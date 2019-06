Arte y Academia | El Tercer Milenio cultural en México

Por: Ana María Longi

Este cambio continúa dándonos sorpresas porque un escritor que ha tomado con decisión, categoría y esfuerzo, las riendas de estos primeros 19 años, es Ulises Paniagua; cuya reciente autoría, se denomina: "Las tuercas en mi cabeza".

Una miscelánea. Un divertimento literario que conjuga cuento minificción, poesía, ensayo breve y reflexiones. Y, que como sus críticos lo aseguran, se trata de una obra que se construye a través de la diversidad de los textos.

Pues hay en etas páginas personajes extraños, memorables: niños octópodos, extraterrestres que aterrizan en la Ciudad de México, chimpancés que roban ejemplares de ensayos de Montaigne, pepenadores de libros, autores apócrifos, hombres-bicicleta, y hasta un escritor agrio que le da por amenazar a sus lectores. Y bueno, "Las tuercas en mi cabeza", en conclusión, opinan sus lectores, simplemente "apela al sentido del humor. Y desafía la suave línea que divide a la ficción de la realidad".

Así que reuniendo datos a través de una breve charla, Ulises Paniagua (México, 1976), es narrador, poeta y dramaturgo. Es autor de las novelas La ira del sapo (2016), y Ese lugar existe (2017), así como de cinco libros de cuentos Patibulario, cuentos al final del túnel (2011), Nadie duerme esta noche (2012), Historias de la ruina (2013, Bitácora del eterno navegante (2015), y Entre el día y la noche. Su obra incluye cuatro poemarios Del amor y otras miserias (2009), Guardián de las horas (2012), Nocturno imperio de los proscritos (2013). y Lo tan negro que respira el Universo (2015). Ha sido divulgado en antologías, revistas y diarios nacionales e internacionales. Ganador con su colaboración poética, en el concurso televisivo Tú sí que vales, de España. Es columnista en la revista Horizontum y conductor del programa Todos los libros, el libro en Radio SOGEM.

Así que cuando le pedimos una opinión acerca de su último libro: "Las tuercas en mi cabeza", el joven escritor nos responde con su amabilidad y sencillez acostumbradas: "Mira Ana María, quise escribir un libro que no hable con voz de melodrama o tragedia, que no busque la redondez ni la sorpresa bajo una estructura concienzuda. Mentiría si ignorara los antecedentes de este género: la miscelánea literaria.. Me limito a brincotear, a troche y moche, entre páginas salpicadas de ficciones o curiosas notas de diario; entre abrevaderos de tiempo y esa retorcida orfebrería que es la imaginación.

"Quise escribir el libro que ahora lees: "Las tuercas en mi cabeza", para jugar a risa abierta, para hacer una sopa de asombro, para remontar papalotes de letras, línea a línea, como lo hace un niño que disfruta su libertad", aseveró nuestro genial entrevistado, mientras nosotros, en la página 9, complementamos mediante "Ring literario", sus conceptos anteriores: "Noches, madrugadas, amaneceres escribiendo. ", como diría Borges, que no sabemos si formarán parte de una literatura respetable al paso de los años". Un beso... Y hasta la próxima charla...