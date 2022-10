Arte y academia | Influencers: Expertos en economía mundial, que siempre son requeridos

Los “Influencers económicos”, e históricamente presentes en todos las fuentes productivas de nuestro planeta; han logrado un papel relevante, que a través de sus posiciones de autoridad, reputación o credibilidad, suelen diseminar cierta información o puntos de vista, que provocan que una audiencia directa o indirecta, los lea, debata, refute, o comparta sus análisis u opiniones.

Intercambios, cuyas respuestas se impregnan casi siempre de pasión que es precisamente el motivo por el que además cuentan con gran número de seguidores en las redes sociales. Se considera la repercusión que tienen los posteos de los “influencers” citándose como ejemplo, que el reciente 3 de Octubre, se presentó en el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Universidad Católica de Argentina (UCA); el Ranking de Influencers Económicos más seguidos en Latinoamérica incluido México y otros países como Estados Unidos, o España.

Sumándose a que dentro del evento, participó el maestro David Gallegos, joven académico mexicano, quien colaboró en la recopilación de arte, de la Primera Edición elaborada en 2021, entre el Tink-Thank Atlas Network de Estados Unidos con el Instituto Universitario Sea de Argentina, colaborado por Carlos Newland, Juan Carlos Rosiello y Roberto Salinas,, publicado posteriormente por el Instituto John Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y el Estudio de la Empresa. El ranking selecciona 70 influencers económicos; luego de estudiar los contenidos de centenares de ellos en la red social Twiter.

Ahora bien: ¿Cómo se identificaron estos influencers? Se aplica una técnica de minoría de datos, utilizando un Código de programación Phiton que a través del móduloTweepy, permite acceder a la API de Twitter (Aplicación Programing Interface).

En la segunda parte, se descartan los perfiles adicionales que pueden no ser identificados por el programa. La tercera parte, consiste en rectificar las recomendaciones y las cuentas de usuario en Twitter. De esta forma se hicieron las listas. La primera con el número de seguidores que tienen; y la segunda ordena a los influencers con base a un índice que considera no sólo el número de ellos,, sino también el impacto colectivo a los tweets generados (reweets y favoritos obtenidos,

Durante el evento, David Gallegos Rubio, presentó diez personalidades de México, que son seguidos por un expert y presencia, en temas económicos. En el ranking sólo aparece una mujer mexicana; a pesar de que que el país cuenta con una representación de casi el 48% en el caso del Senado y el 50%, para la Cámara de Diputados ó, que 9 de 32 gobernaturas son encabezadas por mujeres en su mayoría ampliamente conocidas por sus audiencias debido a sus participaciones en medios de comunicación tradicionales a nivel nacional, tienden a tener un mayor nivel educativo que la población promedio o resaltando los programas en universidades en el extranjero, son mayores de 50 años.

Sus posturas políticas que pueden llegar a tomar, son significativamente diferentes a la de público en general. La mayoría se caracterizan por una constante crítica a las decisiones del oficialismo en contra de la intervención del Estado en la Economía. Su interés en el respeto de la división de poderes. Su entusiasmo por las labores de la democracia liberal. La importancia de contar con contrapesos para limitar el poder absoluto. El respeto a los derechos ciudadanos, la transparencia y la rendición de cuentas. La mayoría de ellas ha tenido experiencias como consultores de organizaciones financieras o económicas internacionales y como profesores universitarios.

Al mismo tiempo, han ocupado cargos en el Gobierno Federal, especialmente en áreas como finanzas y economía, comercio exterior o en el sector privado; principalmente en la Banca. Más allá de los riesgos económicos existentes en nuestro país, la narrativa económica en redes sociales, puede tener como efecto la toma de decisiones en las empresas, en los mercados financieros para las políticas públicas que partan de supuestos más o menos cercanos a la realidad y que ayuden a darle un giro positivo o negativo, de acuerdo al enfoque de desarrollo que deseamos para México, fueron en síntesis, algunas de las importantes opiniones del maestro y distinguido profesional, David Gallegos.

Gallegos Rubio, es estudiante de Maestría en Economía y Ciencias Políticas, por el Instituto Universitario SEADE Argentina. Licenciado en Relacionea Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado del Programa Leading Digital Transformation, por el Masachussets Institute of Technology en Estados Unidos; Becario sobre distintos cursos en en Políticas Públicas; Economía, Educación y Liderazgo en Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Brasil y Argentina.

Es gerente de Programas en América Latina en Students for Liberty Inc. Ha sido consultor de Instituciones Internacionales como Word Youth Alliance y Estrategia Pública Consultores en México. Ha sido, asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte; en el Senado de la República Mexicana y la Fundación Colosio y el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Trabajó en el Area de Promoción y Calidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que tratando de acercarme una vez más a lo académico, mediante el tema “Influencers”, me despido con otro beso.