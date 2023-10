Arte y Academia | José Luis Cuevas: gran defensor de la libre expresión artística de los años 60

Aquellos años sesentones tan especiales, cuando el muralismo conservador mexicano aseguraba que: “No hay más ruta que la nuestra”, y los liberales pintores y escultores de aquella época, se defendían de semejantes demandas mediante la embravecida respuesta que determinaba simplemente: “¡¡No, no, y no…Abajo la Cortina de Nopal¡¡”… El liderazgo enérgico y definitivo de José Luis Cuevas Novelo, (26 de febrero de 1931—3 de julio de 2017) se convirtió en la figura fundamental y necesaria, al encabezar el liderazgo en medio de la entonces, tan preocupante guerrilla cultural. Para qué, tanto los defensores del absolutismo realista, histórico e impositivo como el integrado por las juventudes, que unidas, demandaban exclusivamente la aceptación de una diversidad artística y creativamente libre, amistosa y universal, alcanzaran no sólo su tan eficiente y justiciero propósito, sino el tan esperado y abierto apoyo de las mayorías.

Logro, casi totalitario. Al cual se sumaron no sólo una enorme lista de artistas nacionales, sino incluso las grandes figuras del academismo y cinematografía internacionales. Siendo así, como, y de muy admirable manera, fue exterminada --- aquella guerrilla ideológica, que no sólo fue objeto de gran expectación, sino, como explicamos desde al principio, se unificaron incluso líderes de grandes escalas sociales e intelectuales, como José Luis Cuevas, quien con palabras y pinceles solía actuar desde las azoteas de los edificios, y mediante gritos imparables y enérgicos, pedía la implantación de una conducta creacional basada en una única e irrenunciable finalidad: “El respeto total, justo y verdadero, hacia la concreta aplicación ---y sin mayores preámbulos--- de una libertad de expresión artística, aplicada ejemplarmente en nuestro país: México, en aquella etapa, repetimos, de las ideologías artísticas surgidas justamente en los sesentas.

Lo curioso, es que después de varios años de que el artista José Luis Cuevas, fue imparablemente correteado por las fuentes informativas, para solicitar de él opiniones y más opiniones acerca de tan importante suceso, el medio cultural atendido en aquel entonces, por esta servidora, empezó a interesarse, igualmente, por conocer y definir con mayor certeza, la profundidad de sus sentimientos como un simple ser humano, y no sólo como artista. Es decir, por esa, la no tan conocida e investigada intimidad del gran José Luis Cuevas.

Y por lo tanto, aquellos cuestionamientos aplicados al tan popular personaje, empezaron a funcionar de manera espontánea en el año de 1978. Empezando por los siguientes: ¿Qué odia Cuevas y qué ama de sí mismo?... Siendo su respuesta exacta, la siguiente: “Odio mi salud precaria. Mis arterias en estado de ebullición, que me obligan a frenar con cierta frecuencia mis impulsos. Odio mi corazón cuando se acelera y que advierte su presencia con esas punzadas en la parte de mi cuerpo que lo alberga. Odio todo aquello que me limita. Un corazón enfermo, le impide a uno dar rienda suelta a sussueños. Recuerdo que hace tres años, estaba participando en una mesa redonda en la Casa del Lago. Mi intervención recibió de inmediato una reacción en mi contra. Del público, surgieron injurias o bien protestas airadas. Raquel Tibol se levantó para refutarme. Lo hizo en tono agresivo. Yo la escuchaba y me preparaba para contraatacar. De repente sentí pinchazos en la zona del pecho y me faltaba el aire. Me asusté. Dejé de prestar atención a lo que decían. Me preocupaba tan sólo mi malestar físico y temía ser fulminado por un infarto. Me levanté y abandoné la sala en medio de silbidos. Mi corazón me hizo una mala jugada y le dio el triunfo a mis opositores…. La segunda respuesta, es que amo mis manos. Las dos porque soy ambidiestro. Amo mi paladar y mi lengua, que me permiten disfrutar sabores y texturas. Amo mis ojos, porque muy a menudo, me permiten ver lo que otros no ven”.

¿Y qué objetos ama y odia el Maestro Cuevas?... Siendo así como él nos respondió en aquel entonces.

“Amo antes que nada mis instrumentos de trabajo. Nunca tiro mis pinceles y mis plumillas. Una vez utilizadas se convierten en parte de mí. Por otra parte, odio todo instrumento de muerte, o que cause dolor. Sobre todo aquellos utilizados para la tortura. Odio enterarme de que utilicen la tortura como medio para obtener información,

¿Qué odia Cuevas, y qué ama de las mujeres?...“Si la mujer es propia, amo ante todo la manera en que se entrega y expresa su amor. Si la mujer es ajena odio ante todo su fidelidad…”. ¡Y vaya respuesta!... Continuamos interrogando al artista, siempre en el recuerdo de todos: ¿Qué odia y ama de México?... Y su respuesta fue: “De México no odio nada. De todos los mexicanos algo. Sobre todo la corrupción. Y el hacer de ella parte de la vida cotidiana”... Y para saber más aún, le planteamos: ¿Qué odia y ama Cuevas de París?... y lo notamos emocionado: “París es una ciudad que siento femenina y cada vez que recorro sus calles y callejones, intento poseerla como a una mujer… Quizá sólo odie su entorno y algunos seudo intelectuales, que lamentablemente se convierten en modelos para muchos mexicanos…”.





Y para comprenderte aún más, José Luis, ¿qué amas y qué odias de cada día?... Y nos resultó también muy significativa su sonrisa: “De todos los días amo todo. Que comiencen a salir los primeros rayos de Sol. Sin embargo, mientras pasan las horas, comienzo a odiar mi hipocondría… Suelo leer muchos libros de medicina. Hago muchas llamadas al doctor Césarman, quien es también un buen amigo. Observo mi presión arterial a diario y constantemente equivoco los diagnósticos. Basta que observe una mancha en mi piel, o note una breve protuberancia, para que imagine un cáncer. El más ligero dolor en la zona del corazón, me lleva a la certidumbre que el infarto se anuncia. Vivo en una constante agonía. Sólo la muerte podrá dar término a esta mi angustia de sentirme enfermo”, nos explicó con su bello rostro y también entonces con toda su sinceridad, quien como mundialmente se comentó, alcanzó la correcta edad de 86 años, rodeado de amor, reconocimientos y admiradores ---que hasta la fecha continúa---, hacia su legado artístico y cultural…

EL MUSEO DE JOSÉ LUIS

En 1992, se inauguró el Museo José Luis Cuevas, en el antiguo monasterio de Santa Inés en el centro histórico de la Ciudad de México. Un año después, fue designado Creador Emérito, por El Sistema Nacional de Creadores de México, en 1998. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, le dedicó una “Retrospectiva de dibujo y escultura”; a la que agregó una serie de pequeñas esculturas llamada “Animales Impuros”. En 1999, la Fundación Pablo Picasso (con el que fue comparado en diversas ocasiones); presentó la muestra “José Luis Cuevas. Obra Gráfica". En 2000, participó en exhibiciones colectivas de la Fundación Miró, en Palma de Mallorca y en el Museo Picasso de Málaga.

Alternó la pintura con la escultura, creando para la inauguración del Museo José Luis Cuevas, una escultura en bronce de ocho metros de altura y ocho toneladas de peso, “La Giganta”. Además, donó a la ciudad de México otra escultura de grandes dimensiones, “Figura mirando el Infinito”, instalada en el área central y cercana al Paseo de la Reforma.

En 2001 donó a la ciudad de Colima, la escultura “Figura Obscena”, bestia antropomorfa arrodillada con una de sus cuatro patas levantada en una postura similar a la de un perro al lado de un árbol, que provocó intensas protestas públicas. Entre sus obras destacan: “Autorretrato caminando”, “Acapulco, Fumadero”, “Chino II”, “Masturbación”, “Retrato de Beatriz del Carmen”, “Animal transgénico” y “Las Cartas”. Colaboró en el suplemento “México en la Cultura” del periódico “Novedades”, con una serie de artículos conocidos como “La cortina del nopal”; también en el diario “El Universal”, con la columna “Cuevario”, en el suplemento dominical del “Excélsior” y “El Búho”. Publicó varios libros autobiográficos: “Cuevas por Cuevas”, “Cuevario”, “Cuevas contra Cuevas”, y “Gato macho” (apodo proveniente de su fama de hombre atractivo).



Recibió entre otros: el Primer Premio Internacional de Dibujo, Bienal de São Paulo (1959); Primer Premio Internacional de Grabado, I Trienal de Nueva Delhi (1968); Premio Nacional de Bellas Artes, por el Gobierno de México (1981); Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa (1984); Premio Internacional del Consejo Mundial del Grabado, San Francisco (1984). Recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa (1991) y fue nombrado Artista de la Ciudad por el Gobierno del Distrito Federal de México.

Contrajo matrimonio en 1961, con Bertha Riestra, directora del Museo José Luis Cuevas, con la que tuvo tres hijas: Mariana, Ximena y María José. En 2000, su esposa falleció a causa de un cáncer de mama y leucemia. Un año después conoció a Beatriz del Carmen Bazán, con la que se casó en 2003, y en 2005, se hizo cargo de la dirección del museo. Falleció el 3 de julio de 2017, a los 83 años, a causa de un cáncer de colon con metástasis en los pulmones, en Ciudad de México… Así recordando a otro más de nuestros orgullos nacionales: El artista José Luis Cuevas…Nos despedimos con unbeso.