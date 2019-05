Arte y Academia | La obra de Antonio Caballero en el Museo de Arte Moderno

Por: Ana María Longui

La fantástica vida artística del narrador gráfico Antonio Caballero, lanzó al viento todo su vapor y energía, cuando comenzó como asistente de Héctor García, aprendiendo directamente el oficio, nada menos que de uno de los mejores fotoperiodistas mexicanos del siglo XX.

Por todas estas razones, y mil más, el Museo de Arte Moderno, está presentando la primera muestra retrospectiva, de un tesoro histórico, que está sosteniendo en su primera galería semicircular localizada a la entrada de esa joya museística; 143 piezas que se exhibirán hasta el 8 de septiembre, con fotografías, que el talentoso artista nos está presentando a manera de vintage, fotonovelas, cámaras fotográficas, álbumes musicales e impresiones contemporáneos. Así que en verdad la recomendamos, no dejen de verla, el recorrido es gratuito e incluye una foto de Marilyn Monroe, cuya autoría se recuperó décadas más tarde.

Luego entonces, conformada por cuatro núcleos temáticos que abarcan los diferentes periodos de su vasta obra, la muestra: Antonio Caballero. Fotografía 1953-1985; estará activa, como especificamos, hasta el 8 de septiembre de 2019, en el Museo de Arte Moderno (MAM). Por lo cual, al inaugurarse, recientemente, estuvieron presentes personalidades como el subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan; y, la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Doctora Lucina Jiménez; mismos, que resaltaron la importancia del legado de Caballero para la memoria urbana contemporánea de nuestro país, explicándonos que cada imagen captada por su lente, constituye una narración de la vida pública y privada de quienes fueron referencia del quehacer artístico y cultural de México.

Así qué, en esta retrospectiva, que se exhibe a diez años de que la primera pieza de Caballero ingresara a las colecciones del INBAL, se realiza un periplo de su trayectoria, que inició en 1953 cuando era adolescente y su padrastro le obsequió una cámara con la que comenzó a captar diferentes escenarios de su natal colonia Guerrero, en la Ciudad de México. "No me imaginé esta exposición. Nos llevó tres años para concretar la curaduría. Fue un trabajo continuo para revisar mi acervo: mucho material para seleccionar un poco. Tengo un archivo fotográfico bastante amplio, de casi 70 años de actividad. No se puede hacer una muestra con todo, pero el curador trató de buscar lo más representativo. Este recorrido es parte de mi vida, de la vida de México", señaló el fotógrafo homenajeado, quien asistió con su esposa.

De acuerdo con el curador, la muestra reúne 143 piezas, las cuales, abordó: "no siguen una línea cronológica, ya que el artista no abandona los diversos géneros en los que desarrolla su obra: el eje del fotoperiodismo, la fotonovela y el retrato de estudio. Su obra es muy amplia y cubre todos los géneros de la fotografía, pero además tiene un valor agregado: a lo largo de sus imágenes captura la moda, la arquitectura y el estilo de la modernidad", aseveró el curador.