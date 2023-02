Arte y Academia / Cuando Arturo Azuela le dio “consejos de oro”, a un afligido conductor de televisión

Al para siempre inolvidable Maestro Universitario y escritor: Arturo Azuela Arriaga; nieto de Don Mariano; al que tuve el alto honor de entrevistar frecuentemente para dos de mis Diarios más amados: El Sol de México, activado laboralmente hasta el momento y, Excélsior; al que dediqué 22 años de asistencias. Sumándose que, en ambos, claro, y, como siempre, he logrado aplicar, una de las fuentes más bellas y fundamentales de nuestro periodismo: la relacionada con los desarrollos artísticos y culturales de nuestro país y del mundo. Agregándose con ello, y de manera especial, las positivas interrelaciones de aprendizaje diario, obtenidas a las órdenes de dos caballeros y jefes igualmente muy apreciados dentro de sus respectivas etapas y tareas, tanto por su amplia preparación, como por su evidente profesionalismo y entrega: Francisco Igartua y Eduardo Camacho Suárez.

Empero, para no desviarnos de nuestro personaje Arturo Azuela Arriaga, (30 de junio de 1938 y 7 de junio del 2012) continuamos recordándolo así. Decididamente simpático. Pues sus palabras las enmarcaba siempre con una sonrisa no sólo franca, agradable y muy tapatía, sino, incluso, abanicada por unos ojos perfectamente adornados con tupidas y largas pestañas.

Y bueno, su saludo favorito para conmigo. Su siempre preocupada colaboradora, dentro de las organizaciones matutinas de “El Seminario de Cultura Mexicana de Polanco”; donde incursioné bajo sus órdenes, como coordinadora de Prensa y Difusión; me resultó siempre tan engalanada como demandante y empática: “¡Hola artista. Qué ha ocurrido en mi ausencia. Qué me cuentas. Qué noticias me tienes. Anda. Coméntamelas¡¡…

Y, ¡claro está!... La noticia momentánea y entre las más frecuentes, consistía, en que el famoso cronista era solicitado ya, y desde muy temprana hora, por unos 10 reporteros muy bien organizados, para lanzarle de inmediato preguntas nada sencillas de responder acerca de los más emergentes y variados asuntos.

Aun, cuando Don Arturo terminaba disparándoles también su abundante holística profesional, que no era sólo la de novelista, sino también de músico, articulista, ensayista, narrador, licenciado en matemáticas, historiador, sociólogo, divulgador analítico, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; entre otras decenas de atributos intelectuales más, como resultado, también y, por supuesto, de una asombrosa, profunda e imparable aplicación de conocimientos que él había logrado acumular, para transformarlos en un tesoro, enteramente suyo…

Así, que, y por tanto, los libros del Maestro, que disfruté gratuitamente, fueron todos, tan leídos, como apreciados y repasados. Tales como: “El tamaño del infierno”, que me encantó. Por esa historia tan real, basada en una familia de origen rural, que después de afrontar la dura prueba de la Revolución Mexicana, se ve precisada a viajar a la Ciudad de México. Un infierno urbano, que poco a poco les va rompiendo diques mentales y emocionales a los visitantes, hasta transformarlos en personajes de diáspora. Y cuando me adentré en “Un tal José Salomé”, la pluma de Azuela nos va explicando, con mucha fuerza y suspenso, que una ciudad enorme y monstruosa, es capaz de absorber con sus tentáculos, la belleza de un barrio tranquilo y unifamiliar, hasta arrancarlo no sólo de su candor estético, sino incluso de su virginal identidad de monumento histórico. Ya que, finalmente, es marginado y expulsado con desdén, desde la fuerza bruta, de las roncas batidoras de cemento, junto con las toscas, altas e impersonales construcciones de varilla y piedra.

Y ya, después llegaron a mi entendimiento: “Manifestación de silencios”, de 1979; “La Casa de las mil vírgenes”, que se editó en Barcelona en 1983; “El Don de la Palabra”, Barcelona 1985; “El matemático”, México, 1989; “La Mar de utopías”, de Madrid 1991; “Estuche para dos violines”, México, 1994; “Extravíos y maravillas”, México 2002; “Alameda de Santa María”, México, 2003; “Historia de la Ruta de Goya”, Zaragoza, 2009; y sus cuentos, claro está: “Los ríos de la memoria”, Madrid 2003. Y bueno, como comprendemos que ha llegado el momento de acercarnos al punto de este comentario, nos situaremos en lo siguiente:

El día que un famoso conductor de televisión, con el que había cultivado una amistad de muchos años y, que se encontraba embrollado en una dolorosa situación emocional de carácter sentimental, buscó afanosamente a Don Arturo Azuela no sólo con el propósito de confiarle su problema que tanta aflicción le producía, sino, incluso, y de ser posible, recibir de él, un consejo que pudiera ayudarlo a afrontar, quizá, una irremediable separación con su pareja. Razón por la cual, nuestro personaje, quien no se había percatado que un grupo de reporteros, ya estaban cuestionando el suceso para conducirlo hacia sus publicaciones, seguían sigilosa, y muy de cerca, a los protagonistas.

Y no sólo atentos, sino incluso provistos ya, de libretas, lápices, plumines, cámaras fotográficas, grabadoras, entre otros utensilios con los que los colegas se propusieron capturar la parte más humana de aquel escritor, quien no dudó en desprender su luz, sus valores, su comprensión, su interés y su tan sincero aprecio, hacia aquel, sin duda deprimido, y desconsolado amigo. De esta manera: Su voz… Sus conceptos. Sus expresiones lingüísticas, su humanismo, y hasta esa su tan agradable tesitura, que de manera tan regia revestían su personalidad, fueron liberadas armoniosamente por el escritor… lográndose, de esta manera y dentro de la semioscuridad de una cantina, de Bucareli y Reforma.…lo siguiente:

“Querido amigo: Voy a darte mi opinión ante lo irremediable. Creo, que en este caso lo único que realmente vale la pena de tu relación con esa bella mujer, no es, precisamente, el tiempo que lograste sumar o consumar; sino que lo más importante, creo yo, estriba en la alta calidad de intensidades, plenitudes y apasionamientos que enriquecieron sus encuentros. Y ese cúmulo de maravillas, es el verdadero perfume que guardará tu alma y la de tu amada. Qué importa, que sé yo, que un amor se prolongue cinco minutos o cinco ciclos, lo fundamental, y verdaderamente trascendente, en este caso, es el esplendor alcanzado, el gran arcoíris, el vital espectáculo cosmológico de las ensoñaciones, de la fuerza suprema del amor transformado en fuego y bengalas. Esa es la magia. Esa es la importancia del unicornio. El laberinto perfecto de el minotauro… la totalidad… el uno y el todo”..

Y por lo pronto, recordando frases tan hermosas de un genial doctor en Letras, como Don Arturo Azuela, constituye y constituirá, para todos los que hemos guardado semejante regalo, realizar con el mismo, todo un legado literario y humanístico, que tan frecuentemente le agradecemos y, al que sumamos, y sumaremos igualmente, su tan sabia, inolvidable y educativa literatura, misma, que hemos decidido no sólo preservarla sino igualmente releerla a manera de imparable homenaje… Con un gran beso, y en dirección al cielo…Gracias.