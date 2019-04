Arte y Academia | Méritos culturales de Lazlo Moussong

Por: Ana María Longui

Los grandes méritos culturales que el escritor mexicano de origen húngaro Lazlo Moussong nos legó desde el pasado 24 de febrero de 2019, fecha de su fallecimiento, no se centran solamente en sus obras de literatura fantástica.

Obras como Castillos en la letra, Tórrido Quehacer, Extrañas Sustancias o Una Teoría del Universo, entre las más conocidas se basan en el giro histórico tan importante que les concedió a las mismas: "Transformar el tan clásico terror vampírico, en un humorismo de carcajadas sonoras. Un logro, en verdad, tan real y perfecto, que caminó sin tropiezos desde los años 80 ,de una manera tan brillante como exitosa. Quedando igualmente, dictaminado, que el escritor, periodista y editor Lazlo Moussong, completó una carrera de Letras desde hace más de 50 años"; reconoció su amigo y compañero de aventuras profesionales, Gonzalo Martré, quien por su parte, elevó las populares aventuras del Comic mexicano, a calidades novelísticas, de una manera tan viral como fue el caso de su genial amigo Moussong, que en Paz Descanse . Razones por las cuales, el hijo del intelectual fallecido: Aurés Moussong ---quien convivió cotidianamente y desde siempre con el gran personaje---; lo comunicó a esta reportera con profundo dolor. Noticia, que por supuesto se ha venido esparciendo, dentro de los exclusivos foros intelectuales de colegas, editores y amigos a los que el apreciado escritor y periodista perteneció de manera muy especial, desde, como indicamos, más de cinco décadas.

En tanto, nosotros, no podemos evitar llevarlo en la memoria, con declaraciones polémicas como ésta: "Sobre Castillos en la letra, Yenko Kanev, investigador búlgaro de literatura hispanoamericana y profesor de la Sorbona; en un extenso ensayo que escribió sobre ese libro, declaró y explicó por qué le fue imposible clasificar mis textos. Explicación que yo tampoco entendí. Así que quedamos a mano. Siguió Torrido Quehacer, dividido en dos partes: cuentos y ensayos. El tercero, realmente muy breve, fue una Teoría del Universo, en la que contradigo ---no científica sino imaginativamente---, una tesis fundamental del gran investigador Hubble, y el cuarto Extrañas Sustancias, cuyos textos organicé en temas de mi invención".

El recordarlo nos ha resultado muy triste, claro está; pero también hermoso y evocador. Cuando le preguntamos, si él llegó directo de Hungría, nos cautivó nuevamente: "En realidad nací en Alvarado, Veracruz, pero me trajeron al DF de un año de edad. Por ello mis orígenes son tan bipolares. Empezando porque mi abuelo era, en el Imperio Astrohúngaro y mi tío mayor, Miklos, fue un general que ganó una batalla importante en Tomosy. Y, como el protocolo no permitía títulos nobiliarios a quienes no fueran alemanes, austriacos o húngaros, Francisco José decidió imponer a mi tío el apellidoTomosy. Resultando para mí un segundo nombre franco-húngaro". Gracias Maestro Lazlo Moussong, Dios lo Bendiga. Un beso... Y hasta la próxima charla.

