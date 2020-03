Por: Ana María Longi

Las instituciones, como irrenunciables cimientes de ordenamientos sociopolíticos, económicos y culturales; deben constituir, de acuerdo a los analistas y observadores, "faros luminosos que jamás deben apagarse o sofocarse por disposiciones mal aplicadas".

Ya que tanto economistas como sociólogos, aseveran, que después de los movimientos revolucionarios y reformistas; maravillas como la Universidad Nacional Autónoma; el Instituto Nacional de Bellas Artes; el Instituto Politécnico Nacional; el Instituto Mexicano del Seguro Social: la Torre de Petróleos ; la Comisión Federal de Electricidad;, Televisa; el Hospital General de la Cruz Roja; e infinitos ejemplos con los que nunca acabaríamos; deben ser, prioritariamente protegidos, tanto en sus presupuestos como en sus prestaciones públicas y privadas.

Y todo esto es, porque, la innegable realidad, ha demostrado, que "las Instituciones son Patria. Son México". Y festejémoslo. Porque nos sobran las que preceden de enormes ideales históricos, artísticos y culturales, como: El Conservatorio Nacional de Música, creado en 1866, que suma, hasta el momento, 154 imparables años de desarrollo musical y académico. Ya que el Conservatorio, dependiente del INBAL y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ha forjado gracias al esfuerzo colectivo, toda una pléyade creadores, como maestros y alumnos que incluyen a los más sobresalientes músicos mexicanos de los siglos XIX, XX y XXI. Puesto que ha actuado a nivel internacional, como artistas del más alto nivel.

Para empezar, cuando el público visita su notable edificio de Presidente Mazarick 582, colonia Polanco, no solamente se encuentra, con cuatro salas de recitales, sino incluso el auditorio Silvestre Revueltas y la Biblioteca Candelario Huízar. Y que el Patrimonio Musical que protege sin descanso, son sus licenciaturas. Las más hermosas. Ya que no sólo son de arpa, clarinete, clavecín, contrabajo o corno francés; sino incluso fagot, flauta transversa, guitarra, oboe, órgano, percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín, violoncelo. ¡Uff!...no se le escapa nada, porque a todo esto se le agrega canto, composición, dirección coral, educación musical y hasta musicología. Así es. No falta nada.

Tanto así, que apenas el pasado 7 de febrero, fue conmemorado el 156 aniversario del natalicio de quien fuera director del Conservatorio: Ricardo Castro. Figura clave entre los pianistas del siglo XIX, puesto que nos legó valses, óperas, polonesas y mazurkas. Los historiadores, citan, igualmente, las características de su lánguida y romántica personalidad; con la cual atraía multitudes. Especialmente damas. Quienes enamoradas de su elegancia y gran talento, nutrían largas y alegres filas. Y al ingresar a su biografía, se nos explica, también, que sus dotes pianísticos definidos a los 13 años hicieron, que su familia se trasladara desde Durango, a la Ciudad-Capital, con el propósito de que el pequeño ingresara a la Institución;, misma, que al cabo de los años, lo convertiría, nada menos que en su sexto funcionario. Luego entonces, cuidemos lo que tenemos. Cuidemos nuestras instituciones.

Un beso...Y hasta la próxima charla