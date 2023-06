Arte y Academia | Leonardo Nierman, eternamente amado: Expresaron familiares, amigos, artistas y admiradores

Aquella penúltima charla con el internacional artista, pintor y escultor Leonardo Nierman, resultó un tanto más que entusiasta y genial. Es decir: ¡Prendidísima! Ya que hubo un poco de todo, no sólo por las apreciaciones que enfatizó sobre su propia trayectoria, sino incluso por los conceptos holísticos que sobre la Creación Artística, detalló el Maestro: ---por cierto, estudioso del Violín por más de 20 años---, y “dentro de los cuáles aprendimos mucho”, asentaba el Maestro, ---desde siempre e internacionalmente entrevistado---, y, cuyo dolor por su reciente despedida, “continúa y continuará lamentándose eternamente… Simplemente, porque lo amamos todos. Constituyó la imparable opinión de todo el mundo… Ya que, quien lo trató casual o profundamente, lo amará para siempre”, indicaron familiares, amigos, artistas y periodistas, y muchos más, agregando: “Fue y continuará siendo, maravilloso… Único… Incomparable… Inolvidable… Y no sólo como artista sino como ser humano”.

Para empezar, voces unidas de pintores señalaron: "Todos los creativos de México y del mundo, y sin excepción, hemos apoyado desde nuestros espacios y de manera sensible, decidida y valiente, las mejores causas socioculturales y humanísticas. Por esta razón, las artes universales, siempre han sido no sólo enarboladas, sino defendidas con pasión. “Porque cuando todo, a lo largo de nuestra historia, se han salido de sus cascarones las artes universales, las bellezas con la que nos tropezamos en cada esquina, y ese genial equilibrio llamado ‘armonía’, que constituyen la salvación espiritual de la humanidad y por ello, jamás hemos fallado; Leonardo Nierman, es nuestro Gran Líder. Jamás nos falló, ni ante México ni ante el mundo".

De esta manera, e igualmente el estupendo grupo, recordó con fidelidad, que el artista abstracto, Leonardo Nierman, al dar apertura a sus opiniones, observaba: que todo individuo dedicado a externar y crear productos sensibles como pueden ser pintura, escultura, danza, teatro, poesía, música, literatura, cinematografía y demás, siempre se ubica del lado luminoso de la fuerza. Logrando con ello, y de manera imparable, "que las buenas causas socioeconómicas, políticas, culturales, se mantenga en estado incandescente. Y lo digo, porque hasta la fecha”, aseguraba, “ningún artista ha abandonado su espada láser, su trinchera, su lenguaje o la esencia fundamental con los que mantiene estructuradas sus guerras interiores a las que no sólo jamás renuncia, sino que las mantiene vivas de manera inmortal. Es decir, más allá del tiempo y de la misma historia".

Fueron detallando también, que, a lo largo de toda su esplendorosa vida, que, “creadores de la plástica, como `Los tres grandes’, `Los Fridos O'Gorman’, o por poner un ejemplo más: Román Sagredo, impregnaron sus obras de acontecimientos históricos. En tanto, escritores, poetas, teatristas y cineastas, describieron logros y pérdidas interminables, puesto que los acontecimientos alertaban: El Grito de Dolores se dio el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, los planes de un movimiento independentista provenían de varios meses de crisis económicas y políticas en lo que era conocido como la Nueva España. El punto culminante se daría cuando Carlos IV y Fernando VII abdicaron por Napoleón Bonaparte, después de que éste conquistara la península Ibérica. Con ayuda del Virrey José Iturrigaray, se proclamó la soberanía en función del rey legítimo, es por esto que en el Grito que dio Miguel Hidalgo proclamó: "Que viva Fernando VII", como una de sus consignas.





“Ahora bien. No olvidemos que los movimientos de la Ilustración, como la Revolución Francesa y la Independencia de las 13 colonias, también tuvieron un impacto en la búsqueda de la Independencia de la Corona Española. Y qué, al enterarse que habían sido descubiertos, los conspiradores de Querétaro Ignacio Allende, mariano Abasolo, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Nepomuceno Mier y Altamirano, entre otros, decidieron levantarse en armas el 16 de septiembre en Guanajuato, donde quedaría instituido el Grito de Dolores como inicio de la independencia. Luego vendría lo más triste. Pues en su primera etapa, de septiembre de 1810 hasta el 17 de enero de 1811, el Cura Hidalgo fue capturado y fusilado, junto a Allende, Aldama y Jiménez, mostrándose sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas. Momento en que la guerra se centraba en el Bajío, buscando el regreso de Fernando II al poder”.





De esta manera, el talentoso pintor y escultor, analizaba la historia así: "¿Qué han hecho los artistas? ¡El trabajo sensible!”, enfatizó, “y no sólo de manera realista, sino incluso abstracta como es mi caso o, surrealista. Y ustedes se preguntarán: ¿Un arte no realista, se une también a las grandes causas y cambios sociales? Y yo les respondo, sin temor a equivocarme, que la gente necesita también sentir que le describen el universo, el amor, la justicia, el romance, las oraciones, las sonrisas, la luz, el aire, el fuego, la naturaleza y hasta un mar de energías desencadenadas a millones de años luz de nuestra galaxia, para sentir y comprender y abrazar la infinita cadena de nuestra historia".









Y mediante otra faz explicativa, acerca de lo que el arte puede lograr como movimiento humanístico, el Maestro Leonardo Nierman, aseveró, qué, “en cualquiera de sus panoramas, los artistas continúan remarcando lo más importante: El amor a la vida y el agradecimiento profundo que nos une a todos por resultar privilegiados en esta aventura de luz, de sol, de aire, de fuego, hielo, encarnaciones y fugacidad, que es la vida. Así que cuando intento explicar todo esto con trazos, pinceladas, colores y amalgamas de matices, lo que realmente estoy liberando, es un homenaje a la existencia. Y cuando explico que amo intensamente la vida; no estoy hablando tan sólo de ocupar un lugar dentro de un planeta y un espacio dentro de un universo imaginado e investigado a duras penas con aparatos fijos y voladores y de la oportunidad de aprender a base de resbalones, metidas de pata, lágrimas, y muchísimos otros chascos perfectamente identificados por todos, que el ejercicio del bien propio y de los demás, es una carrera que ahora en 2019 años de organización humana y de milenios y más milenios antes de estos; no hemos logrado echar a andar.





"Salvo muy honrosas, escasas y maravillosas excepciones que sin duda y muy respetuosamente, todos conocemos. Luego entonces, y mientras me integro a la dicha de expresar una nueva pintura o escultura, les deseo a todos, que continúen haciendo suyo ese gran regalo sensible llamado arte. Porque el arte, entre muchas otras cosas, en verdad, es amor, paz, justicia, conciencia, belleza y sobre todo un gran aprendizaje de carácter metafísico. Ya que, haciendo a un lado tantos sentimientos encontrados en el desarrollo de este tema, sólo quiero que jamás de los jamases, nos abandonen los hermosos mercados de México, con sus piñatas, su papel de china, su brillante fruta, sus artesanías, su música, los músicos que la hacen posible, sus jardines, su floricultura y de todo lo que de manera interminable y bellísima me estoy acordando.





"Tomando en cuenta, desde siempre, para siempre y por siempre, que el mal, es inequívocamente una enfermedad oscura, que sólo puede desaparecer con la aplicación de sus contrapartes: El Bien, el amor, la paciencia, la fe, la esperanza, la luz, la enseñanza y la dulzura. Porque cuando el mal comparece, jamás... y lo sabemos por la experiencia---, puede o podrá ser vencido, ni con armas nucleares, maldiciones, miedo u odio. Ya que el amor y sólo el amor, puede conformar la auténtica reconstrucción del poder del bien. Y por todas estas razones, creo, el arte, debe continuar aliándose a esa tan anhelada reconstrucción de la vida verdadera, para transformarnos a todos en seres de luz, amor y hermandad unificada. Ya que el frío sólo es ausencia de calor; la oscuridad, es ausencia de luz y el mal, con toda seguridad y sin la menor equivocación: ausencia de bien. Y el arte, como calor, luz y bien, debe continuar definiendo su postura de amor, paz y protección humanística para toda la eternidad", anotó el artista de la pintura y de la escultura, quien también realizó estudios de violín por espacio de 20 años: música, que le entregó lo más importante.

Así fueron las valiosas declaraciones de compañeros, amigos y alumnos, fielmente presentes en la difícil circunstancia familiar de dolor, amor, admiración y reconocimiento hacia el famoso, inolvidable e internacional artista plástico mexicano Leonardo Noerman Mendelejis, QPD.