podemos adquirir, fue que tuvimos el agrado de charlar, con uno de los hijos del fallecido autor, que nos ayudó a disipar parte de las dudas, el maestro, Claudio Alberto Yolkin Ruz Gutiérrez.

Así, el muy joven intelectual, nos explicó, que con la intención, de no dejar pasar, una conmemoración tan importante, como el 70 aniversario de uno de los episodios cumbre de la arqueología mexicana, que revolucionó lo que se creía saber acerca de la civilización maya, referente al descubrimiento de la cámara funeraria de un poderoso rey de la ciudad de Palenque, hallada al interior del templo de las Inscripciones; se determinó que sería el momento oportuno para editar lo que fuera el último libro escrito, por su descubridor, el arqueólogo Alberto Ruz huillier.

De esta manera, Claudio Alberto Yolkin Ruz, nos explicó y aclaró lo siguiente, acerca de su señor Padre, y autor: “Este libro que debería ser considerado su magnun opus; es, paradógicamente, uno de sus textos menos conocidos, ya que por diversas circunstancias, lleva algunas décadas fuera de circulación. De esta manera Claudio definió: “Durante las pláticas iniciales sobre este proyecto editorial, con el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien, con sumo entusiasmo adoptó la idea, recibí una atenta invitación, para escribir un preámbulo que se incluiría en la nueva edición. Se trataría de algo que complementará la información acerca del doctor Ruz Lhuillier, con rasgos y aspectos más personales, quizá con algunos de mis propios recuerdos, sobre él. El honor que sentí me abrumó inmediatamente.





“Después de todo, --explicó nuestro entrevistado--; este era un libro que, desde mi infancia, tuve una relación personal. No sólo porque recuerdo a mi padre trabajando con él, con una dedicación, disciplina y paciencia ejemplar, que me restaba tiempo a su lado.

“Pero, también lo tengo muy presente, porque, aunque alcanzó a terminarlo en vida, falleció antes de verlo publicado. Tarea que dejó en manos de Celia, mi madre y las mías propias, concluir su trabajo para concretar su publicación. Principalmente, algo que se denominaba la revisión de galeras, estaría por cumplir los 10 años, cuando supe lo que eso significaba: Leer las galeras del futuro libro en voz alta, con detenimiento y puntuación, poniendo especial atención a los acentos, mientras mi madre comparaba con sumo cuidado que todo estuviera conforme al manuscrito original del doctor Ruz.

“Así transcurrieron semanas y semanas, en las que al final de la jornada, antes de pasar a descansar, había que leer con absoluta precisión, ese libro denominado ahora “El pueblo maya”. Pero aparte de conmemorar ese tiempo, para mí seguía el reto de escribir las líneas que en adelante ofrezco… ¿Por dónde empezar? ¿qué incluir?... Años de recuerdos, pero aún más, tiempo de ausencia y de nostalgia.

“La respuesta llegó a mí de la mano de mis dos pequeños hijos, Bernardo y Claudio, quienes siempre inquietos y curiosos, ávidos de nuevas historias de aventuras y descubrimientos, de misterios y tesoros perdidos, de civilizaciones ocultas en las profundidades de las selvas, insistentemente demandan relatos de su abuelo Alberto, el explorador cuya foto han visto en la Sala maya del Museo Nacional de Antropología, saliendo debajo de la lápida funeraria de ese rey palencano, a quien en su momento el Doctor Ruz, identificó solamente por su nombre calendárico como B Ahau.

“Así que, movido por la inquietud de mis dos pequeños, me di a la tarea de escribir una suerte de semblanza histórica, para consumo y comprensión principalmente de estos muy jóvenes aventureros y soñadores, alimentada por dos relatos, charlas y anécdotas que recordaba el tiempo que pude disfrutar de su cariño y compañía. Me permití también la osadía de hacerlo en primera persona porque sé que nada les emocionaría tanto, como escuchar al doctor Ruz, al abuelo Alberto, narrarles su historia de viva voz. Tal vez mi decisión y lo que resultó, no vaya del todo de acuerdo con un libro tan serio, científico y completo, lleno de erudición y conocimientos, pero yo mismo era un niño de nueve años cuando lo vi morir. Y en mi recuerdo su voz y sus palabras, siempre estuvieron dirigidas al ñoño que era yo.

“Por lo tanto, concédanos la licencia y tal vez durante algunos párrafos, se permitan recordar que también fueron niñas y niños. O quizás aún lo son”. Indicó en voz y escritura Claudio Alberto Yolkin Ruz Gutiérrez. No obstante y teniendo todo por delante la lectura de un estupendo libro de Alberto Ruz, como sin duda lo es “El pueblo maya… Ayer y hoy”, no me queda más que disfrutarlo, estudiarlo y agradecerlo… con un beso.