Arte y Academia | El Museo Nacional de San Carlos, mostrará sus joyas artísticas

Por: Ana María Longi

La idea empezará a aplicarse desde mediados de enero de 2019, con el propósito de que las nuevas generaciones de escolares y los habitantes de la ciudad, se identifiquen plenamente con sus colecciones.

Ya que de acuerdo a los encargados del cuidado y orden del citado Museo perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes, y, localizado en la avenida Puente de Alvarado, colonia Tabacalera; "no sólo nos conformaremos con los visitantes cotidianos -como se acostumbra-, sino que saldremos a la calle, a buscar a la gente para explicarles los valores de nuestros numerosos contenidos"; indicaron entusiasmados especialistas del magnífico proyecto educativo.

"Desde luego que no se trata de descolgar o mover piezas, explicaron los organizadores. No. Claro que no. Pero sí, de conducir y abrir a todas las comunidades posibles, videos de excelente calidad, los cuales, mediante pantallas, serán explicados todos y cada uno de los contenidos, con las voces de muy distinguidos profesionales; cuyos, conocimientos incentivarán el interés real hacia una construcción que data de 1798 a 1805, y conocido como el Palacio del Conde de Buenavista, donde se difunde y preserva una colección de arte europeo de los siglos XIV al XX; sumada, nada menos que a la conformada desde el siglo XVIII por el establecimiento de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España -hoy Academia de San Carlos-, localizada en la calle de Academia 22, Centro Histórico, con 235 años de antigüedad".

La idea del Museo, entonces, con estas acciones, pretende beneficiar intelectualmente, a niños de escasos recursos que habitan zonas vulnerables, además de llevar un mensaje constructivo que impacte, sorprenda y permita descubrir y acceder al arte por medio de instructores y pedagogos especializados, ligados a diferentes actividades artísticas -como señalamos- con niños entre los cinco y 16 años. Reiterándose que los talleres planeados por el Departamento de Mediación y Aprendizaje del Museo Nacional de San Carlos, son impartidos por personal calificado para este tipo de auditorio.

Así que: "San Carlos visita tu comunidad", pretende ser permanente y cuenta con herramientas importantes: Las maletas de San Carlos, Lee-Arte; cómo aproximarse al arte; junto con los Talleres de Expresión Artística. Así que, este proyecto extramuros contempla fomentar el arte en nuevos públicos, al tiempo de fortalecer el tejido social de las comunidades y permitir que los infantes tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades creadoras, modificar sus vidas, y erradicar todo tipo de violencia social. Puesto que en el camión-museo que hará las veces de taller de servicios educativos, constituirá una importante, herramienta pedagógica que buscará brindar un panorama general del museo del INBA, utilizando, justamente una maleta con títeres que representan a los artistas europeos exhibidos en el recinto.

Un beso...Y hasta la próxima charla

mail: anamarialongi@gmail.com