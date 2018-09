Arte y academia | Philip Bragar

Por: Ana María Longi

Ana María Longi Philip Bragar: “poeta norteamericano-mexicano del expresionismo pictórico", fue recordado con devoción en el zócalo

"A nuestro gran poeta de la pintura expresionista,-el artista neoyorkino-mexicano Philip Bragar (1925-2017)-, lo estamos recordando con devoción, porque falleció en plenas posadas decembrinas del año pasado; y por esta razón, gran parte de sus colegas, -cien por lo menos-, nos encontramos aquí en éste, nuestro Zócalo capitalino, que él tanto amó, y a ocho meses de su partida", informó el joven pintor Juan Carlos Martínez Nava, quien se ha dedicado a reunir a creadores que a partir de los 50, estudiaron -al igual que Philip- en la famosa Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado, La Esmeralda, así como la de San Carlos.

Asistentes, cuyos nombres no cabrían en este espacio, hicieron referencia, a que Bragar, entre muchos otros meritos, mostró "uno especialísimo" que todos le reconocieron: "Que al llegar a México en 1954, procedente de Nueva York, donde nació; no sólo se quedó a estudiar pintura, dibujo, escultura y grabado en La Esmeralda, sino que al casarse con una mexicana y consolidar una familia, abrazó con decisión toda una entrega real y verdadera a nuestro país, al cual le dedicó todo su esfuerzo, su temática y su obra entera. Ya que Philip capturó todos los sentimientos de los mexicanos. Y justamente aquí en el Zócalo, su expresionismo, atrapó figuras conmovedoras como las de esas vendedoras de dulces, que arropan junto a ellas a sus hijos. Igualmente, abordaba transportes colectivos, para descubrir las blancas y francas sonrisas de nuestra bella gente náhuatl; los rostros de los enamorados, y hasta quizá, el terrible silencio de quienes viven privados de su libertad. Es decir -señaló posteriormente el también escultor Martínez Nava-, quien sin ser contemporáneo del homenajeado; sí observó y admiró desde siempre su trabajo plástico, su brillante trayectoria tan protegida por su gran talento, y esa su obra, basada siempre en la historia, tradiciones, idiosincrasia y vida cotidiana, de nuestros compatriotas", ratificó.

PINTURAS "BONITAS", JAMÁS

Por lo tanto, imborrable resultará siempre para mí; que Philip, con su inseparable acento neoyorkino; me externó, hace 30 años, que él jamás sería autor de "pinturas bonitas", porque dentro de su mundo interior, había una preferencia especial "por encontrar en cada ser humano, su circunstancia oculta, intensa y hasta extrema. Ya que al observar unos ojos profundos, un ambiente oscuro, o, una sonrisa dolorosa; siento, que denuncio, no sólo un sistema insuficiente; sino incluso una cotidianidad urgente. Y esto es, finalmente, porque mi pintura, se ha transformado ya, en un homenaje de amor, lealtad y solidaridad, a la gran patria mexicana que no sólo me abrió sus puertas de amor, amistad y familia; sino incluso de la vocación que tanto amo", dijo entonces Philip Bragar; recordado con adoración por Víctor Bragar, su hijo.

