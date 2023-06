Arte y Academia | Galindo, Moncayo y Revueltas, eternos orgullos mexicanos

Seamos sinceros. Porque, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), nos anuncia, que nuestros excelentes organismos musicales, nos van a festejar en las próximas horas, nada más y nada menos que en nuestro Palacio, con composiciones de los genios Galindo, Moncayo y Revueltas aceptémoslo, que aún y cuando nos los están nombrando apenas, y muy merecidamente, por el momento, nuestra melomanía ya se encuentra rugiendo y, tanto así, que no sólo experimentamos felicidad, sino que corremos al clóset, para calcular qué “ropita apropiada nos vamos a poner”, para alistarnos de todas-todas, y a la mayor brevedad.

Y es que en verdad, a Blas, Pablo y Silvestre, los amamos. Y cuando estamos escuchando sus respectivas herencias o, por decirlo mejor, sus legados, los pies, perfectamente ocultos debajo de nuestras cómodas butacas, empiezan a marcar los ritmos alegremente; aún, cuando procuramos ser lo más discretos posibles. (je-jé).

Ahora bien, este comentario, va hermanado, y sin querer queriendo, con lo que ocurrió, justamente, hace unas horas en nuestro (PBA); ¿lo decimos? Correcto, lo decimos. La Orquesta Sinfónica Nacional, presentó su programa 14, con selecciones de Blas, Galindo, Wagner, Claudia Herrerías y Strauss. Y… Quedamos, palabra, maravillados, ya que cualquier preocupación que andemos reteniendo en nuestras cabezas, palabra… palabra, que se evaporan.

La música, y más aún, la que se ha elaborado con tanta categoría, amor y y talento, nos resulta a todos una bendición. Un logro espiritual infinito. Único. (Suspiro)…Gracias hermosa música por existir. Gracias creadores de todas las sociedades de la Tierra, por entregárnosla, por compartirla con toda la humanidad y para siempre.

Para empezar, la agrupación musical del Inbal, conmemoró el 30 aniversario luctuoso de Blas Galindo; el 210 aniversario del natalicio y 40 luctuoso de Richard Wagner y, a todos, se nos invitó el pasado domingo 28 de mayo, a disfrutarlo a partir de las 12:15 horas en nuestra tranquila y cómoda Sala Principal.

Ahora bien. No olvidemos históricamente lo siguiente, abriendo unas diéresis: “Aceptando la invitación que me hizo Ana Sokolov (sic) a finales de 1939 para que colaborara con ella en la realización de un ballet mexicano, me dediqué a escribir tres trozos musicales que fueron representados en el Palacio de Bellas Artes en marzo de 1940 con el subtítulo de Entre sombras anda el fuego. Posteriormente, para darle a la obra mayor unidad musical, le antepuse una introducción, un preludio y un interludio con elementos de los tres preludios escritos primeramente”.

El texto anterior fue elaborado por Blas Galindo con motivo del estreno de la suite del ballet Entre sombras anda el fuego, el 21 de noviembre de 1940 y, como el propio compositor menciona, los tres preludios para orquesta fueron estrenados en marzo del mismo año, para conmemorar el 30 aniversario luctuoso de Blas Galindo. La OSN interpretó los tres preludios para orquesta Entre sombras anda el fuego, creados por el compositor, director de orquesta y profesor, perteneciente al “Grupo de los cuatro”, al lado de Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo.

La OSN también conmemoró el 210 aniversario del natalicio y 140 aniversario luctuoso de Richard Wagner, con la interpretación de las Canciones de Mathilde Wesendonck, WWV91 22. Las cinco canciones fueron publicadas en 1862 por la casa editora Schott Hijo en Mainz, con el título de Cinco poemas para una voz femenina, y con los títulos definitivos de las canciones.

“Un dato importante respecto a las Canciones de Wesendonck” -señala Juan Arturo Brennan- “es el hecho de que dos de ellas, Ensueños y En el invernadero, fueron concebidas por Wagner como bosquejos para su ópera Tristán e Isolda. Y más tarde, Wagner hizo un arreglo de Ensueños para violín y pequeña orquesta. En esta ocasión la OSN contó con la participación solista de la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco, cuyo repertorio abarca del barroco al contemporáneo, lo que le ha permitido colaborar en las premieres mundiales de algunos de los compositores más celebrados de la actualidad en trabajos como Jonah and the Whale, de Jack Perla; El pasado nunca se termina y Cruzar la cara de la Luna, de Leonard Foglia, y Hometown to the World, de Laura Kaminsky. Por sus interpretaciones, Cassandra ha sido elogiada como maravillosa voz, dulce y suave como el chocolate y voz poderosamente expresiva y convincente, firme y homogéneamente producida en un rango enorme y con envidiable coloratura”.

El programa también incluyó las obras El barco, de Claudia Herrerías, y Don Juan Op. 20, de Richard Strauss, en todos los casos bajo la dirección de Ludwig Carrasco. El programa de la principal agrupación musical del Inbal se repitió, insistimos, el domingo 28, a las 12:15 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, luego de agradecer todos estos valiosos reportes de las fuentes, nos despedimos con un gran Beso.