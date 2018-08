Arte y Academia | El juego del arte que todos jugamos

Por: Ana María Longi

Munich, Barcelona y Bélgica, entre otros muchos países europeos y latinoamericanos están por disfrutar desde mediados de agosto y sin límitede tiempo, de la obra gráfica de nuestra reconocida artista mexicana Carolina Viñamata.

La artista además de ser pintora y escultora, se decidió a elaborar un concepto de grabado muy especial donde el espectador, al contemplarlo, detecta una inesperada variedad de figuras. Algo así como un juego óptico entre la autora y los visitantes, o simplemente, una traviesa propuesta hacia lo instantáneo y multiforme.

Así que en la Sala Indautor, de Puebla 143, colonia Roma, donde arrancará la gira colectiva con las obras de Carolina Viñamata, fue donde tuvimos el gusto de cuestionar a la artista, acerca de un género que como el grabado, constituye una gran responsabilidad, si se toma en cuenta que los resultados estéticos tienen que resultar perfectos; y más aún, multiformes, como en el caso de todas sus expresiones.

De esta manera, Carolina, subrayó, que la exposición Convergencias gráficas, "es un encuentro de tres artistas que proceden de talleres organizados desde hace más de 20 años, dando por resultado, que todos y cada uno de nosotros ha preservado un estilo totalmente distinto y muy particular. En lo que a mí respecta, soy una creadora abstracta, que me agrada experimentar con materiales y papeles elaborados a mano; es decir, utilizando la técnica japonesa-china, conocida como collé que consiste -entre muchos otros detalles-, en superponer papeles muy traslúcidos de color sobre el principal que está elaborado con algodón. Creando con esto, diferentes texturas y engaños visuales, que provocan, que cuando el visitante se encuentra ante algunas de estas obras, no alcanza a distinguir si todo es papel o, en realidad, existe una impresión desde la matriz.

"Y bueno, semejante enigma óptico, logra justamente lo que yo me propongo: que el espectador no se aleje demasiado rápido del cuadro, sino invitarlo a resolver un concepto estilístico diferente, que lo está conduciendo a comprobar, si la imagen o imágenes que mira de primera intención, resultan distintas cuando sus ojos -por decir algo-. emiten el tercero o quinto parpadeo visual"...

Yal preguntarle si un juego tan peculiar le resulta divertido, nos respondió: "En parte sí, pero fundamentalmente, se trata de un juego de aprendizaje para mí, ya que al expresar mi tema con convergencias distintas de carácter técnico, no sólo visualizo mi silencio sino que me doy a mí misma la oportunidad de elaborar entre dos o más propuestas distintas, entablando con el espectador una especie de diálogo tanto síquico como estético, mediante el cual, yo también me decido a resolver, enfrentar y hasta compartir mis propios demonios creativos.

Es decir, tanto yo como autora, como ellos como intermediarios testimoniales, ante una figura no sólo cambiante sino incluso infinita, y que al ser desarrollada por mí, con códigos propositivos, nos invite finalmente a entender que la vida no debe ser resuelta parcialmente, sino definitivamente total y holística...En fin, se trata de un juego que todos jugamos".

