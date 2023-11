Arte y Academia | “La tuba, imprescindible para lograr conciertos perfectos”: maestro Leswi Pantoja

El concertista y especialista en instrumentos musicales, Leswi Pantoja, impartió una clase magistral en el Conservatorio Nacional de Música, la cual resultó, no sólo muy bien aprendida y técnicamente aprovechada por el alumnado de tan histórica institución, sino que incluso, fue sumamente valiosa para los estudios de los mismos puesto, que lo explicado, fundamentó de una manera completa y clara; la importancia que para el correcto funcionamiento orquestal constituye un instrumento ---a veces poco apreciado--- como es en este caso la tuba.

El sonido de este instrumento producido mediante técnicas de respiración específicas, labios en movimiento, aliento, actividad intelectual apoyada con el uso de partituras, y mucho más… entrega a los oyentes el mágico logro de lo que debe entenderse, por una total y eficiente aportación orquestal; analizada conjuntamente—y ello no debemos olvidarlo---, por expertos. y ejecutantes de esa especialidad… y activado todo ello, con el laborioso conocimiento del tan interesante y mencionado instrumento: La tuba.

En tanto aclaramos, que el exitoso evento se presentó el l, 8 y 9 de noviembre en la Sala 34 Alfredo Bablot del recinto educativo del Inbal, encabezado por el maestro Leswi Pantoja, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Conservatorio Nacional de Música (CNM).

De acuerdo con el coordinador de la visita del músico venezolano, el maestro Roberto Garamendi explicó que las clases maestras se van a dividir en dos partes, por la mañana, se enfocarán en cuestiones técnicas, como articulación y respiración, y en las tardes se usará material didáctico y técnicas de preparación para audición, además de recitales.

Señaló que la actividad está dirigida específicamente a estudiantes del Inbal, sin embargo, también estará abierta al público interesado como oyente, pues tiene como finalidad fortalecer la formación musical de las y los intérpretes de tuba. Apuntó que es la primera actividad en tuba que se trabaja con un maestro extranjero, y lo particular y favorable es que actualmente Leswi Pantoja, forma parte de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

“Es un personaje con una trayectoria musical importante en América Latina, pues fue el tubista de la Orquesta Simón Bolívar, con la oportunidad de presentarse en distintos escenarios a nivel mundial”.

Garamendi comentó que, “esta cercanía con el músico y la Clase magistral de tuba, también se hacen con la idea de que en un futuro sea una constante en el CNM, además de fortalecer la iniciativa de crear el primer concurso de tubistas menores de 21 años que hoy en día no existe en México”, concluyó Garamendi.

El maestro Leswi Pantoja trabajó por más de 20 años en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, y recientemente ha participado en diferentes seminarios y clases como el 2, 3 y 4 Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca; Mérida Internacional Brass Festival; Festival Internacional Vientos de la Montaña Texcoco y Festival de Metales de Oaxaca, entre otros.

Ahora bien, y abordémoslo:

¿Qué debemos entender y por supuesto admirar, en la construcción de un aparato tan especial como lo es sin duda, la tan trascendente Tuba?

Para empezar, lo que expresan justamente las mentes eficientes en tales menesteres, porque la tuba, o bajo, es el mayor de los instrumentos-metal, y sus antecesores son el serpentón y el oficleido. Es uno de los instrumentos más recientemente añadidos a la orquesta sinfónica moderna, aparecido en 1835, con Wilheim Friedrich Wieprecht y Johan Gottfried, sustituyendo al oficleido (figle) del siglo XVIII.

El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete, en la parte denominada boquilla, a partir de la columna del aire . La primera vez que se utilizó la tuba moderna en una orquesta sinfónica, fue en El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner.

Gracias a su versatilidad, permite utilizarla para reforzar cuerdas y vientos de madera, y cada vez más como instrumento para solos. Las tubas también son utilizadas en bandas y en conjuntos de viento, en cuyo caso se utilizan dos instrumentos de cada una de las tres afinaciones. Dos de ellas para mi y si. La tuba, es un instrumento hecho principalmente de latón lacado. Y, si estirásemos una tuba, mediría alrededor de siete metros y utiliza una boquilla de aproximada 241 centímetros y en forma de copa en su interior.

Las tubas pueden ser de cilindros o de pistones, los cuales agrandan en sonido, pero los cilindros aumentan la velocidad. En manos habilidosas es un instrumento capaz de cubrir un amplio campo de sonidos (más de cuatro octavas) y extraordinariamente ágil. Existen varias afinaciones dentro de las tubas, las más comunes son fa, do, mi y si. La tuba más común, es la tuba contrabajo, afinada en do o si. El Eufonio-Bombardino, llamado también “Ttuba-Tenor”, se afina en “Si”, que es otra octava más agudo. Y, cuando hay una tuba en do, se le denomina, también tuba francesa; la cual posee 5 o 6 pistones o o válvulas. Cuatro de digitación normal y más de 2 de transportores o válvulas. Y, para finalizar diremos, que también se fabrican modelos de tres válvulas, y aunque suelen ser para principiantes, algunos modelos especiales tienen solo dos válvulas: abarca un espectro muy amplio de sonidos, porque con cada posición de los pistones se pueden tocar notas diferentes; de acuerdo con la forma como el instrumentista, logre reacomodar consigo mismo, los tan especiales vibratos, liberados a través de las diferentes posiciones de sus labios… Y así, mientras entendemos un poco más, de este tema “tubístico”; nos ausentamos unos instantes, con un beso.