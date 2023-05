Arte y Academia | La poesía joven del siglo XXI abunda; pero, mucha de ella, se mantiene anónima: universitarios

Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, decidieron, en forma muy sencilla, espontánea, e incluso, de manera grupal, no ocultar a esta reportera sus opiniones acerca de cómo interpretar el aumento o disminución de los logros poéticos en nuestro país. Y todo ello, dentro de un género vivo en este tercer milenio de nuestra era, y que, circunstancialmente, se encuentra caminando bajo enfoques críticos e incluso polémicos.

Y para ello, resultó interesante y especial, escuchar los puntos de vista de la juventud del citado espacio humanístico, mismas que, al aportarnos sus puntos de vista, en torno al comportamiento de las actuales generaciones dentro de la literatura más intensa que los autores extraen de su muy particular sensibilidad, como es, repetimos, la poesía.

Razón por la cual las conclusiones, a las que se llegaron de una manera tan analítica como importante, dentro de una ronda de opiniones, que se manifestaron libremente, no sólo en lo intelectual y eficiente, sino, incluso, muy respetable y, hasta digna de investigación y estudio. Porque, definitivamente, la poesía debe mantenerse unida a la historicidad. Pero, jamás, fuera de ella. Y así, se concluyó prosiguiéndose:

“La poesía, precisaron universitarios, es un gran logro intelectual, y a la vez, un legítimo orgullo, nacido de las letras de México y del mundo. No obstante, está ocurriendo algo raro, porque ésta, tan soberana y desarrollada fuente de la literatura nacional, se ha establecido en un 90 por ciento, dentro de un encierro un tanto peculiar, y que se ha estado calificando, simplemente, con un vocablo un tanto decepcionante: “Anonimato”. Y así, las juventudes que nos hicieron el favor de atendernos con sus ideologías, expusieron al respecto: “Es una situación que concretamente, creemos, no debe prevalecer. Porque, curiosamente, los autores de espléndidas composiciones, se sienten descubiertos al presentarse ante los demás, simple y llanamente como poetas. ¿Qué? …Pero … ¿Por qué? Preguntamos preocupados a Efraín, cuyo accesible y espontáneo trato, nos lo demostró, con su actitud, amable, inteligente y sobre todo, muy franca; puesto que al brindarnos su apoyo, solicitó, al mismo tiempo, la aprobación de compañeros y colegas, de su emprendida Carrera de Letras.

Así, que, las conclusiones no tardaron en comparecer con las observaciones analíticas siguientes: “Mire periodista, para nosotros y a través de nuestros estudios, consideramos que la poesía es uno de los géneros más complicados que existen dentro de nuestra sociedad y de todas las del mundo. Porque al hacerla, estás narrando y explicando tu más profunda y hasta secreta intimidad. Tus sentimientos más luminosos, como los más inconfesables. Y esta desnudez, claro, es una consecuencia que se explica a manera de crónica con destino a todas las mentes de la Tierra. Tanto, los más hermosos y festivos, como hasta los más lamentables y dolorosos”.

Mire usted, agregó el veinteañero Raymundo: “La poesía y en verdad, lo aseguro, a la vez que cura, porque te permite sanar tu alma; resulta, igualmente, una confesión. Una confesión, para todo aquel que se acerca a ella, para impregnarse de su inmensidad tan reflexiva, como categórica, dentro de sus nada sencillas composiciones idiomáticas. Descripción de imágenes, desbordamientos psíquicos pero, sobre todo, desarrollada dentro de una primera persona conocida como el “yo”, que advierte con honestidad incomparable, que: “esta poesía que estoy colocando ante tus ojos. Soy yo. Enteramente yo.

Y, lo que sucede, confirmó Raymundo, --quien no quiso agregar sus apellidos---, “es que la poesía, es la entrega mental y cultural más completa e impositiva que existe dentro de los espacios humanísticos que habitamos, puesto que todo es manifestado en ellos. Un todo único, que no nos permite ni mentir, ni mucho menos huir de nuestras realidades más cotidianas y, por consiguiente, de las emociones más intensas e irrenunciables”.

Ahora bien, la poesía, opinaron otros universitarios, complementándose unos con otros: “Ya es otra cosa. Para empezar, ya no la rimamos, a manera de requisito único, sino que, mediante ella, desbordamos todas las pasiones habidas y por haber. Y, por supuesto, nos preocupa, muchísimo, utilizar un lenguaje idiomático verdadero. el real, el auténtico, el requerido. Claro, sólo, que, fortalecido, igualmente, con fresca y suave brisa; caricias de sol, música, colores, danzas y bengalas. Sacudiendo, sin mayor espera, también, sus mágicos componentes, como explosiones, fuego, protestas e indignados señalamientos cuya eficiente libertad opositora, manifieste su imparable totalidad”.

Porque en verdad, todos poseemos el arte de la poesía, a manera de sagrada herencia y compañera, tanto en la eternidad como en la muy breve y efímera mortalidad que imparablemente, nos acompaña y define. Por estas razones, muchos suelen sostenerla en anonimato; es porque la poesía, al elaborarla, abre todas las compuertas del ser, sin el más leve pudor, recato o misericordia. A eso se debe, que los autores adviertan: ‘Mira lector, esto que estás disfrutando, yo lo escribí. Claro, fui yo, pero, por favor, no se lo digas a nadie. Porque simplemente, se trata de un poema anónimo’. Más nosotros, se lo podemos asegurar, no estamos de acuerdo con ello. Así, que defendamos la literatura de nuestra patria. Y, abajo…sí…sí…la poesía, carente de responsabilidad autoral. Abajo los anonimatos poéticos. Y no rompamos, desde ahora en adelante y para siempre, los procesos históricos que tanto nos, fortalecen”.

Así que gracias, y como es ya costumbre, me despido, con un gran Beso.