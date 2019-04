Arte y Academia | Francisco Romero Ruiz, y su amor a la feminidad

Por: Ana Marío Longui

Amar esculturalmente a la Mujer Mexicana, fue una "auto promesa", que desde su primera etapa de estudiante de Artes Plástica, el escultor Francisco Romero Ruiz, se propuso "auto cumplirse" ¡Y lo logró!. Y es qué, comenta, desde aquella primera época de vida familiar:

"Yo amo a las mujeres. Y no precisamente por su belleza física -que para siempre es y será para mí maravillosa y deseada-; sino por todo lo que ellas representan: Amor, paz, inteligencia, gracia, encanto, valores, sensibilidad, ¡Vida! y miles de cosas más.

" Por esta razón, en este momento, mis mujeres están aquí, en la galería de Schiller 34, colonia Polanco, propiedad del licenciado Mario Sánchez, hombre muy sensible al arte; y, como es muy bien sabido por él, y por las gentes de mi generación, voy rumbo a cumplir cinco décadas de labor plástica. Y en todo este tiempo ocurrieron muchas cosas dentro de mí: Cómo el saber a ciencia cierta, lo que yo quería exaltar dentro de mis propias estéticas. Labor que ha sido apoyada de manera muy valiosa, por mi magnífico amigo Mario, quien aparte de todo, es un experimentado analista de valores creativos dentro del más amplio concepto de diversidad.

Francisco Romero Ruiz, consideró igualmente importante, aclarar algo más: Que para crear una escultura con tema femenino, jamás ha necesitado contar con una bella modelo a tres metros de distancia (y sonríe). Porque siempre le ha sido suficiente salir a la calle; visitar centros comerciales, por citar un ejemplo; pasar por un parque; dirigirse hacia espacios culturales, universitarios y demás; sólo para mirar, mirar y mirar. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo de siempre: "Que los ángeles del cielo me ayudan a inspirarme con toda libertad, amor y muchísimo respeto, con el regalo que todas las damas de mi país me dan: El gratuito obsequio de mis esculturas. Ya que sin saberlo, ellas me entregan todo lo que necesito: Sus maravillosas presencias. Presencias que yo recibo con amor entre mis manos para trasladarlas primero a la plastilina y, posteriormente, de acuerdo a mis posibilidades, a bronces de las más diversas texturas ó, a los mármoles.

Ahora bien. Para mí, una dama, no sólo posee la belleza de su rostro, de su cabellera, o de sus extremidades superiores o inferiores. Para mí, ellas son creación de Dios, amor, inteligencia, libros, estudios, intelecto, libertad, expresión verbal, ingenio, vida: ¿Porque para empezar, quién nos trae al mundo? ¿A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta bisnietos?... ellas. Sólo ellas.

Así que no lo olvidemos. El citado espacio se llama Mard's Galery; ubicado en Schiller 234-3, Polanco; entre Horacio y Homero. Y para responder que cómo empezó a elaborar su primera obra, el artista evocó que imaginando simplemente: Aplicando mucho la imaginación dentro de un profundo estado de ensoñación. Un beso... Y hasta la próxima charla.

anamarialongi@gmail.com