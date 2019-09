Arte y Academia | Recordando al poeta Hugo Gutiérrez

Por: Ana María Longi

Todos los que tuvimos el honor de tratarlo en la UNAM, coincidíamos: "Hugo Gutiérrez Vega, ---quien el jueves 26 de septiembre de 2019, cumplirá 4 años de ausencia.

Rostro bello de poeta; voz de poeta; ojos y sonrisa de poeta; modales, vibraciones, profundidad, letra y hasta vestimenta de poeta. Todo eso y más, porque simplemente el tan querido intelectual jalisciense, es, todo un Poeta"; repetíamos una y otra vez, sin atrevernos a expresar con amplitud analítica, las verdaderas razones que justificaban nuestras entusiastas frases. Y claro, como todos los que lo admirábamos y continuamos admirándolo a través de sus valiosos legados literarios a la Cultura Internacional, no éramos poetas; nos quedábamos cortos al hablar de él. No obstante, el multi premiado y multi condecorado escritor, nos ha mantenido siempre muy ocupados con sus 48 libros: 35 de poesía, y 13 en prosa. Unidos todos ellos a sus innumerables ensayos.

Y lo mejor de lo mejor, es que se le recuerda también al unísono, por sus abundantes conocimientos, su suigéneris talento, sus sintéticas frases saturadas de sabiduría, alegría y fino sentido del humor. Igualmente, por su irrenunciable prestancia, sencillez, coherencia y esa, diríase, gran dignidad de caballero cervantino. Empero, más que por todo eso, quizá, por su amor a la vida... Y por la plenitud de una creación poética, que él, Hugo Gutiérrez Vega, logró transmutarla, a la cotidiana realidad de 81 años de valiosa existencia: Febrero, 11, de 1934.

Curioso. Pero cuando los heterogéneos grupos que lloran y extrañan la presencia física del igualmente escritor, actor, académico de la Lengua, diplomático, filósofo de la UNAM, funcionario cultural y muchísimo más; lo nombran al estilo de uno de sus alumnos ahora con más de 40 años: Eduardo Valle: "Jamás olvidaré aquella pregunta que por pura suerte, le hice al Doctor Gutiérrez Vega, dentro de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM, donde se desempeñaba como profesor de tiempo completo, al igual que de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios", anota Valle y prosigue:

"Maestro, le dije: ¿Qué tan necesaria o importante es la Poesía para los seres humanos? Y, ¡oh maravilla!...El Maestro me respondió de una manera tan increíblemente hermosa y por siempre irreproducible de mi parte, que he vivido maravillado desde entonces. Ya que él, Gutiérrez Vega, me estaba respondiendo con la más deliciosa e inalcanzable poesía en prosa, en aquel dorado instante... En aquella oportunidad única e irrepetible . ¡Cielos! Cuanto lo sentí y sigo sintiéndolo deveras. Cómo hubiera deseado haber contado con un chip-grabador en el disco duro de mi cerebro, o mínimo , con una grabadorcita de carrete. ¡Ni modo!", remata Eduardo sigzagueando la cabeza. "Lo único que puedo alegar a mi favor, es que amo la Poesía con todo mi corazón. Porque él justamente, me enseñó a amarla y cómo amarla".

Entre tanto nosotros andamos en una biblioteca, tratando de encontrar "Buscado Amor", con prólogo de Rafael Alberti. Mientras, recordamos que hace cuatro años y a cinco días del fallecimiento del escritor, lingüista y hasta sorprendente actor; se llevó a efecto la cobertura: "50 años de Buscado amor", para conmemorar la primera obra literaria del reconocido escritor jalisciense. Habiendo comparecido en la evocación: Diana Bracho, Tonatiuh Bravo Padilla, Lucinda Ruiz, Alejandro Sánchez Cortés y Carmen Villoro. Mientras que en el prólogo de Rafael Alberti, de la generación del 27, que data de 1965, leemos: "Aquí en Roma, mi amigo Primavera/ es aquí en Roma donde te conozco/ y oigo cantar tu personal acento"...Por cierto, otra voz en la que encontró eco nuesto autor, fue en López Velarde, con su edición póstuma favorita de 1932: "El son del corazón".

Un beso... Y hasta la próxima charla.