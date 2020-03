Arte y Academia | El movimiento de los libros infantiles

Por: Ana María Longi

"El movimiento de Libros clásicos Infantiles", ya se encuentra a la vista de todos. Ya que dentro del mismo, se está tomando en cuenta: (Uno), que estén dotados de magníficas síntesis de literatura mundial, con el propósito de empezar a introducir a la niñez, en el conocimiento de los grandes autores, personajes, historias y demás. Y, (dos): Que los productos hayan sido elaborados de manera, amena, sencilla, interesante y divertida, y, en donde además, las imágenes elaboradas mediante dibujos artísticos operen como el complemento perfecto de tan significativo proyecto, tanto a nivel educativo como sociológico, humanístico e internacional.

En la Librería del Fondo de Cultura Económica, un "jefe de familia", comunicó a esta reportera algo sorprendente: "Mire usted: En este tipo de proyectos, el logro educativo, no es sólo para niños, sino incluso para padres de familia. Y lo aseguro, porque en este momento, yo no creo estar graduado ---literariamente hablando---, en Kafka, Antonio Machado, Goethe, Aldous Huxley, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Shakespeare, García Lorca o Wilde. Así qué, al compartir con mis hijos una lectura sencilla, transparente, emocionante y dotada de dibujos animados, yo me siento que al igual que ellos, estoy aprendiendo, y privilegiándome, de una lectura con la cual las editoriales tienen toda la intención de conquistarme y capacitarme".

Y en seguida agregó: "En la actualidad, el fomento a la lectura es toda una batalla campal. Ya que los sectores sociales más vulnerables, dedican todo el tiempo de cada día, a trabajar, con el propósito de obtener salarios, para emplearlos en básicos. Por lo cual, los complementos tanto artísticos como culturales que son fundamentales para nuestra calidad de vida, se quedan, la mayoría de las veces, a la deriva. Es decir, olvidados o rezagados. Y no. No debe ser así. Y son justamente por todas estas razones, que considero, que las lecturas infantiles, dotadas de una mejor planificación, pueden ser disfrutadas y aprovechadas igualmente por los adultos.

"Porque, no debe producirnos vergüenza, que nuestros pequeños hijos y nosotros, sus padres, nos enteremos, al mismo tiempo, que en "El Retrato de Dorian Gray", una imagen pictórica, sufre transformaciones negativas a causa del mal comportamiento del personaje. Y, que aún cuando el bello Gray, permanezca incólume, la obra ---a causa de un extraño fenómeno metafísico---, marca con arrugas y cambios fundamentales el físico de aquel joven hombre modelado en ella. Cambios misteriosamente determinantes, a consecuencia de su lamentable conducta".

Así que para el amable padre de familia, que atendió nuestras preguntas en la tradicional Librería de la colonia Condesa, "los papás y las mamás", debemos aprender o recordar libros, en la misma medida que sus hijos están teniendo opción a ellos: "No creo que debamos sentirnos frustrados o avergonzados, porque muchísimos de ellos ni siquiera los conocemos. Obras que de una manera tan normal, acceden a ellas, estudiantes y maestros universitarios de Filosofía y de Letras. Puesto que resulta innegable que dentro de las familias, se cierran y se abren oportunidades. Razón por lo cual los grandes libros de Literatura, no debe constituir jamás, un motivo de ignominia o vergüenza simplemente porque no los conocemos; sino por el contrario, tomémoslo como un reto que se nos invite a empezar a leer con colores, diversión y alegría, ese gran mundo llamado simplemente "Lecturas Infantiles"; que a manera de magia, se nos abre, lo mismo a nosotros que a nuestros hijos, quienes al pasar juntos por tan importantes instituciones, nadie se abstiene a la tentación de recorrerlas, simplemente para curiosear y balbucir: "¿Qué novedades habrá hoy?".

Un beso...Y hasta la próxima charla